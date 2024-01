Valószínűleg nem lesz nehéz dolga a tavalyi évet parádés számokkal záró Toyotának, az új Camry-vel. Vetélytársai alaposan megcsappantak, az elmúlt években vagy már kihaltak, vagy érdektelenség miatt az utolsókat rúgják és hamarosan utód nélkül szűnnek meg. Na, ebbe a szinte légüres térbe érkezik a most a kilencedik generációs Camry. 2019 és 2023 közötti utolsó szériából 18500 darabot adtak el Európában, ráadásul ez a kategória egyetlen full hibridje.

Bár még a szériamodell gyártásának startja is hónapokra van, – majd csak valamikor júniusban kezdődik – a Vezess Varsóban már megtapogathatta. Megnézhettük az új méretes, négyajtós modellt.

Nálunk is kitart a klasszikus szedánok utolsó mohikánja 1 /28 Látod benne a kalapácsformát? Látod benne a kalapácsformát? Fotó megosztása: 2 /28 Fotó megosztása: 3 /28 Mindössze 35 milliméterrel lett hosszabba a kasztni Mindössze 35 milliméterrel lett hosszabba a kasztni Fotó megosztása: 5 /28 Csomagtartója nem motoros, kézzel nyílik, csukódik Csomagtartója nem motoros, kézzel nyílik, csukódik Fotó megosztása: 6 /28 Kevés helyet foglal a LED-es fényszóró Kevés helyet foglal a LED-es fényszóró Fotó megosztása: 7 /28 A C-oszlop kapott egy extra élet A C-oszlop kapott egy extra élet Fotó megosztása: 9 /28 Itt nem csak dizájnelem a légbeömlő, hanem valódi funkciója is van Itt nem csak dizájnelem a légbeömlő, hanem valódi funkciója is van Fotó megosztása: 10 /28 Előre is jutott rá kamera Előre is jutott rá kamera Fotó megosztása: 11 /28 Az A-oszlopon lévő légterelők is javítják a légellenállást, csökkentik a szélzajt Az A-oszlopon lévő légterelők is javítják a légellenállást, csökkentik a szélzajt Fotó megosztása: 13 /28 Mélyebbre kerültek az ablaktörlőlapátok is Mélyebbre kerültek az ablaktörlőlapátok is Fotó megosztása: 14 /28 Éjszaka is észreveszi a gyalogost Éjszaka is észreveszi a gyalogost Fotó megosztása: 15 /28 Egyelőre csak álló helyben, de ez már az új Camry Egyelőre csak álló helyben, de ez már az új Camry Fotó megosztása: 17 /28 Átrendezték a belsejét. Nem csak szebb lett, hanem használhatóbb is Átrendezték a belsejét. Nem csak szebb lett, hanem használhatóbb is Fotó megosztása: 18 /28 7 és 12,3 colos digitális műszerfallal is kapható lesz 7 és 12,3 colos digitális műszerfallal is kapható lesz Fotó megosztása: 19 /28 Finom anyagokból építkeztek Finom anyagokból építkeztek Fotó megosztása: 21 /28 Camry felirat a küszöbön Camry felirat a küszöbön Fotó megosztása: 22 /28 Ez a nagyobb, 12,3 colos műszerfal Ez a nagyobb, 12,3 colos műszerfal Fotó megosztása: 23 /28 12,3 colos a központi kijelző 12,3 colos a központi kijelző Fotó megosztása: 25 /28 Méretes maradt a fokozatválasztó kar Méretes maradt a fokozatválasztó kar Fotó megosztása: 26 /28 Igazán kellemes környezet várja a sofőrt az új Camry-ban Igazán kellemes környezet várja a sofőrt az új Camry-ban Fotó megosztása: 27 /28 Ez már az ötödik generációs hibrid rendszer Ez már az ötödik generációs hibrid rendszer Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Bár a Toyota Camry karosszériájának lényege változatlan maradt – nagyjából ugyanazok a méretek is – csak a formanyelv megváltozása miatt lett valamivel, egészen pontosan 35 milliméterrel hosszabb az autó. Az új orrész stílusában a korábban már megismert Prius és C-HR modellekhez hasonlóan itt is a kalapácsfejű cápát idézi, vagy legalábbis ez volt a formatervezők szándéka, amikor megrajzolták.

Nem csak látványban új karosszéria, hanem a légellenállásán is javítottak. Itt valódi funkcióval rendelkezik az első kerekek előtti légbeömlő, aerodinamikai elemek kerültek az A-oszlopra, mélyebbre került az ablaktörlőlapát, hogy használaton kívül ne rontsa a légellenállást és ne keltsen zajt, illetve a hűtőradiátor előtt is állítható zsalus rendszer szabályozza a rajta átjutó levegő mennyiségét.

Kevéssé látványos, sokkal inkább praktikus dolog, hogy az autó lökhárítója és a hűtőradiátorok között lévő nagy távolság, ami a kisebb koccanások javítási költségeit hivatott minimalizálni. Ha ütközéskor a másik autó nem jut el a drágán cserélhető hűtőkig, akkor jóval egyszerűbb és kisebb kiadással javítható az autó. Hátul, a C-oszlop környékén változott még valamicskét az autó, de itt is csak egy apró, plusz él került a lemezbe.

Itt egy bő 12 perces videó az új Toyota Camry-ről, amiben kívül belül alaposan körbejárják a kiállított autót:

a videó a hirdetés után indul

Belső

Utasterében jóval látványosabb a változás a kifutó modellhez képest, teljesen átrendezték a belsőt. Bár vezetés közben még nem tudtuk kipróbálni, ránézésre ergonomikus, jól és könnyedén használható utasteret hoztak össze a tervezők. Alapból 7 colos kijelzőjű digitális műszeregységet kap, de a jobban felszerelt változatoknál létezik belőle 12,3 colos átmérőjű is. A multimédia rendszer 12,3 colos kijelzőt kínál, ami képes vezeték nélküli telefontükrözésre is. Ezért sem maradtak ki az USB portok sem, elöl három, hátul további kettő található.

A sajtóanyag szerint különösen figyeltek rá, hogy a kárpitozáshoz és a díszítésekhez használt anyagok minősége és kivitelezése egységes képet mutasson, és a komplett utastér harmonikus legyen. Mi egyelőre csak pár percet tölthettünk az autóban, illetve körülötte, de a kivitelezés valóban meggyőző, igaz, még korántsem egy szériagyártású példányt nézegettünk. A

Az anyagok kellemes tapintásúak, jók az ülések, és bődületes tér van benne mindkét üléssorban. 190 centivel a lábtér, és a fejtér is fejedelmi benne és valószínűleg a kezelése sem lesz majd problémás.

Technika

Komoly változások történtek a lemezek alatt a generációváltással, hiszen az új Camry megkapta a Toyota ötödik generációs hibrid rendszerét. Ennek alapja a 2,5 literes, négyhengeres, vegyes üzemű benzinmotor. A vegyes üzem annyit takar, hogy képes Atkinson ciklusú és hagyományos, Otto motorként is működni és ezen üzemmódok között pillanatok alatt váltani. Az Atkinson ciklus főként a takarékos, alacsony károsanyag-kibocsátású működésért felel, amikor pedig hirtelen kell meglódulni az autónak, akkor változik át a működés Otto motorossá.

A hibrid rendszer csúcsteljesítménye 218-ról 231 lóerőre növekedett, ami váratlan módon nem az erősebb villanymotornak, hanem az új akkumulátornak köszönhető. Korábban NiMH akkumulátor volt a Camry-ben, az újban már lítiumion akkumulátorcsomag található. Ez ugyan kisebb kapacitású, mint elődje volt – hogy pontosan mekkora, azt még nem kötötték az orrunkra – és kiterjedésében, tömegében is elmarad a korábbitól.

A kisebb helyet igénylő akkumulátort a nagyobb keresztmetszetű hűtőcsatornákon hatékonyabban lehet hűteni, és a lítiumion akkumulátor a gyakori, nagy teljesítményű ciklikus töltést, kisütést is jobban bírja. Magyarul rövid időn belül nagyobb energiamennyiséget lehet belőle kivenni és bele visszatáplálni is, ami ugye itt minden gyorsításánál és gázelvételnél történik.

Ettől dinamikusabb az autó, a korábbi 8,3 másodpercről 7,9 másodpercre javult a 0-100-as sprintje. Villanymotorjai – az egyik főként a hajtásért felel, a másik a motorindítást és visszatáplálást végzi – könnyebbek és kompaktabbak, és a bolygóműves egység mérete is csökkent.

Az 2024-es Toyota Camry vezetőtámogató rendszerei is fejlettebbek: az adaptív tempomat beállítható követési távolságai például négyre gyarapodtak, illetve az autó már három sávban figyeli a többi közlekedőt. További jó hír, hogy a baleset-megelőző rendszer felismeri a gyalogosokat is, még éjszaka, sötétben is. Képes beavatkozni a hajtásrendszerbe, kormányzásba is, ha veszélyt érez. Emellett a biztonsági rendszerek és a hibrid hajtás vezérlését is összekapcsolták, így például akadályészlelése esetén eleinte nem is az üzemi fékkel lassítja az autót, hanem intenzívebb visszatáplálással reagál. Persze vészfékezni is tud, ha erre van szükség.

Költségek

Mivel az új Camry gyártása csak valamikor júniusban kezdődik, és a Vörös-tengeren zajló hajóforgalmat veszélyeztető hútik miatt az amúgy is hónapokig tartó hajóút a kerülő miatt most még hosszabb, így egyelőre nincs még csak várható ára sem a modellnek. A legelső, Japánban gyártott Camry-k három hónap utazás után valamikor szeptemberben érkezhetnek Magyarországra, az előértékesítés pedig áprilisban indul majd. Jelenleg a Toyota Camry 16-19 millió forint áron kapható Magyarországon. Az új generáció árát nyilván a forint/euró árfolyam, a hazai infláció mellett a konkurensek készletes autóinak ára is befolyásolják majd. A Mazda6 mellett a legnagyobb ellenfél talán az új Skoda Superb lehet majd.

Addig is, ha kiváncsi vagy mennyit fogyaszt a valóságban egy ilyen nagytestű hibrid, nézd meg a Vezess Teletank sorozatának ide vonatkozó részét:

Értékelés

Egész szellős, kényelmes pályán indulhat a vevőkért a formailag, és műszakilag is megújult Toyota Camry. Vetélytársai már alig vannak, lassan már csak a prémium kategóriában találni valamirevaló szedánt, de abban a ligában pedig inkább már a Lexus-szal kell versenyezniük, nem a Toyotával. Ami még azzal is különleges, hogy más full hibrid hajtásláncú típus nincs is a horizonton.

Mellette – Ellene Elegáns forma

Tágas utastér

Kifinomult hibrid hajtáslánc

Ergonomikus belső Csupán egyféle motorral kapható

Szavazás