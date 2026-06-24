A belső égésű motorok lelke a precízen megtervezett hűtőrendszer, amely gondoskodik az optimális üzemi hőmérséklet megtartásáról. Ha a hűtőkör megadja magát, és a hőfokmérő mutatója a piros mező felé indul, az gyorsan lerobbanáshoz vezethet.

A kritikus tartományba szökő hőmérséklet pillanatok alatt visszafordíthatatlan károkat okozhat: átégett hengerfejtömítés, megszoruló dugattyúk, szétrobbant termosztátok és deformálódott blokkok szegélyezik a túlmelegedés útját.

Az egyik legjobb és legolcsóbb védekezés ezen katasztrofális károk ellen a hűtőfolyadék rendszeres ellenőrzése. Bár a modern folyadékok többségét többéves ciklusokra tervezik, azért évente legalább egyszer jó ötlet ellenőrizni, vagy ellenőriztetni a folyadék állapotát.

Ehhez még csak szervizbe sem kell rohanni, és különösebb mérnöki diploma sem kell hozzá, így biztosan nem ez lesz az a “csináld magad” projekt, amivel hazavágjuk a családi verdát. Csupán annyit kell tudnunk, hol bújik meg a motortérben a kiegyenlítőtartály, és hogyan nyissuk ki biztonságosan. Ha viszont végképp nem bízunk a saját kezünkben, a kötelező karbantartások alkalmával nyugodtan megkérhetjük a szerelőt, hogy vessen rá egy pillantást. Pár ezer forintos tételről beszélünk, de a nyugalom, amit cserébe kapunk, megfizethetetlen.

Hogyan működik?

Amikor a motor beindul, az üzemanyag elégetésével folyamatosan hőt és mozgási energiát termel. A folyamat mellékterméke az a brutális mennyiségű hő, amitől szélsebesen meg kell szabadulni, hogy a blokk a maximális hatásfokon, biztonságosan ketyeghessen.

Itt lép színre napjaink motorjaiban a “vízhűtés”: egy vízszivattyú (vízpumpa) keringeti a fagyálló és a desztillált víz precíz keverékét a motor hűtőcsatornáiban. A folyadék itt felveszi a felesleges hőt, majd a hűtőradiátorba áramlik, ahol a menetszél és a ventilátor visszahűti, hogy a ciklus elölről kezdődhessen.

Ha nincs meg a megfelelő folyadékszint, vagy felborul a koncentráció, a rendszer egyszerűen képtelen olyan gyorsan elvezetni a hőt, ahogy azt a motor termeli – a végeredmény pedig a biztos túlmelegedés. Ezt okozhatja egy alattomos szivárgás, de az is előfordul, hogy a hűtőközeget motorolaj vagy más folyadék szennyezi be egy belső tömítetlenség miatt.

A hűtőfolyadék jelenléte azonban más szempontból is életmentő: a benne lévő korróziógátló adalékok hatékonyan akadályozzák meg a rozsda és a vízkő kialakulását a motorblokkban, így a rendszeres ellenőrzés akkor is kulcsfontosságú, ha az autónk amúgy nem melegszik.

A fagyálló ráadásul hármas műszakban dolgozik. Fagypontja jóval a víz alá van kalibrálva, így a téli mínuszokban is megóvja a rendszert. Ha csak sima csapvizet használnánk, az a hideg időben jéggé fagyna, ami szintén a hűtés elégtelenségét okozná, vagy kinyomná a blokk repedését megakadályozó fagydugót, ami bár filléres alkatrész, a javítás lehet macerás.

Oda kell figyelni, hogy a hűtőfolyadékokat ne csupán jellegzetes, például kék, piros/rózsaszín vagy lila színükről azonosítsuk! A BMW-ké például türkizzöld, a VW-konszerné és sok más cégé rózsaszín vagy piros, de a megfelelő hűtőfolyadék kiválasztásához fel kell ütni a gépkönyvet.

Mert lehet például G11, G12, G12+ vagy a kevésbé környezetszennyező G13 szabványú. Tehát rátölteni is csak olyat szabad, ami megfelel az autógyártó előírásának. Könnyűfém hűtő esetén, ami régóta egyeduralkodó az autókban, károsodhat az alumínium, ha valaki elavult, régi fagyálló hűtőfolyadékot használ.

Így csináld magad: ellenőrzés lépésről lépésre

Ha elszántad magad, hogy otthon végzed el a műveletet, jó hírünk van: tényleg pofonegyszerű. Érdemes bekészíteni egy flakon, az autód specifikációinak megfelelő fagyállót arra az esetre, ha tölteni kellene utána, és a biztonság kedvéért egy védőkesztyű, valamint egy védőszemüveg sem árt.

1. Az alapszabály: csak hideg motornál! A legbiztosabb módszer, ha az autót hagyod állni éjszaka, és reggel, még indulás előtt ellenőrzöd a szintet. Ez a lépés kritikus: üzemmeleg állapotban a hűtőrendszer nyomás alatt áll. Ilyenkor rossz helyre nyúlni komoly sérülésekkel járhat.

2. A szint ellenőrzése: Ha a motor teljesen lehűlt, keresd meg a motortérben a kiegyenlítőtartályt (ha bizonytalan vagy, a kezelési kézikönyv segít). A félig áttetsző műanyag tartály oldalán lévő jelzések (általában MIN és MAX felirat) egyértelműen mutatják az ideális térfogatot.

3. A minőség tesztelése: Ha van fagyállómérőd, szívj fel vele egy kevés hűtőfolyadékot a tartályból, és ellenőrizd, hogy a fagyáspont és a forráspont az előírt tartományban van-e.

4. Utántöltés vagy csere: Ha a teszt során az értékek rosszak, vagy a folyadék zavaros, barnás színű, a rendszert le kell engedni és újjal feltölteni. Fontos: A fáradt fagyálló veszélyes hulladék, tilos a lefolyóba vagy a kukába önteni! Ha a folyadék minősége megfelelő, de a szint alacsony, egyszerűen csak tölts utána előre kevert (vagy desztillált vízzel megfelelő arányban hígított) fagyállót a MAX jelzésig, majd tekerd vissza szorosan a kupakot.