Kezdő befizetés nélkül, 99 eurós, azaz nem egészen 40 ezer forintos havidíj ellenében vehetik használatba a francia ügyfelek azt a Leapmotor T03-ast, amellyel a ma még apró, ám gyors ütemben növekvő kínai autógyártó hamarosan egész Európát meg kívánja hódítani.

Mivel sem piacismerettel, sem ismertséggel nem rendelkeznek, az offenzívát a Stellantisra bízták: a PSA és FCA konszernekből létrehozott, tizenöt autómárkát és egy sor további vállalkozást tömörítő csoport másfél millió eurót fizetett azért, hogy világszerte ő forgalmazhassa a Leapmotor termékeit – ez önmagában jó ajánlólevél a kínaiaknak.

A klasszikus szedánt és szabadidőjárművet is felsorakoztató paletta legapróbb tagja a T03, egy kétharmadában nagy szilárdságú acélból gyártott karosszériával, padlóba integrált akkucsomaggal felszerelt, fejlett vezetőtámogató funkciókat támogató városi autócska.

A belteret divatos pasztell színek és panoráma napfénytető teszi barátságosabbá, a fő rendszerek okostelefonos távvezérelhetőséget kaptak, de kérhető hangvezérlés és parkolórobot is. A villanymotor lehet 70 vagy 80 kW-os (95 vagy 109 LE), a WLTP szerinti hatótávolság kiviteltől függően eléri a 280 kilométert.

Kínában 8500 eurónak, azaz 3,2 millió forintnak megfelelő összegtől indul a Leapmotor T03. Még ha Európába érve meg is duplázódik az ára, akkor is különösen olcsónak fog számítani. Ezzel, no meg kedvező paramétereivel a Leapmotor T03 alaposan befűthet nem csak a konkurens Dacia Springnek, de a házon belül Citroën új olcsó kisautójának, a hasonló formátumú ë-C3-asnak.

Mivel ez utóbbi aligha érdeke a Stellantis csoportnak, várhatóan más és más piacokon fogják forgalmazni, vagy eltérő konstrukcióban (pl. előfizetés) teszik elérhetővé a két modellt.