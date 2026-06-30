Dominóként dőltek a melegrekordok az elmúlt napokban Magyarországon, az időjárás pedig nem csak az embert teszi próbára ilyenkor, hanem a gépeket is. A melegebb külső hőmérséklet miatt az autók hűtése is romlik, és elég néhány a körülmény együttállása (pl. araszolás a dugóban), hogy kiderüljön, autónk motorja problémás, és túlmelegszik. Ez a probléma lehet sokrétű: termosztáthiba, hengerfej, alacsony hűtőfolyadék-szint, elromlott vízpumpa, eltömődött hűtő.

Egy “egészséges” erőforrásnak bírnia kell a nyári forróságban is az araszolást, de egy beteg motornál a tünetek ilyenkor kerülnek felszínre. Menet közben legfeljebb a tünetenyhítés, azaz a túlmelegedés elkerülése az, amit tehetünk.

Ebben alapvetően az segít, ha szemmel tartjuk a vízhőfokot, és ha azt látjuk, hogy az elkezd meredeken emelkedni, inkább álljunk meg. Ilyenkor nyugodtan fel lehet pattintani a motorháztetőt, a fémlemez felnyitása utat nyit az alatta megrekedő forró levegőnek. Ha nem start-stop rendszerű az autó, érdemes lehet megfontolni a motor leállítását – azonban a gyújtás maradjon, hogy a hűtőventilátor biztosan keringesse a levegőt a motornál.

Ha nagyon necces a szitu, és a vízhőfok már a piros zónát nyaldossa, akkor utolsó mentsvárként érdemes lehet bekapcsolni az autó fűtését. Nem egy utasbarát lépés, ez tény, de inkább menjen ilyenkor az utastérbe a meleg levegő, mintsem tovább főzze a motort.

Mint ahogy fentebb is írtuk, a túlmelegedés általában nem akut jelenség. Időnként érdemes például ránézni a hűtőfolyadékra: