Egy Opel Astrával mindig kapsz egy szeletet a XX. századi történelemből is. Két pontig vezethetjük vissza az Astrák családfáját. Az egyik az első Kadett, amelynek 1936-ban kezdődött a gyártása és 1940-ben a második világháború kitörése miatt ért véget, tehát az autó három emberöltővel ezelőtt, 89 éve született. Gyártósorát a szovjetek háborús jóvátételként elhurcolták és szinte ugyanezt az autót gyártották Moszkvics 400-420 néven 1956-ig.
Ha szigorúbbak vagyunk és az Opel Kadett A-t tekintjük felmenőnek, akkor is 63 éve van velünk a Kadett, majd az Astra, amely Nagy-Britanniában a D Kadett korszakától, 1979-től futott Vauxhall Astraként.
Kevés olyan magyar család van, ahol legalább egy Kadettje, Astrája ne lett volna vagy ne lenne most is valakinek, ami kivételes beágyazottságot jelent. Ez egy jó esély, de felelősség is a 11-12-ik generációnak. Az L Astrából tesztelt kombi hajtáslánca elég sokat ígér ahhoz képest, hogy csak 48 voltos hibrid.
Külső
Annyi agyongömbölyített, mélytengeri élőlények áramlástani tulajdonságait idéző villanyautóval találkozunk a tesztautók között, hogy hátulról az L Astra kombi a karosszériát vasaló élekkel, az autó szélességét hangsúlyozó lámpákkal és a pótféklámpa függőleges fénycsíkjával szinte üdítő látvány.
Elöl nekem túlságosan egybefolyik minden a színkontrasztok hiánya miatt. Hiába tér el az Edition alapverzió és a GS lökhárítója, de egyformán feketére fújtak a részleteik, elöl és hátul is.
Mivel az orron minden fekete, még a modernizált embléma is, bebuknak a formaterv részletei, verőfényben is egy homogén fekete felületet látni, amiből a menetfény csíkjai villannak elő. Aki szereti a feketét, annak ez alighanem tetszeni fog és örülhetnek annak is, hogy mérsékelt felárral, 190 000 forintért rendelhető a tesztautó karbon fekete gyöngyházfényezése.
4642 mm-es hosszúságával, 1860 milliméteres szélességével és 1443-1480 mm közötti magasságával az Astra a kategóriába bevált méreteket hozza. A kombi Golf hossza 4635, a 308 SW-é 4636 milliméter A Sports Tourer ebből a generációból is nyújtott tengelytávú, az ötajtós értéke 2675, a kombié 2732 milliméter.
Belső
Pár botlással minőségérzetben és használhatóságban is jól teljesít a belső tér. A klímavezérlés billentyűi praktikusak és igényesek, jó a tekerős hangerőállítás, a kormányon lévő valódi kapcsolók, gombok hasznosak és jól működnek.
Bőven elég nagyok a rakodóhelyek az elöl ülők között és arra is jutott figyelme a tervezőknek, hogy a pohártartók elöl és hátul is adaptívak legyenek, így a rugós karmokkal többféle méretű poharat is megtámasztanak.
Mélyen van a vezeték nélküli telefontöltő, nem valami jó ötlet itt elásni a telefont. Hiába van telefontükrözés, hiába fut vezeték nélkül is az Android Auto és az Apple CarPlay a 10,0” képátlójú óracsoportot kiegészítő, ugyanilyen méretű középső kijelzőn, időnként csak kivennéd onnan a készüléket, ami nehézkes.
Kellemetlenebb, hogy a fedélzeti kijelző képe néha megdermed, a részleges lefagyások közben nem váltja az éppen játszott zeneszám címét, ami a Stellantis más autóiban sem ritka.
Ugyanilyen kevéssé meggyőző a telefon újracsatlakoztatása, ami vagy összejön, vagy nem, az autó sokszor csak keresi a készüléket, de nem sikerül magától újra fellelnie.
Belül nagyon eluralják a hangulatot a Stellantis-örökséghez tartozó elemek. A fejtámlák formája, az ülés hátuljának borítása, az ablakemelő, a slusszkulcs, a kilincs az ajtóborítás, az üzemmódkapcsoló, majdnem minden erősen ismerős a Peugeot autóiból.
Önállóbb részletekkel erősödhetne az Opel-identitás, ami hiányzik az Astrából. Ennél is rosszabb, hogy a szövetbélelés nélküli ajtótároló felső pereme kellemetlenül éles, ritka barátságtalan dolog ezt ilyenre hagyni.
Hátul közepes kényelemben ültünk. A lábadnak lazán elég helye van, lábfejed befér a teljesen leengedett vezetőülés alá. A kombiban magas embereknek is megfelelő fejteret ad a tetőív, a probléma a comb alátámasztása, ami a viszonylag mély üléssel nem az igazi.
Értékeltük a középső légbefúvást, tébolyító nyári hőségben és hideg téli napokon is sokkal szebb így az élet hátul. Töltőből egy USB-C csatlakozót oszthatnak be a második sorban ülők, elöl két C-s aljzat eteti a kütyüket.
Bal- és jobbkezeseknek is van kapaszkodó a csomagtérfedél lehúzásához és jó tágas a csomagtartó, 597 literes alapból, a hátsó üléseket lehajtva már 1634 liternyi a hely. A testvérmodell, a 308 csomagtere a legtöbb hajtáslánccal 548-1574 literes, míg a dízelben mindkét érték 60 literrel nagyobb.
Az Opel-kombik neve régen Caravan volt, ami nem annyira a tevekaravánokra vezethető vissza, inkább arra utal a „car a van” szavakkal, hogy a kocsi a személyautó és a furgon erényeit is megadja. A márka kombiinak átgondoltságát a Sports Tourernek titulált Astra is hozza, benne a távnyitással a csomagtér felől is ledönthető üléstámlákkal.
A csomagtartó alja a padlóelválasztónak köszönhetően egy síkban van a lökhárítóval, alatta elég nagy üreg várja a tartozékokat. A kivett a kalaptartónak is van helye alul, az oldalfalban hálós tárolóhelyekbe rámolhatjuk az apróságokat. 40:20:40 arányú a háttámla osztása, jó széles a középső rész, ahol átvezethetünk hódeszkát vagy evezőt a gumicsónakhoz, amit éppen kell.
Technika
Temérdek más autóhoz hasonlóan az Opel Astra is a konszern EMP2-es padlólemezének harmadik generációjára épül, jelentős arányban nagyszilárdságú acélelemekből, amitől a vázszerkezet 14 százalékkal merevebb a K Astráénál.
Kivételesen gazdag hajtáslánc-választékot ad az Opel Astra L. A dízel 131 lóerős, csak a nyolcfokozatú automatikus váltóval készül, és meggyőzött bennünket, hogy kár volna temetni. A sima benzines verzió háromhengeres, 1199 köbcentis turbómotorja 130 lóerős és hatos kézi vagy nyolcfokozatú automatikus sebességváltóval választható.
Idén nyáron írtunk a továbbfejlesztett konnektoros hibridről. A korábbi 133 kW (180 LE) helyett 144 kW (196 LE) a rendszerteljesítmény, a kombinált nyomatéki csúcs 360 Nm. A benzinmotor 110 kW (150 LE) csúcsteljesítményéhez a villanymotor az addigi 92 helyett 81 kW-ot tesz hozzá, 125 lóerőt a korábbi 110-zel szemben.
A plug-in hibridben a sebességváltót és az akkumulátort is lecserélte az Opel: az előbbi egy hétfokozatú, duplakuplungos egység, az utóbbi kapacitása pedig a korábbi 12,4-ről 17,2 kWh-ra emelkedett. Az elektromos hatótáv 57-ről 83 km-re gyarapodott.
A Jeep Avengertől az Alfa Romeo Tonaléig kirajzott a konszern autóiban az a 48 voltos kisegítő hibrid hajtásód, ami a tesztautóban is szolgál. Az 1199 köbcentis, az olajködben futó vezérműszíj bajai miatt évekkel ezelőtt láncos vezérlésre átállított háromhengeres turbómotor önmagában 136 lóerős, 230 Nm a nyomatékcsúcsa. A fogyasztást Miller-ciklus csökkenti, ez a feltöltős motorok Atkinson-körfolyamat szerinti működése, amit a váltózó szelepvezérléssel és a változó lapátgeometriájú turbófeltöltővel érnek el.
21 kilowatt, kerekítve 29 lóerő az állandó mágneses szinkron villamos gép teljesítménye és 55 Nm a nyomaték, amit hatfokozatú, kettős kuplungos automatikus sebességváltó házába beépített villanymotor lead. Ez a villamos gép nem keverendő össze az egyszerűbb 48 voltos hibridek szíjhajtású önindító-generátorával, ami itt is megvan a motortérben a benzines újraindítására. A hidegindítást együtt végzi a villanymotorral. Kis fordulatszámon gyorsítva a váltóból hajtó villanymotor alaposan besegít az ott még erőtlen benzinesnek. A kis feszültségű hibridrendszerhez lítiumion akkumulátor tartozik, a vezetőülés alatt lévő telep bruttó kapacitása 0,89 kWh, nettója 432 wattóra. Az elektromos támogatás 145 lóerőre emeli a hajtásrendszer csúcsteljesítményét.
9,3 mp a gyorsulás 100-ra, ami tizedmásodpercre megegyezik az azonos hajtásláncú 308-as Peugeot kombiéval, a végsebesség tekintélyes, 210 km/óra. A gyári átlagfogyasztás egy teles literrel alacsonyabb a sima benzinesénél, 5,1 l/100 km. Az 52 literes tankkal ez nemcsak elméletileg nyújt kiváló hatótávot, a városon kívüli tesztfogyasztással számolva 949 km tehető meg tankolás nélkül.
Vezetés
Jól indul a menés az Astrával, mert az autó menüpontot megnyomva azonnal ott vagy a sebességhatár túllépésére figyelmeztető szisztéma kikapcsolásánál és ugyanitt egy másik mozdulattal kilőheted a sávban tartás kormányzási beavatkozásait is a következő motorindításig.
A háromküllős kormánykerék fogása dicsérhető és csupán 10,7 méter a fordulókör átmérője. A viszonylag hosszú tengelytávú családi autótól ez szép eredmény és fontos erény, mert az Astra fordulékonysága meggyorsítja a leparkolást és a kiállásokat.
Városban a motor hosszú leállítási ideje is jelzi, hogy itt elég sokat kihoztak a 48 voltos kisegítő hibridrendszerből, de még meglepőbb, hogy a váltóba integrált villamos gép egyedül is el tudja gurítani az autót.
Enyhén sivító hang kíséretében a villanymotor hátára veszi az autó terhét, jól kivehetően jelen van az autó mozgatásában, ha finom gázadással segítünk neki a gurulásban. Még egyetlen osztásos akkutöltöttséggel is képes erre.
De épp a lelkes és tartós motorleállítás miatt, meleg időben nagyon idegesítő a légkondicionálás szüneteltetése. Mivel nincs elektromos klímakompresszor, a benzines leállításával a hűtés is kimarad, ami gyakori stop-start fázisokat hozó városi forgalomban hamar az agyadra megy. A teljes hibrid Honda Civic, a Toyota Corolla és a csendben kivezetett Suzuki Swace ezt sokkal jobban csinálja. Meleg időben a klímakomfort autópályán sem volt jó, ahol folyamatosan ment a benzines.
Akkor van bajban a kis motor, ha takarékoskodás helyett haladni kéne. A váltó sokáig kotorászik a megfelelő áttétel után, a háromhengeres benzinesre is várni kell, hogy felépítsen némi teljesítményt és a megindulás késedelme miatt az autó összességében inkább gyorsul fakón, mint dinamikusan. Ereje elegendő, de többre ne számítsatok.
Itt az a nagy szám a hajtásláncban, amikor a fékezésekkel, gázelvételekkel visszanyert áramot néma suhanássá konvertálod, hasznosítva azt az energiát, ami a nem hibrid autókban veszendőbe megy. A benzines leállása és visszatérése lágyan működik, nem olyan selymességgel, mint a full hibrid Toyotákban, de elég diszkréten.
Nem a hajtáslánc miatt, mégis jó vezetni az Opel Astrát. Amiben az Opel szabad kezet kap, a futómű és a kormányzás hangolásában, ott a konszern egyentechnikájával is meg tudják csillantani tudásukat.
Ezzel a pici, ráadásul háromhengeres motorral is felnőtt, érett autónak hat a tesztelt Astra kombi. Szépen, megnyugtatóan fut olyan sebességgel is, ami legközelebb Németországban szabályos az autópályán, jó vele menni. A kormányzás pontos, az Opel Astra megnyerő autó a bal egyből nézve. A 48 voltos hibridrendszerrel jól kivehető a motorfékhatás, amikor a villanymotor generátorként áramot termel.
Kiváló üléseket kapunk felár nélkül a GS kivitelben. Az AGR-tanúsítványos ülések deréktámasza motorral állítható fel-le és ki-be, az ülőlap meghosszabbítható és maga az ülés is sokféleképp állítható, ami a mélyre engedhető ülőlappal nagyon kényelmes üléshelyzetet ad.
Elöl kettős üvegezés segít kirekeszteni a szélzajt. A háromhengeres motor ellenére békében utazhatunk autópályán a motorzaj alapos szigetelésének köszönhetően. A kellemes rugózási komfort is igazolja a remek futóműhangolást.
Újdonságértékük miatt számos kínai autóban ülünk az utóbbi két évben és mindig üdítő megtapasztalni, mennyivel jobban hangolhatók a vezető segédrendszerek egy európai márkánál.
Elég a dízel kombiról leírtakat idemásolni: az Astra vezetőtámogatása tudja, amit kell, bent tartja az autót a sávban, figyelmeztet a holttérben ólálkodókra, és a sebességkorlátozásokat is megismeri, de nem kerget az őrületbe folytonos jajveszékeléssel. Az adaptív tempomat hangolása is eltalált.
Költségek
10 950 000 Ft az Opel Astra kombi belépőára a sorhármas benzines turbómotorral, a konnektoros hibridek ára 16 710 000 és 19 040 000 Ft közötti, a 411 km-es WLTP-hatótávú elektromos verzióé 16 990 000 illetve 17 990 000 forint.
Listaáron az Astra jó pozícióban van a kategóriatársakhoz képest. A cikk írásakor 1 750 000 forintos kedvezmény érvényes rá, amivel a valós vételára 11 640 000 forintra olvad GS kivitelben, ami a kétféle felszereltségi szint közül a jobbik.
|Az Opel Astra kombi és vetélytársai – Listaár, forint
|Ford Focus 1,0 EcoBoost Hybrid DC7 Titanium Business (155 LE)
|12 710 000
|Opel Astra Sports Tourer 1,2 Hybrid GS (145 LE)
|13 390 000
|Peugeot 308 SW Hybrid e-DCT6 Allure (145 LE)
|13 800 000
|Škoda Octavia 1,5 eTSI mHEV DSG Selection (115 LE)
|13 780 960
|Toyota Corolla Touring Sports 1,8 Hybrid Comfort Tech (140 LE)
|13 955 000
|VW Golf Variant 1,5 eTSI DSG Style (150 LE)
|14 286 060
Már az Opel sem enged egyedi extrákat rendelni a korábbi bőségben, a legtöbb tétel felszereltségi csomagokban, más tételekkel kényszerűen összekapcsolva érhető el.
Jóllehet a benzines motor elektromos támogatása nem ér fel a full hibridekkel, a fogyasztás majdnem olyan alacsony, mint a teljes hibridekben. Lakott területen egy hibrid Swace vagy Auris még kevesebbet eszik, de autópályás, országúti vegyes forgalomban váratlanul kevés benzin fogy.
100 budapesti kilométerre 7,6 litert fogyasztott a tesztautó az első 200 kilométeren, ami átlagos eredmény. Autóúton, autópályán és országúton az élénk, 110-160 közötti sebesség ellenére a motor beérte 5,48 liter benzinnel 100 kilométerenként, amivel nagyon elégedettek lehetünk.
Értékelés
Aki a benzines, az elektromos, a dízel és a konnektoros full hibrid Astrák ellenében a 48 voltos kisegítő hibridet választja, csekély erejű, de igazán takarékos hajtásláncot kap. Az Opelek több belső téri önállóságot érdemelnének, de az Astra kombi tágassága és átgondoltsága így is meggyőző.
