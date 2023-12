Igazságtalan volna azt írni, hogy az eddigi a Prius-ok vezetése nem adott semmilyen örömöt. Ott volt a játék az elektromos suhanás megőrzéséért illetve előhívásáért haladás közben, követhettük az üzemmódok változását vagy örülhettünk a leállított benzinessel is működő légkondicionálásnak az elektromos klímakompresszorral.

De az ötödik generáció karakteresen más autó, mint eddig. Megszabadult a kényszeres jóemberkedéstől, nem nyomaszt hatféle műszerrel, kijelzővel, visszajelzéssel, hogy minél takarékosabban vezess. Nem koppint minduntalan az orrodra, ha épp nem a haladás energiahatékonyságának maximalizálása a cél, hanem csak úgy haladnál.

Azzal kezdődik, hogy végre jól ülsz benne. Nem az autón billegsz, hanem a kocsiban ülhetsz, jó mélyen. Ha a vezetőtámogatás menüpontját használtad utoljára, akkor a beülés után mindössze négy, odanézés nélkül kivitelezhető gombnyomással megszabadulhatsz a sebességkorlátozás túllépésére figyelmeztető hangjelzéstől, ami megkeseríti az életedet a modern autókban.

Országúton, de elsősorban városban zavaró és veszélyes is messze hátra nyúló, a látóteredben lapos szögben nyújtózó szélvédőoszlop. Alig látni tőle, nagy ráhagyással, óvatosan szabad csak jobbra vagy balra kanyarodni, a zebrákat keresztezve.

Jó erőben van a villamos gép, önállóan és a benzinesnek besegítve is érezni, milyen jól húz gázadáskor. Ha egyszer beindul a benzines, akár a fűtési igény miatt vagy más okból, utána sokáig zúg és akkor sem áll le rögtön, ha a hibrid üzemmódból átkapcsoltál tisztán elektromosra.

A téli fagyok nem kedveztek az elérhető elektromos hatótávnak. Méréseink alapján az induláskor 60 km körülire ígért hatótávból nagyjából 35-40 km marad meg. A WLTP adat 70-87 km.

Padlógázon a gyorsulásérzet nem utal 223 lóerőre, a 160 lóerő körüli turbós benzinesek mennek érzésre hasonlóan. A valóságban a villamos gép és az M20A-FXS kódjelű benzines alaposan meghúzza a tempót, 6,8 másodperc elég a 100-ra gyorsuláshoz. A gyári végsebesség 177 km/óra, óra szerint az autó 184-et ment.

Nagy gázadásra továbbra is zavaróan felugrik a zajszint, a hangszíne is kellemetlen. A motor jobb hangszigetelést érdemelne a máskülönben normális zajkomforttal futó autóban. Egyenletes sebességnél halk az utastér, a szélzajt elöl kettős oldalüvegezés mérsékli. A gördülési zaj a tesztautó téli gumijával viszonylag erős volt.

Közepesnél biztosan nem jobb a rugózási kényelem, de az új Prius örömeibe belekóstolva ezt is hajlamosak vagyunk elfogadni, annyira más élmény ezt az autót vezetni, mint bármelyik elődjét.

Üdítően autószerű lett az egész, profin megszabott kormányerőkkel, feszes, de elfogadható futási kultúrát biztosító rugózással, ihletett kanyarsebességnél is mérsékelt oldaldőléssel. Az irányváltásokat végre nem bamba billenéssel fogadja, jól rátehető az ívekre és a 195-ös gumikhoz képest a tapadása is bőven elfogadható.

Az ülés is jól tart, végre a Prius nem olyan emberek alkotásának mutatja magát, akik be vannak oltva autózás ellen. Olyan sokat javult, hogy szinte még arról is megfeledkezem, hogy 22 millióért nincs benne magasságában is állítható deréktámasz a vezetőnek sem a picit rövid ülőlapú, de kényelmes és jól tartó, memóriás ülésben.

Stabilitásérzete nagyon megnyugtató, ebben az autóban biztonságban érezheted a szeretteidet. A vezetőtámogató rendszerek közül az aktívan kormányzó sávban tartó és az adaptív tempomat pihentető autópályán, de a Prius is örökölte az ázsiai autók túlbuzgó figyelmeztetéseit, az autó környezetét figyelő rendszerek jajveszékelését.