Mi az, amivel biztosan találkozol, ha pár órát hajtasz valamelyik magyar autópályán? Škoda Octaviával és Kia Ceeddel. Mindkét modell komoly sikert mutat a flottaértékesítés terén. Azok, akik a cégüktől ilyen autót kapnak használatra, általában sokat is mennek. Bár mindkét modell létezik ötajtós és kombi karosszériával, szegmensükben 71 százalékos a puttonyos variáns eladása.
Évi 3300-3500 Ceedet értékesített az importőr, így 2025-ben a Kia eladások negyven százalékát ez a modell adta.
Nem véletlen, hogy annyira várták a Kia a vezetői, hogy a kifutó Ceedet leváltó K4-ből az ötajtós után végre megérkezzen a kombi is. Az autó magyarországi bemutatóját pár napja tartották.
Az új Kia K4 Mexikóban készül háromféle karosszériával (ötajtós, kombi és szedán). Utóbbi hozzánk nem jön, a kombit ugyanakkor kifejezetten Európának tervezték, csak ide érkezik, olyan vevőknek, akik értékelik az autó tágasságát és praktikusságát, de nem akarnak szabadidő-autóba ülni.
Külső
A Kia az elmúlt években látványosan szakított a korábbi, visszafogott formavilágával, a K4 Kombi pedig jól példázza ezt az irányt. Az autó az úgynevezett Egyesült Ellentétek formanyelvet követi, amely a kombi karosszérián is karakteres megjelenést eredményez. Elég találó a modellhez tartozó jelmondat is: Merj kitűnni a tömegből! Ezzel az autóval ez biztosan megtörténik.
Az orr-részt a márka „csillagkép” világítása uralja, amely szélesebbnek mutatja az autót, miközben a keskeny LED-es fényszórókkal együtt modern megjelenést kölcsönöz neki. Oldalról a hosszú tetőív és az elnyújtott hátsó rész egyértelműen megmutatja, hogy a K4 Kombi nagy. Nem is akarták finomítani ezt az érzést a tervezők, hiszen a hátsó ajtók kilincseit a C-oszlopba rejtették, pedig a kilincsek látványra akár csökkenthették volna a fémfelület végtelenségét.
Hátul a fordított L alakú LED-es lámpák és a vízszintes vonalak optikailag szélesítik az autót, míg a hangsúlyos lökhárító és a diffúzorszerű alsó betét némi sportosságot is csempész az összképbe.
A K4 kombi 4695 milliméter hosszú, 1850 milliméter széles és 1435 milliméter magas, tengelytávja 2720 milliméter. Vagyis 7,5 centivel hosszabb, mint a Ceed kombi volt, és ebből 7 centi jut a két tengely közötti bővítésre. Emellett 5 centivel szélesebb, ugyanakkor 3,5 centivel laposabb – szóval egészen más arányú. Jelentősen túl is lép a szokásos kompakt kategória méretein, ahogy legfőbb konkurense, az Octavia is teszi.
A kerékméret felszereltségtől függően 16 és 18 col között változik. A GT-Line kivitel további fekete külső részletekkel, egyedi lökhárítókkal és sportosabb megjelenéssel tér el a többi változattól.
A kombi egyik legfontosabb értéke természetesen a csomagtér. A benzines modellek 604 literes rakteret kínálnak, amely a hátsó ülések ledöntésével 1439 literre bővíthető. Ezzel már felveheti a versenyt, hiszen a Škoda Octaviáé, 640 literes, a VW Golf kombié 611 literes, a Toyota Corolla kombié 575 literes.
A 48 voltos mild hibrid változat akkumulátora miatt kisebb, 482 literes alap- és 1317 literes maximális csomagteret kínál. A motorosan működő csomagtérajtó a magasabb felszereltségek része.
A modell érdekessége, hogy rendelhető hozzá valódi pótkerék és nemcsak defektjavító készlet, amit az országot járó képviselők biztosan értékelnek majd.
Belső
Felszereltségtől függően lehet bánatosabb vagy vidámabb a K4 utastere. Az alapmodellben minden fekete-szürke, míg a magasabb felszereltségűben már színek is megjelennek az ülésen, a kormányon.
A vezetőülés franciásan puha, komfortra hangolt, de az oldaltartása kellően erős, klasszikusan lent ülünk az autóban. Kérhető hozzá fűtés és szellőzés is. Az alapmodellben a szövetkárpit kissé műanyag érzetű. Emellett vannak még keményebb műanyagelemek, például az ülések hátulján, illetve az alsó részen, amelyek rontanak az összképen. A közepes minőségérzet mellett látványra hozz azt, amit egy tömegmodelltől elvárható.
Kormánya jó fogású. személyesen én továbbra sem szeretem a szögletesebb darabokat, de 3 és 9 óránál még megvan az ív. Érdekesség, hogy a Kia megtartotta a hagyományos, már-már oldschool választókart az automata esetében. Nem hiányzik az elfoglalt hely, mert előtte is van kisebb rekesz, mögötte egy nagyobb és a könyöklőbe is lehet pakolni, egyszerűen ma nem nagyon látni már ilyet új autóban.
Az viszont egyre gyakoribb, hogy visszatérnek a gombok, így itt is találunk belőlük a műszerfal közepén és a kormányon is. A hangerőnek és a hőmérséklet-szabályozásnak is jutott belőlük.
A műszerfal központi eleme a Kia úgynevezett Tripla Panoráma kijelzője, amely egyetlen panelben fog össze három képernyőt. A vezető előtti 12,3 colos digitális műszeregység és a szintén 12,3 colos infotainment kijelző között ott a 5,3 colos klímavezérlő kijelző.
Az új fedélzeti rendszer vezeték nélküli Apple CarPlay- és AndroidAuto-kapcsolatot kínál, támogatja az OTA frissítéseket, valamint a Kia Connect szolgáltatásokat. Elérhető a Digital Key 2.0, amely kompatibilis okostelefont használhat digitális kulcsként, emellett vezeték nélküli telefontöltő, Harman/Kardon audiorendszer és 12 colos head-up kijelző is rendelhető.
A Kia Connect szolgáltatásain keresztül internetes tartalmak, zenei streaming, valamint különböző digitális alkalmazások is elérhetők, a beépített mesterséges intelligenciával működő hangvezérlés pedig természetes beszéddel is kezelhető.
Tetszetős, hogy hagyományos mutatós fordulatszámmérő és sebességjelző jelenik meg a kijelzőn a sofőr előtt, az már gond, hogy nem kapott semmilyen árnyékolót, így csillog a kijelző.
Kérdéses, hogy hányan fogják kihasználni, hiszen a cégautókban a legtöbbször egyedül ülnek az emberek, de a hátsó sorban is bőséges a lábtér és a fejtér is elég nagy.
Technika
Nemcsak karosszériájával, váltókarjával, de egyik motorjával is klasszikus értékekre hajt a Kia K4 Kombi. Az alapmotor ugyanis klasszikus benzines, a minimális elektromos rásegítés nélkül, manuális sebességváltóval társítva. A teljes motorpalettája turbós benzines egységekből áll, amelyekhez később teljes hibrid hajtás is csatlakozik.
A belépőmodell a 998 köbcentis, háromhengeres T-GDI motor 115 lóerővel. Ugyanez a motor 48 voltos mild hibrid rendszerrel is rendelhető, ekkor hétfokozatú duplakuplungos automata váltó társul mellé. Érdekesség, hogy automatával kicsit gyorsabb az autó 12 vs. 12,3 másodperc, a végsebességük egységesen 186 km/óra.
A nagyobb teljesítményre vágyók számára az 1,6 literes négyhengeres T-GDI motor készül 150 és 180 lóerős kivitelben, mindkettő hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval. Nyilván utóbbi legfiókosabb 8 másodperc alatt letudja a 0-100 km/órás sprintet és 210-ig futja az erejéből. A 150 lóerős adatai: 8,7 mp, 207 km/óra.
Októberben tovább bővül majd a kínálat, akkor érkezik meg a fullhibrid variáns, amelynek egyik összetevője az 1,6-os turbómotor lesz, az a változat 154 lóerőt kínál. Hiányzik majd belőle (persze nem hiányzik senkinek) a bolygóműves erőátvitellel, CVT-vel szerelt konkurensek bőgése, mivel hatfokozatú duplakuplungos automatán át jut a nyomaték az első kerekekhez.
Futómű elöl szokásos MacPherson-típusú felfüggesztés kanyarstabilizátorral. Hátul többlengőkaros független kerékfelfüggesztést alkalmaz a Kia.
A vezetéstámogató rendszerek kínálata is bőséges. Elérhető többek között a távolságtartó adaptív tempomat és az autópályás segédrendszer, amely az irányjelző használata után segíti a sávváltást. Kerül bele a második generációs ráfutásos ütközés-elkerülő rendszer, a holttérfigyelő, a holttér-kamerarendszer, a 360 fokos kamerarendszer, valamint a hátsó keresztirányú forgalomfigyelés is.
Vezetés
Kiszámítható, barátságos: talán ezek a szavak írják le leginkább a Kia K4 viselkedését menet közben. A menetpróbán, ahol 150 lóerős modellt vezettünk, országúton és városban próbálhattuk a modellt.
Kormányzása hétköznapi értelemben kellően direkt, de cseppet sem sportos. A rásegítés mértéke miatt szintetikus érzetet kelt. Futóműve jól szűri az úthibákat, inkább komfortos hangolású, így gyorsan vett kanyarban kissé bedől a kasztni és az orra lebegős érzetet ad. De mindvégig kiszámítható, határhelyzetben az orrát tolja le az ívről.
A menetmód választó elsősorban a dinamikára van hatással, azaz Normal esetben a hétköznapi forgalmi hömpölygéshez megfelelően viselkedik az autó, kicsit lustán kapcsol vissza a váltó, ha nagyobb gázt adunk és nem is lódul meg úgy igazán az autó. Teszi a dolgát.
Eco módban ebből a teljesítményből is veszítünk nyilván, hiszen másként hogyan spórolnának az üzemanyagon. Sportmódban viszont nemcsak a vezető előtti képernyő alapszíne vált sárgáról pirosra, de felébred az autó. Gyorsabb kapcsol az automata és ilyenkor érzetre is olyan, mintha a gázreakció is sokat javulna. Többet is kapunk az egyébként szép ércesen szóló motor műsorából.
Költségek
A már elérhető magyar árlista szerint a Kia K4 Kombi ára 10 449 000 forintról indul a 115 lóerős kézi váltós Silver kivitel esetében, az akciós ár jelenleg 9 999 000 forint.
A 48 voltos mild hibrid változat ára 11 149 000 forint (akció:10,749 millió) forinttól indul, a 150 lóerős automata benzines 11 699 000 forintba kerül alapfelszereltséggel, itt négyszázezres kedvezményt kínál az importőr. Ha valaki a csúcsmodellt keresi az a 180 lóerős GT-Line, amelynek listaára 14 429 000 forint.
A magyar kínálatban Silver, Gold, Platinum és GT-Line felszereltségi szintek érhetők el. Már az alapmodellben is megtalálható a navigáció, az OTA-frissítés, az Android Auto és Apple CarPlay támogatás, valamint az adaptív tempomat. A Platinum szinttől jelenik meg többek között az elektromosan állítható vezetőülés, az indukciós telefontöltő és a motoros csomagtérajtó, míg a GT-Line sportosabb belső kialakítást, háromküllős kormánykereket és 18 colos könnyűfém felniket is kap.
A Platinum felszereltséghez rendelhető például Elite csomag head-up kijelzővel, Harman/Kardon hangrendszerrel, hangulatvilágítással és csomagrögzítő sínrendszerrel, míg a GT-Line saját Elite csomagja a 360 fokos kamerarendszert és a parkolási asszisztenseket is tartalmazza. A Kia továbbra is 7 év vagy 150 000 kilométer gyári garanciát vállal a modellre.
|A KIA K4 Kombi és kombi vetélytársai – Listaár, forint
|Škoda Octavia Joy 1.5 TSI DSG mHEV ACT (150 LE)
|10 548 999
|Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid (140 LE)
|12 265 000
|BYD Seal 6 DM-i Touring 1.5 (183 LE)
|15 178 000
|Volkswagen Golf Variant Life 1.5 eTSI DSG (150 LE)
|13 409 950
|Peugeot 308 SW Hybrid 145 LE e-DCT6 (145 LE)
|12 620 000
|SEAT Leon Kombi 1.5 TSI DSG Style mHEV (150 LE)
|12 740 660
|Opel Astra Sports Tourer Edition 6 fok. aut. (145 LE)
|12 790 000
|Kia K4 kombi Silver 150 T-GDI DCT (150 LE)
|11 699 000
Értékelés
A Kia K4-ben minden megvan, ahhoz, hogy a Ceed örökébe lépjen mint praktikus, hétköznapi autó. Kellően tágas, dinamikus és komfortos, és nem hiányoznak a digitális szolgáltatások sem. Valódi alternatívát jelenthet azok számára, akik még mindig alacsony építésű, nagy csomagterű autót keresnek, akár üzleti, akár családi célra.
|Mellette – Ellene
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