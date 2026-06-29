Felszereltségtől függően lehet bánatosabb vagy vidámabb a K4 utastere. Az alapmodellben minden fekete-szürke, míg a magasabb felszereltségűben már színek is megjelennek az ülésen, a kormányon.

A vezetőülés franciásan puha, komfortra hangolt, de az oldaltartása kellően erős, klasszikusan lent ülünk az autóban. Kérhető hozzá fűtés és szellőzés is. Az alapmodellben a szövetkárpit kissé műanyag érzetű. Emellett vannak még keményebb műanyagelemek, például az ülések hátulján, illetve az alsó részen, amelyek rontanak az összképen. A közepes minőségérzet mellett látványra hozz azt, amit egy tömegmodelltől elvárható.

Kormánya jó fogású. személyesen én továbbra sem szeretem a szögletesebb darabokat, de 3 és 9 óránál még megvan az ív. Érdekesség, hogy a Kia megtartotta a hagyományos, már-már oldschool választókart az automata esetében. Nem hiányzik az elfoglalt hely, mert előtte is van kisebb rekesz, mögötte egy nagyobb és a könyöklőbe is lehet pakolni, egyszerűen ma nem nagyon látni már ilyet új autóban.

Az viszont egyre gyakoribb, hogy visszatérnek a gombok, így itt is találunk belőlük a műszerfal közepén és a kormányon is. A hangerőnek és a hőmérséklet-szabályozásnak is jutott belőlük.

A műszerfal központi eleme a Kia úgynevezett Tripla Panoráma kijelzője, amely egyetlen panelben fog össze három képernyőt. A vezető előtti 12,3 colos digitális műszeregység és a szintén 12,3 colos infotainment kijelző között ott a 5,3 colos klímavezérlő kijelző.

Az új fedélzeti rendszer vezeték nélküli Apple CarPlay- és AndroidAuto-kapcsolatot kínál, támogatja az OTA frissítéseket, valamint a Kia Connect szolgáltatásokat. Elérhető a Digital Key 2.0, amely kompatibilis okostelefont használhat digitális kulcsként, emellett vezeték nélküli telefontöltő, Harman/Kardon audiorendszer és 12 colos head-up kijelző is rendelhető.

A Kia Connect szolgáltatásain keresztül internetes tartalmak, zenei streaming, valamint különböző digitális alkalmazások is elérhetők, a beépített mesterséges intelligenciával működő hangvezérlés pedig természetes beszéddel is kezelhető.

Tetszetős, hogy hagyományos mutatós fordulatszámmérő és sebességjelző jelenik meg a kijelzőn a sofőr előtt, az már gond, hogy nem kapott semmilyen árnyékolót, így csillog a kijelző.

Kérdéses, hogy hányan fogják kihasználni, hiszen a cégautókban a legtöbbször egyedül ülnek az emberek, de a hátsó sorban is bőséges a lábtér és a fejtér is elég nagy.