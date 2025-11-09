Pár botlással minőségérzetben és használhatóságban is jól teljesít a belső tér. A klímavezérlés billentyűi praktikusak és igényesek, jó a tekerős hangerőállítás, a kormányon lévő valódi kapcsolók, gombok hasznosak és jól működnek.

Bőven elég nagyok a rakodóhelyek az elöl ülők között és arra is jutott figyelme a tervezőknek, hogy a pohártartók elöl és hátul is adaptívak legyenek, így a rugós karmokkal többféle méretű poharat is megtámasztanak.

Mélyen van a vezeték nélküli telefontöltő, nem valami jó ötlet itt elásni a telefont. Hiába van telefontükrözés, hiába fut vezeték nélkül is az Android Auto és az Apple CarPlay a 10,0” képátlójú óracsoportot kiegészítő, ugyanilyen méretű középső kijelzőn, időnként csak kivennéd onnan a készüléket, ami nehézkes.

Kellemetlenebb, hogy a fedélzeti kijelző képe néha megdermed, a részleges lefagyások közben nem váltja az éppen játszott zeneszám címét, ami a Stellantis más autóiban sem ritka.

Ugyanilyen kevéssé meggyőző a telefon újracsatlakoztatása, ami vagy összejön, vagy nem, az autó sokszor csak keresi a készüléket, de nem sikerül magától újra fellelnie.

Belül nagyon eluralják a hangulatot a Stellantis-örökséghez tartozó elemek. A fejtámlák formája, az ülés hátuljának borítása, az ablakemelő, a slusszkulcs, a kilincs az ajtóborítás, az üzemmódkapcsoló, majdnem minden erősen ismerős a Peugeot autóiból.

Önállóbb részletekkel erősödhetne az Opel-identitás, ami hiányzik az Astrából. Ennél is rosszabb, hogy a szövetbélelés nélküli ajtótároló felső pereme kellemetlenül éles, ritka barátságtalan dolog ezt ilyenre hagyni.

Hátul közepes kényelemben ültünk. A lábadnak lazán elég helye van, lábfejed befér a teljesen leengedett vezetőülés alá. A kombiban magas embereknek is megfelelő fejteret ad a tetőív, a probléma a comb alátámasztása, ami a viszonylag mély üléssel nem az igazi.

Értékeltük a középső légbefúvást, tébolyító nyári hőségben és hideg téli napokon is sokkal szebb így az élet hátul. Töltőből egy USB-C csatlakozót oszthatnak be a második sorban ülők, elöl két C-s aljzat eteti a kütyüket.

Bal- és jobbkezeseknek is van kapaszkodó a csomagtérfedél lehúzásához és jó tágas a csomagtartó, 597 literes alapból, a hátsó üléseket lehajtva már 1634 liternyi a hely. A testvérmodell, a 308 csomagtere a legtöbb hajtáslánccal 548-1574 literes, míg a dízelben mindkét érték 60 literrel nagyobb.

Az Opel-kombik neve régen Caravan volt, ami nem annyira a tevekaravánokra vezethető vissza, inkább arra utal a „car a van” szavakkal, hogy a kocsi a személyautó és a furgon erényeit is megadja. A márka kombiinak átgondoltságát a Sports Tourernek titulált Astra is hozza, benne a távnyitással a csomagtér felől is ledönthető üléstámlákkal.

A csomagtartó alja a padlóelválasztónak köszönhetően egy síkban van a lökhárítóval, alatta elég nagy üreg várja a tartozékokat. A kivett a kalaptartónak is van helye alul, az oldalfalban hálós tárolóhelyekbe rámolhatjuk az apróságokat. 40:20:40 arányú a háttámla osztása, jó széles a középső rész, ahol átvezethetünk hódeszkát vagy evezőt a gumicsónakhoz, amit éppen kell.