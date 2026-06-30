Ahogy már a Vezessen is többször írtunk róla, a Forma-1-ben a nagy szabályváltozásokkal párhuzamosan, bevezették a felzárkóztatási motorfejlesztési programot (ADUO), hogy az új koraszokt rosszul kezdő motorgyártók és azok partnereinek hátránya ne állandósulhasson.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) első ízben a Kanadai Nagydíj után állította össze a maga erősorrendjét, mely szerint a Red Bull belső égésű egysége a mezőny legjobbja, az attól 2, 4 stb. százalékkal elmaradók pedig egy vagy két motorfejlesztési lehetőséget (vele kiadásiplafon-emelést, tesztpados órákat) kapnak.

A Ferrari és az Audi már a múlt hétvégi Osztrák Nagydíjra elvitte a maga első motorfejlesztési csomagját, ugyanakkor a 2%-os lemaradási besorolása alapján egy fejlesztésre jogosult Mercedes nem élt a lehetőséggel.

Kimi Antonelli és George Russell alakulata is számos friss erőforráselemet – köztük új belső égésű motort – szerelt be az autókba a Red Bull Ringen, de ezeknél pusztán megbízhatósági javítások „élesedtek”. Bár ezeknek köszönhetően bátrabban is használhatják az erőforrásokat a pilóták, valódi, homologációt kívánó ADUO-s fejlesztés nem volt, és úgy tűnik, egy darabig még nem is lesz.

„Nem, teljesítménynövelő fejlesztés nem volt, egyszerűen új erőforrásokat szereltünk be. A kis futásteljesítmény miatt egy kicsit paprikásabban is lehet őket hajtani, de fejlesztés nem volt, sőt egyelőre nincs is tervben” – szögezte le Toto Wolff az Osztrák Nagydíj után, melyen Russell győzött, Antonelli pedig a 3. lett.

A Mercedes valószínűleg nem a mérnökeik gyenge vagy lassú munkája miatt, hanem taktikai okból vár ki a maga fejlesztésével – ha a következő összehasonlítási ponton (a Magyar Nagydíj után) már az ő belső égésű motorjukat találná a legjobbnak az FIA, a Red Bull is kaphatna fejlesztési lehetőséget, így viszont „befagyasztják” az ő motorjukat.

„Ez így van, a rendszer nagy kockázatot jelent a Red Bullnak” – mondta a Red Bull Racing csapatfőnöke, amikor egy újságíró rámutatott a fentiekre. „Ezért is kiemelten fontos a Red Bull, de az egész sportág számára is, hogy tiszta képet kapjunk [az erőviszonyokról]. Hálásak vagyunk az FIA-nak, hogy rászánja az időt arra, hogy kihozza az értékelését. Mindig, mindenki szeretne minél előbb tudni mindent, de az a legfontosabb, hogy helyes legyen az értékelés, még ha lassabb is.”