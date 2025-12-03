Színeiben és anyagaiban is harmonikus, jó hangulatú belső térrel fogad a plug-in hibrid kombi. A világos borítású műbőr ülés a műszerfal hasonló árnyalatú betéteivel jól mutat, tetszett az óracsoportot és a szélső légrostélyokat keretező szövetburkolat. A műszerfal tetejét puha anyaggal aláburkolt műbőr fedi.

Nem maradt ki elöl a biztonsági öv magasságállítása, de 18,2 millió forintos listaárért legalább az első ajtótárolók megérdemeltek volna textilbélelést, hogy kevésbé zörögjenek bennük a cuccok és barátságosabb tapintásuk legyen, ha kotorászni kell bennük valami után.

Viszonylag kis felületen, de sok mindenről informál az óracsoport, az LCD-kijelző képátlója 8,8”. Praktikusak a fizikai gombok és kapcsolók, amiből a megállást követő rögzítés, az auto hold is kapott egyet. A kormányon lévő gombok remekül használhatók a különböző funkciókhoz és a fedélzeti számítógép lapozásához.

Hasonlóan jó a kapcsolósor a pohártartó és az 50 wattos, a légkondival hűthető induktív telefontöltő töltőtálca között. Itt a két szélső forgógombbal válthatók a vezetési üzemmódok, és innen tekergethető a hangerő is. Az indító- és leállítógombra nincs mindig szükség, az autó feléled beülés után, és a fékpedál megnyomását követően indulásra kész, amit a jobb villanyautók megszeretettek velünk.

Újdonság számunkra a fix érintőképernyő, mert eddig a márka autóiban az elforgatható képernyő volt az egyik fő jellegzetesség. A 15,,6” képátlójú kijelzőt nem keretezi kínosan vaskos keret, a grafika szép, és a válaszidők is hozzák az elvárhatót.

A felső sorból lehúzható menü csempéi közé elmenthetjük a nekünk fontos tételeket, például az ádáz sebességtúllépés-figyelmeztetés deaktiválását. Az okostelefon-integráció gyorsan megtalálta a készüléket, stabil kapcsolatot adott, és vezeték nélkül is fut rajta az Android Auto, illetve az Apple CarPlay.

Hátul tágas a lábtér és szép sík a padló, de kényelmetlen az ülés, mert túlságosan magas a padló, emiatt a combot nem támasztja meg az ülőlap. Ráadásul a lábfejem is alig fért be az első ülés alá, és a fejtér is inkább 185 centiig oké, mint magasabbaknak. De ez bőven vállalható a nagyra nyitható tolótetőért cserébe.

500 liter a csomagtéradat a kalaptartóig, lehajtott üléstámlákkal 1535 literes a hely. A plug-in Passatba 510-1770 liternyi csomag fér. A fedél elektromos mozgatása igazán kényelmes és hasznos, 2 kg-ig terhelhető kampó hajtható ki az ötödik ajtóból.

Igényes táskákban utazik velünk mindkét töltőkábel, sajnos foglalják a teret, mert nincs hová tenni őket. A padló alatt nincs hely, az orrban meg nincs csomagtér. Igényes, krómfényes rögzítőszemekhez köthetjük ki a csomagokat, van hátul 120 wattig terhelhető 12 voltos aljzat. Különösen örültünk a rengeteg ázsiai autóból kispórolt síalagútnak.

Apróságok maradtak ki a csomagtérben, nem nagy dolgok, de így összeadódva adnak lehetőséget a javulásra. Például a kivett kalaptartónak nincs kialakított helye, ahol rögzíthetnénk, és a bővített raktér nem sík, mert a háttámla csak ráhasal az ülőlapra.

Szebb lenne az élet attól is, ha a háttámla visszahajtásakor az övcsatok nem szorulhatnak a támla és az oldalfal közé. Ami viszont jó, hogy a rugóerőre lehasaló háttámlákat ledönthetjük a csomagtér felől is.