Továbbra is az MQB modulrendszer adja az autó alapját. de a továbbfejlesztett MQB Evo padlólemezre épül a Škoda Superb negyedik generációja.

Nagy számnak ígérkezik a bruttó 25,7, nettó 19,7 kilowattórás akkukapacitású PHEV. A konnektorról tölthető akkus Superbben a nagy előrelépés a bővített energiatárolás és a töltés felgyorsulása. Szép érték a 11 kilowattos váltóáramú töltő, a legtöbb elektromos autó sem nyújt többet (vagy alapáron még ennyit sem). A legjobb mégis az egyenáramú gyorstöltés, maximum 50 kW-tal, amivel bő fél óra alatt feltölt a teljesen lemerült akku.

Prizmatikus nikkel-mangán-kobalt akkucellákból áll az akkucsomag, a telep 96 modulból épül fel. 110 kW (150 lóerő) az akkumulátor csúcsteljesítménye, hogy tartósan kivehessük belőle azt a 80 kW-ot (109 LE), ami a villanymotor maximuma.

A tartalék azért kell, hogy a melegedés miatt az áramleadást korlátozó akkumulátorral is megmaradjon a villanymotor teljesítménye. A HEM80 (Hybrid Elektromotor) indítja be a benzinest hidegen-melegen, tehát nincs is fogaskerekes önindító.

A nagy kapacitásugrást a korszerűbb cellákon kívül az tette lehetővé, hogy a folyadékhűtés kikerült az akku házából. Most alulról hűtik a cellákat, így több cellát lehetett elhelyezni a meglévő helyre, mert a Superb strukturálisan nagyjából az elődje maradt, adott volt a tér a beépítésre.

Motor Hajtás Teljesítmény Váltó 1,5 TSI Plug-in hibrid (csak kombi) elsőkerék-hajtás 150 kW (204 LE) – benzinmotor önmagában 110 kW (150 LE) hatfokozatú DSG 1,5 TSI mHEV (benzines lágyhibrid) elsőkerék-hajtás 110 kW (150 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TSI (benzines) elsőkerék-hajtás 150 kW (204 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TSI (benzines) összkerékhajtás 195 kW (265 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TDI (dízel) elsőkerék-hajtás 110 kW (150 LE) hétfokozatú DSG 2,0 TDI (dízel) összkerékhajtás 142 kW (193 LE) hétfokozatú DSG

Továbbra sem láttunk konkrét WLTP-adatot az elektromos hatótávra, a Škoda 100 km feletti értékkel turnézik. A benzintank itt 45 literes. Az új plug-in hibridből kimaradt a benzinmotoros akkutöltés a funkciók közül, de a töltési szint fenntartása működik.

A konnektoros full hibridben a 150 lóerős 1,5 TSI benzinest a 80 kW (109 LE) teljesítményű villanymotor egészíti ki, amely a hatfokozatú DSG-váltó házából hajtja az első kerekeket önállóan vagy a benzinessel tandemben, 350 Nm-t leadva. A hajtásrendszer csúcsteljesítménye 150 kW, 204 lóerő.

Míg a zöld rendszámos hibridnél a benzines motorban nincs hengerkikapcsolás, a 150 lóerős kisegítő hibrid 1,5 eTSI-ben deaktiválható a két középső henger benzinellátása részterhelésen. A hibrid itt 48 voltos, a szíjhajtású önindító-generátor 14 kW-os és 56 Nm a nyomatéka. A villamos gép szíjhajtással kapcsolódik a motorhoz, ezzel segít be a fogyasztás csökkentésébe.

Benzinesből lesz később 265 lóerős 2,0 TSI is. A dízel csúcsmodell a 142 kW/193 lóerős, 400 newtonméteres 2,0 TDI. Azt hallottam a bemutatón, hogy vélhetően a másik dízelmotor lesz a kínálat legnépszerűbb tagja. A 150 lóerős 2,0 TDI nyomatékmaximuma 360 Nm. A duplakuplungos automaták a plug-in hibridet kivéve hétgangosak, olajos kuplungosak, verziótól függően 60 000 vagy 120 000 kilométeres olajcsere-periódussal.

Fejlődött a legerősebb benzineshez és dízelhez alapáron járó összkerékhajtás is. A nyomaték akár 100 százaléka juthat a tapadási viszonyoktól függően hátra és a hátsó kerekek között nyomatékvariálással akár a hátsó tengelyre aktuálisan adott nyomaték 85 százaléka irányítható az egyik kerékre.