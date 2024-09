Kellemes tapintású anyagok, letisztult dizájn, otthonos hangulat fogad a 2024-es Škoda Octavia utasterében. Még a tesztautóhoz hasonló, aránylag kevés extrával megtömött változatban is, ahol kézzel kell tologatni, dönteni az üléseket. Bár a kormány aránylag szűk határok között mozgatható, mégis könnyen, gyorsan megtalálható benne a komfortos üléshelyzet, az ülés kellően mélyre engedhető, és a tartása is megfelel az autó stílusához.

Kormánya mögött digitális műszerfalat nézhet a vezető, 12,3 colos méretben, változtatható dizájnnal, tartalommal. A műszerfal képe éles, tiszta, élénk, hasonlóan a középkonzol tetején, jól látható magasságban lévő 13 colos monitoréhoz. Az óriási kijelző feláras, alapesetben csak 10 colos jár az autóhoz.

A fedélzeti rendszer működése gyors, a menük elrendezése logikus, képes a vezeték nélküli telefontükrözésre és a kapcsolat is pillanatok alatt összejön a telefon és az autó között. Elöl két USB-C csatlakozón, vagy a vezeték nélküli töltőfelületen lehet a telefonokat energiával ellátni, emellett hátul is akad két USB-C csatlakozó ugyanerre a célra. A töltési teljesítmény combos, 45 wattot ígér a katalógus.

Simply Clever

Nem hiányoznak a Škoda okos ötletei sem az Octaviából, így a parkolócédulát tartó kis műanyagfül, vagy az ajtóba rejtett esernyő is megtalálható az autóban. A kényszeres zöldítés utolért néhány kiegészítőt, így a tanksapkában lakó jégkaparó már nem átlátszó, hanem szürke, – újrahasznosított anyagból készül – de az ernyő anyagába és a kárpitokba is csempésztek korábban már használt plasztikokat.

Az úti holmik elszállásolásához számtalan lehetőséget ad az autó, ajtózsebek mellett megvilágított kesztyűtartó, a felhajtható könyöklő, az utasoldali ülés ülőlapja előtti lehajtható rekesz, a világítás kapcsolója melletti nyitható ajtó mögötti üreg is használható.

Merészen formázott kormánya jó fogású, és aránylag kevés gombbal is megoldották, hogy mindent el lehessen velük végezni. Nem mellékesen a két, ezüst színű görgetőgomb még gyönyörű is. Kis könnyítés, hogy a tempomat kapcsolói egy külön bajuszkapcsolóra költöztek, azt nem a kormányról kell kapcsolgatni. Amúgy sem kell vele sokat vesződni, egy gombnyomással aktiválható a rendszer.

Kézi váltós autóban amúgy rettentő mókás a távolságtartó tempomat működése. Váltások közben is működik, megbízhatóan tartja a beállított követési távolságot, de össze kell vele szokni, és ez tovább tart, mint egy automata váltós autóban.

Második üléssora szintén parádés kényelmet nyújt, lábnál 190 centivel is marad még úgy féltenyérnyi hely a lában és az első ülés háttámlája mögött, és a plafon is kellően messze van a fejem búbjától. Van miről tölteni a mobil eszközöket, került bele lehajtható, széles könyöklő, szellőzőnyílás, és az ablakra is lehet árnyékolót varázsolni.

Óriási raktér

Ahogy azt minden Octaviánál megszoktuk, a csomagtartója óriási. Itt a negyedik generációnál 600 literes. Az autó számos részéhez hasonlóan erről is ordít, hogy alaposan átgondolták, hogyan lehet olyanra tervezni egy csomagtartót, hogy azt élvezet legyen használni. Kezdjük azzal, hogy a profilból szedánnak kinéző Octavia igazából egy ötajtós. A hátsó ajtót felnyitva – illetve nyílik, csukódik az gombnyomásra magától is – egy irdatlan méretű nyíláson keresztül lehet telerámolni a csomagtartót.

Persze, ha rámolás közben valaki ül az autóban és hideg van, az nem fog örülni, ha sokáig matat valaki a csomagokkal. Az Octaviában erre is van megoldás, egy felhúzható roló állja útját a sarkvidéki eredetű levegőnek. Emellett a csomagtartó kialakítása is ügyes, kétoldalt vannak kisebb elválasztott rekeszek – kivehető a kerítés – van szatyorakasztó, tisztességes világítás, nagyobb kampó nehezebb cuccoknak, és lehet hálóval is a számtalan rögzítési ponthoz pányvázni a rakományt.

Van miről táplálni az elektromos hűtőtáskát, a kalaptartó alá is szerelhető egy újabb tároló izé, és tépőzáras, bárhová rögzíthető műanyag gátakkal is meg lehet akadályozni a csomagok ide-oda gurulását. A padlószint alatt még pótkerék is van, emelővel, szerszámokkal. Egy baja van csupán az egész raktérnek: nem lehet teljesen sík felületet kialakítani a hátsó sor üléseinek lehajtása után. Folyton marad egy apró kis lépcső. Pont úgy, mint a nagyobb Superb-ben.