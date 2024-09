Amikor először hallottunk a Leapmotor márkáról, nem volt több egy távoli, kínai furcsaságnál, amelynek kínálata egyetlen cuki városi törpeautóból állt. Azóta a márka 51 százalékban a Stellantis tulajdonába került, és ezzel párhuzamosan elkezdett fejlődni. Ma már számos normális méretű családi modellt kínál Kínában, sőt, mire eljött az ideje az európai bevezetésének, egy középkategóriás SUV-val is előálltak – ez a tisztán elektromos C10.

Ezt már megjelenésével igyekszik tisztázni a 474 cm-es crossover: a villanyautók összes kötelező stíluselemét alkalmazza, a tükörsima felületektől a lemezbe simuló kilincseken át a tömör orrfelületig. A hátsó ablaktörlőt a tetőspoiler alá rejtették, így az sem bontja meg a vonalak harmóniáját.

Stellantis elektromos D-SUV-ok

Leapmotor C10 Peugeot e-5008 Hosszúság mm 4739 4641 Szélesség mm 1900 1844 Magasság mm 1680 1646 Tengelytáv mm 2825 2840 Akkumulátor kWh 69,9 96,9 Hatótávolság, WLTP km 420 668 Max. teljesítmény kW 160 170

Az utastérben első pillantásra mellőztek minden látványos, költségnövelő geget. Nincs faltól-falig OLED-kijelző, helyette két külön monitort kapunk, egy 10,25 colosat műszeregység gyanánt, és egy 14,6 colos érintőképernyőt a fedélzeti funkciók kezelésére. Minden funkció vezeték nélküli szoftverfrissítéssel tartható napra készen, a vezetőtámogató rendszerektől kezdve az infotainment berendezésig (média, navigáció), a hajtáslánctól a kiberbiztonsági intézkedésekig.

A kormánykeréken öt irányban nyomkodható gombok szolgálnak további vezérlésre. Ugyanakkor a szellőzőnyílások rejtettek, mozgatni villanymotorral lehet azokat. Van többszínű hangulatvilágítás, az irányváltó kapcsoló pedig a legújabb divat szerint a kormányoszlopra költözött. A térérzetet 2,1 m2 felületű panoráma napfénytető javítja, árnyékot hagyományos, elhúzható rolóval biztosíthatunk

A 435 literes csomagtartó nem dönt rekordokat, a hátsó ülések elfektetésével 1410 literre bővíthető az üreg. Ha az első üléseket is ledöntjük, 182 x 111 centiméteres felületet kapunk, amit a gyártó franciaágyként emleget. Mindkét üléssoron 10-10 különböző tároló rekeszt kapunk, a felhasznált anyagok pedig jelentős részt fenntartható, megújuló forrásból származnak, ami 30 százalékkal csökkenti a gyártás szénlábnyomát.

Az ülések hét különböző keménységű szivacsból készültek, így komfortosan és egészségesen támasztják meg a testet. A tervezők ügyeltek a légminőségre és az alacsony zajszintre is; utóbbiból a széles körben alkalmazott csillapító és elnyelő struktúrák mellett a csendesnek mondott villanymotor is kiveszi a részét. A versenytársak átlagos zajszintjénél 3-5 decibellel kevesebbet mértek a C10 utasterében – reméljük, ezt hamarosan személyesen is ellenőrizhetjük.

Kulcs nem kell az autóhoz, helyette NFC-s okostelefonnal nyitható, csukható és indítható. Szintén mobiltelefonról diganosztizálható, illetve vezérelhető egy sor funkció, beleértve a klímaberendezést.

A Leapmotor C10 egy darab villanymotorja 160 kW (218 LE) csúcsteljesítményre és 320 Nm maximális forgatónyomatékra képes. Az akkumulátort teherviselő elemként építették be, ami kompaktabb szerkezetet és fokozott merevséget eredményez.

A hajtáslánc várható élettartama meghaladja a 600 ezer kilométert, amihez az akkumulátor fejlett, mesterséges intelligencia alapú diagnosztikával karban tartott hőszabályozási rendszere is hozzájárul. Ugyanez az M.I. a vezetési szokásokat is megtanulja, és valós időben alkalmazkodva optimalizálja a hajtáslánc teljesítményét.

A fedélzeti váltóáramú töltő 6,6 kW-os, de egyenáramú gyorstöltést is tud fogadni az autó, ilyenkor 30 perc alatt tölthető 30-ról 80 százalékra a 69,9 kWh kapacitású akkumulátor. A WLTP szabvány szerinti hatótávolság 420 kilométer.

A házon belül fejlesztett, 12 hangszórós, 840W-os audiorendszer 7.1 surround hangzást biztosít, négyféle hangzásképpel; a hangulatvilágítás összehangolható a zenével. Elöl és hátul egyaránt kapunk USB-A és USB-C aljzatokat, a telefon 15W-os vezeték nélküli töltőre is helyezhető.

A Leapmotor egyszerre építi saját magát és kereskedői hálózatát. Az év végéig 350 értékesítési pontot nyitnak Európa-szerte, és a tervek szerint ezekre szeptember végével érkezik a T03, majd októberben a Leapmotor C10, 36 400 eurós (14,6 millió Ft) induló áron; az elkövetkező három évben évente egy-egy új modellel bővítenek.

Az alábbi videó első felében a Leapmotor C10 szabadidőjármű, a második felében a Leapmotor T03 mikroautó látható.