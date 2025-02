A Vezess korábbi cikkében részletesen bemutattuk a modellfrissítés dizájnbeli és műszaki változtatásait táblázattal a motorokról, de a lényegre kitérünk most is.

Változatlanul az MQB technikára épül az Octavia, de míg az 5E kódjelű előd a moduláris keresztmotoros építőkészlet MQB A verzióján alapult, a 2019 novemberében bevezetett utód alapja a frissített MQB padlólemez.

Szerencsére az Octaviában már senkinek nem kell háromhengeres alapmodellel beérnie, a 115 lóerős, 220 Nm-es belépőmodell is négyhengeres. Az 1,5 TSI erősebb verziója 150 lóerőt és 250 Nm-t ad le. Mindkét motor hengerdeaktiválással működhet takarékosabban, a középső két hengerben részterhelésen kikapcsolva a befecskendezést.

DSG-váltóval a két 1,5 TSI-t kisegítő hibridrendszer teszi 48 voltos hibriddé. A 2,0 TSI nem kapja meg ezt a támogatást, ez a motor 204 lóerős és rendelhető négykerék-hajtással is. A szintén 1984 köbcentis és elsőkerék-hajtású RS motorja 245 helyett 265 lóerős.

Négyhengeres az összes dízel, az 1968 köbcentis TDI-ből van 115 és 150 lóerős. A tesztautóban a DXR motorkódú gép dolgozott, ez a nagyobb teljesítményszint, alapfelszerelésként hétfokozatú DSG-vel a szerényebb dízel hatos kézi váltója helyett.

Picit szerényebbek a Combi menetteljesítményei az ötajtós Octviánál, ezzel a motorral a gyorsulásban egy tizedmásodperc a kombi hátránya a maga 8,6 másodperces eredményével, végsebességben a ferdehátú 3 km/órával gyorsabb a 225-re képes kombinál.

Műszaki dokumentációja szerint az autó önsúlya 1405 kg vezető és csomagok nélkül. Fékezetlen utánfutóból 740, fékezettből 1600 kilósat vontathat a tesztautó 12 százalékos emelkedőn, az 1800 kilós adat 8 százalékos kalaptartóra vonatkozik.

A gépkönyv szerint a megengedett olajfogyasztás 0,5 liter 100 kilométerre, bár az első 5000 km megtételkor ez magasabb lehet, mint minden belső égésű motoros autóban a bejáratás előtt.

Változatlan a futómű-konstrukció. Az első MacPherson, hátul az összes 1,5 TSI-hez és 2,0 TDI-hez az olcsóbb csatolt hosszlengőkaros konstrukció jár, az ötajtósban és a kombiban egyaránt. A hátul is független négylengőkaros kerékfelfüggesztés (egy hossz- és három keresztlengőkarral) az RS privilégiuma.

Viszont az adaptív lengéscsillapítás rendelhető maradt, a teszt írásakor 490 220 forintért. A Sportline kivitel 15 mm-rel ültetett futóművet és akár 19-es kerekeket kínál. A másik irány az alsó védőburkolattal szállított rossz út csomag, 15 milliméteres emeléssel és erősített futóművel.

A vezetőtámogató rendszerek a Superb és a Kodiaq örökségével fejlődtek: fejlettebb, pontosabb például a vezető éberségét figyelő biztonsági funkció, megjelent az automatikus be- és kiparkolás opciója, amely a korábbi kormányzás helyett immár a gázt, a féket és a haladás irányát is szabályozza. Akadályt észlelve magától megáll az autó. A későbbiekben mindezt úgy is üzemeltethetjük, ha kiszállunk az autóból (de négy méteres körön belül maradunk)

A tesztautó még a Mlada Boleslav-i törzsgyárból indult a magyar importőrhöz, de tavaly nyár végén a Škoda Kvasinyban is elindította az Octaviák gyártását.

2024. augusztus 29-én készült el az első példány, már a modellfrissítés utáni verzióból. Kvasiny alapértelmezésben a Karoq és a Kodiaq szülőhelye. Az 1959 és 1971 között gyártott ősi Octavia 360 ezres darabszámot ért el, újkori utódai 7,5 milliónál tartanak.