Sziklakék metálfényezéssel és 18-as felnikkel érkezett a Volkswagen Passat Variant TSI Plug-in Hybrid tesztautó. Sokat, kereken 15 centit nőtt a modellváltással. A 4767 mm-es hosszból 4917 mm lett, 2839 milliméterig nyúlt a tengelytáv és adaptív lengéscsillapítókkal 1496 mm a magassága.

Gyarapodott az autó szélessége is, 1849 mm-re, a far mégsem szélesebb az eddiginél, hogy hatékonyabban váljanak le a légáramlatok. Ezért is tudott az alaktényező modelltől függően 0,25-0,28 közöttire javulni.

Nekem kicsit fáradt az autó formája, a lefelé keskenyedő trapéznak rajzolt első légbeömlő egy régebbi Peugeot-é is lehetne. 2014-ben az előd nagyobb dobás volt esztétikai minőségével az akkori autókínálatban, mint a mai, ellenben a konkurencia annyira megritkult, hogy a volumenmárkák közül már ötöt sem tudnék összeszámolni, amelyik még kitart a klasszikus középkategória mellett.

Szerethető az új Volkswagen Passatban, hogy cicomától mentes és dimenziói tetszetős arányokat adnak a széles, nyúlánk és viszonylag lapos óriáskombinak.

Kiszámíthatóságával a dizájn hozza a Volkswagen standardjait, helyenként csinos részletekkel. Az emblémát elöl fehér, hátul vörös menetfényívek kötik össze a lámpákkal, elegáns a díszléc az ablakok körül és a légbeömlő lamellái is sokkal jobban néznek ki krómfénnyel, mint az alapverzió fekete rácsa, de itthon ez a modell nem szerepel a konfigurátorban. A hazai belépőszinten csak az emblémát övező fényívek maradnak le a Business orráról.

Továbbra is elöl van a töltőnyílás, de már nem az orrmaszkban, hanem az első sárvédő ajtó felőli részén. A konnektoros Passat is erősíti azt a szabályt, hogy az elöl hajtó autók töltőnyílása elöl található, az alapértelmezésben hátsókerék-hajtásúaké hátul, hiába hordják az akkumulátorukat nagyjából ugyanott, a kerekek között.