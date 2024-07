Az ötajtós változat nemrég megejtett menetpróbája után azt írtam, hogy a Škodánál láthatóan olyan emberek terveznek autóbelsőt, akik már ültek autóban, értik, mire van szükség vezetés közben és ezt képesek úgy megálmodni, hogy tényleg élvezet legyen használni az autót. És ez sikerült is az új Superb belsejében, függetlenül a karosszériaváltozattól és hajtástól.

Biztos régimódi vagyok, de én menet közben sem beszélgetni nem szeretek az autóval, sem egy érintőképernyőn bogarászni a megfelelő funkció ikonja után. Hogy nem én vagyok a hülye, azt már több kutatás is igazolta, amelyekből kiderül, hogy kifejezetten balesetveszélyes az autókba szerelt egyre nagyobb monitorokat bámulni, nyomkodni vezetés közben.

Olyannyira komoly probléma ez, hogy várhatóan 2026-tól nem is kaphatja meg a legmagasabb biztonsági minősítést egy autótípus az EuroNCAP-től, ha nincsenek benne igazi gombok, csak érintőképernyő. Pláne, hogy a legtöbb, gyakran használt funkció saját, de dedikált gombbal, kapcsolóval is vezérelhető. Amihez nem kell levenni a tekintetet az útról, csak odanyúlni, ahol a gomb található.

A Superb ebben is hibátlant ad, a középkonzolon három akkora tekerőgomb trónol, amit lehetetlen eltéveszteni. Ezek közül a szélsők a klímát, ülésfűtést, ülésszellőztetést, a középső pedig akár ötféle funkciót is elvégezhet egymaga. Az aktuális mód a forgógomb megnyomásával váltogatható és az is személyre szabható, hogy hányféle funkciója legyen. A feleslegesnek ítélteket ki lehet iktatni.

Mivel csak automatikus váltóval rendelhető a Škoda óriása, a fokozatválasztót átköltöztették a kormány mögé, egy vastagabb bajuszkapcsolóra. Kéznél van, gyorsan lehet vele irányt váltani, és az eredeti helyét is be lehetett építeni újabb rakodóhellyel, pohártartóval. A kormány mögötti műszerfal 10 colos képernyő csupán, természetesen változtatható dizájnnal, tartalommal de ha ez nem lenne elég, head up display is rendelhető bele.

Ülései kényelmesek, állítható rajtuk az ülőlap hosszúsága, és masszázsfunkciójuk is van. Állítható a hangulatvilágítás színe, helye és intenzitása, megvan az ajtóba rejtett esernyő, – és a tanksapka mellé rejtett jégkaparó – és az egész bútorozás minőségi, jó tapintású, ízléses is. Mindez lelkiismeretesen összeépítve, egy akkora utastérben, amiben egy kosárcsapat is csak lötyögne.

190 centis sofőr mögött bő tenyérnyi lábhelye marad a szintén ekkora utasnak, messze van a plafon, és nagyjából minden más is. A gigászi tér mellett rengeteg apró okosság teszi még élvezetesebbé a Superb-bel töltött időt, hátul saját klímavezérlés, USB-C töltőpontok, kismillió zseb, telefontartó várja az utasokat.

Ha már kombi, akkor a csomagtartó sem lehet átlagos, a negyedik generációs Superb csomagtere 30 literrel lett nagyobb, a lehajtható hátsó üléstámlával a 690 literes hely 1920 literre bővíthető. Az üléseket a csomagtartóban lévő fülekkel lehet ledönteni, és hátul a szatyorakasztótól a 12 voltos töltőpontig, a 190 centis magasság mellett is fejbiztos magasságba nyíló csomagtérajtón lévő világításig minden megvan, amitől jó egy csomagtartó.

Viszont az ülések mögötti ötcentis bukógátért kár, ettől nem lehet nagyobb, síkfenekű dolgokat rendesen bepakolni. Gyári megoldás nincs erre, neked kell valamivel kiszintezni, ha megőrülsz tőle. Így aludni is macerás benne, pedig hosszban, szélességben is megvan hozzá a megfelelő méret.