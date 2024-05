Ha a külsőnél említettem, hogy nagy, akkor ez az utastérre hatványozottan igaz, több szempontból is. Az egyik a tágasság. Nyilvánvalóan elöl bőven jut hely a magasabbaknak is, de a kilencedik generációs Volkswagen Passat olyan lábteret kínál hátul, ami korábban a Škoda Superbre volt csak jellemző: egyértelműen túlzó. Mintha kosárlabdázóknak szánnák. 178 centis magasságommal, magamra beállított vezetőülés mögött, 20 centi hely van a térdeim előtt. A fejtérre sem lehet panasz, pedig a tesztautót nyitható üvegtetővel szerelték, amely elvesz belőle, a fejem felett így marad 5-6 centi.

Ülései elöl-hátul kényelmesek, az R-Line-ban elöl sportos kagylóformát kaptak, de hátul is az átlagosnál nagyobb oldaltámaszúak. A vezetőülés sokrétűen állítható, komfortos és jól tart gyors kanyarban is. Ami meglepő volt, hogy nem lehet sportosan alacsonyra engedni, pedig egy R modelltől ezt várná az ember. Minden beszállás után kellett néhány perc, mire megszoktam az üléshelyzetet, mindig nyúltam a magasságállító karhoz, hogy lentebb engedjem a különben remek ülést.

Az összeszerelésre és az anyagminőségre sem lehet panaszunk, egyedül az ajtózsebek műanyagjai érkeztek a múltból. Ezeket abszolút ellenpontozzák az Alcantara-betétek a felsőbb részeken. Kormánya jó méretű, az R-Line-ban részben perforált borítást kapott. Tág határok között állítható.

Ami még óriási, az a központi képernyő. Bárki ült be az utasülésre, az azt mondta, hű, de nagy. A tesztautóban az opcionális 15 hüvelyk átmérőjű, 2240 x 1260 pixel felbontású kijelző szerepelt, alapesetben 12,9 hüvelykes kerül Passatba középre.

Megjelenítésé ötletes, mert az érintőképernyőnek van egy külső, perem része és egy belső. Előbbin számos funkció gyorselérése található: így az autó menetmódja, a start/stop, a vezetőtámogató rendszerek, a hifi, az android autó, a klíma, az ülésfűtés, az ablakfűtés stb. A belső részen pedig választott funkciók beállítása kerül elő vagy épp a térkép futhat rajta. Olyan nagy ez a belső rész is, hogy simán tud osztott képernyőt, pl a navigáció és a spotify között, 2/3, 1/3 arányban.

A vezető előtti kijelző 10,25 hüvelyk képátlójú, a fedélzeti rendszer kijelzőjéhez hasonlóan éles, tiszta, részletgazdag képet mutat. A vezető előtti képernyőre kitehetjük akár a térképet is, de van klasszikusnak tűnő megjelenítése is. Kerek órákat nézhetünk, ami könnyen használható azoknak, akik ilyen autókat vezettek életük nagy részében.

Újdonság head up display is, amely nem egy lapkára vetít, hanem az út fölé. A sebesség mellett megjelenítheti a navigációs rendszer utasítását, a sebességhatárt, illetve az aktív vezetőtámogató rendszert.

Kissé fura, hogy a motorindító gombot a váltó alagúton találjuk. Korábban ez jó ötlet lett volna a kormány mögül ide tenni, csakhogy ebben az autóban a váltókar átköltözött a kormány mögé az ablaktörlő bajuszkapcsoló helyére. Így most ismét két helyre kell nyúlni az induláshoz.

A sebességváltót-kart előrefordítva kapcsolhatunk „D” állásba, hátrafelé fordítva pedig az „R-be” a tolatáshoz. Ezzel viszont a bal oldali kormányoszlop-kapcsoló szolgálja az irányjelző és az ablaktörlő funkcióit egyben.

Középen más gombot nem is találni, minden a képernyőről irányítható, illetve a klíma hőmérséklet szabályozásához és hangerő beállításához van a képernyő alatt egy érintőpanel. Az olvasólámpák is érintésre lépnek működésbe és az árnyékoló és az üvegtető is simogatásra nyílik-zárodik.

A kormányra – a VW korábbi érintőpaneles trendjével ellentétben – visszatértek a hagyományos gombok: a tempomathoz, a vezető előtti képernyő állításához és a hifihez. Változatlanul hagyományosak az ajtón lévő ablakemelő és tükörállító kapcsolók. Összességében ismét nagyon jó ergonómiát nyújt a Volkswagen, bizonyítva, hogy nem kell mindent újraértelmezni.

A középkonzol a váltókar eltűnésével rakodórekesznek, adta át a helyét, ahol vezeték nélküli töltőt és két USB-C csatlakozót is találunk, utóbbiak akár 45W-tal is képesek tölteni. Ilyen csatlakozóból a hátsó utasoknak is jut kettő, akik egyébként szabályozhatják hátul a levegő hőmérsékletét is.

Ugorjunk egy kicsit vissza a csomagtartóhoz, mert az nagyjából mindent tud, amit ebben a témában lehet. Kezdjük azzal, hogy a – tesztautón – nemcsak a csomagtérajtó mozgatását végzik motorok, akár láblendítésre, de a kalaptartó is automatikusan elhúzódik, ha kinyitjuk az ajtót, és szalad vissza, ha becsukjuk. Az ülés lehajtásához nem kell előremenni, az megtehető a csomagtérből. Vannak szatyorakasztók, rögzítőfülek a padlón és egy áthelyezhető támasztórúd is, ami megakadályozhatja a tárgyak csúszkálását. A praktikumot kétoldali LED-es világítás, 12V-s és 230V-s áramforrás, oldalsó zseb és motorosan előcsalható vonóhorog fokozza. A padló alatt pedig még pótkereket is találunk.