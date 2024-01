Covid, csiphiány, háború – az utóbbi időszakban legtöbbször ezek az indokok jelentek meg magyarázatként, hogy miért is van gond, akár a gazdasági környezetben, akár az autóiparban. A nehezítő tényezők azonban nem voltak rossz hatással a Toyotára. A márka hazai importőrének csütörtöki sajtótájékoztatóján lejátszott kisfilmben is szerepeltek ezek a szavak, de ami mindig követte őket, az az új terv, az új stratégia volt. Végül kiderült, hogy kevés olyan mutató van, amelyben a márka nem javította meg saját eredményét, döntött saját vagy iparági rekordot 2023-ban.

Végleges adatok a teljes 2023-as évre még nem érhetőek el, ám az előny mértékéből így is biztos, hogy a Toyota, a Lexus, a Daihatsu és a Hino márkákat összefogó Toyota Csoport 2023-ban is a világ elsőszámú autógyártója volt – mondta el Varga Zsombor, a Toyota Central Europe PR-managere a sajtótájékoztatón.

November végéig a vállalat 10,2 millió új autót értékesített világszerte, ebből 8,6 millió volt Toyota, 745 ezer Lexus, 735 ezer Daihatsu és 120 ezer Hino, ami időarányosan rekord. A várakozások szerint a teljes évre vonatkozó eladások elérik majd a 11 millió darabot.

Európában is eddigi legjobb évét zárta a csoport, eladásait 9%-kal növelve 1 173 500 új autót értékesített, 1,1 millió Toyotát és 73 500 Lexust eladva. Utóbbi adat is új rekord a prémiummárka életében.

Még nincs végleges eredmény, de a várakozások szerint a Toyota nyeresége megközelítheti a 30 milliárd dollárt, amivel továbbra is a világ legnyereségesebb autógyártója lehet. Profitabilitási szempontból a vállalat kilenc évtizedes történetének legsikeresebb éve lehet a tavalyi. Innen már az sem meglepő, hogy az Interbrand értékelése szerint a Toyota a világ legértékesebb autómárkája, 64,5 milliárd dollárosra becsült márkaértékkel.

Magyarországot sem kerülte el a Covid, a csiphiány vagy a háború hatása, ez azonban nemigen látszik a Toyota hazai importőrének 2023-as adataiból. László Richárd, a Toyota Central Europe magyarországi országigazgatója elmondta, a Toyota és a Lexus is rekorderedménnyel zárta az évet. A Toyota 15%-kal, 17 300 darabra a Lexus pedig 47%-kal, 1100 darabra növelte értékesítéseit hazánkban.

Nemcsak a magánvásárlók körében volt a Toyota a legnépszerűbb, de a legalább nyolc éve piacvezető Fordot megelőzve a céges vásárlóknál is elsőként zártak – fejtette ki a szakember.

2024-ben is megmaradhat a lendület, mert idén 20 teljesen új, vagy frissített Toyota- és Lexus-modell érkezik jövőre a magyar piacra.

Nem kérdés, hogy lesz mit eladnia a Toyotának 2024-ben is, amely évben László Richárd szerint a hazai autópiac általánosan nem túl erős helyzetéből lassú kilábalás várható. A szakember az infláció lassú csökkenésére számít és bízik a kamatszint javulásában, ami jelenleg nagyon megnehezíti a márkák dolgát.

Mint elmondta, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének előrejelzése 7 százalékos csökkenést jelez az előttünk álló évre. Az autómárkák importőreit tömörítő szervezet szerint 100 ezer személyautó és 20 ezer kis-haszonjármű kelhet el, ami elég alacsony szám, de elérése még így is ambiciózus lehet.

A piaci információk szerint jelentős csökkenés érezhető a szerződéskötésekben szeptember óta, ugyanakkor ott vannak a raktárkészletek, amelyek árversenyt hozhatnak a piacra. Ebből várhatóan a Toyota sem marad ki. Mint László Richárd a Vezess kérdésére elmondta, a jelenleg stabilnak mondható forint/euró árfolyamot figyelembe véve egyes új modellek estében ( pl. az új C-HR, a frissített bZ4x) már kedvezőbb árszinttel dolgozhat a Toyota, míg más típusokra a jelenlegi környezet lehetővé teszi jelentős kedvezmények adását.

2024-re egy új márkanevet is meg kell tanulnunk a Toyota-csoportban, miután Magyarországon is útjára indul a Kinto mobilitási szolgáltató, amely tartósbérletet, olyan lízing kondíciót kínál, amely itthon nem volt elérhető. Ezzel markáns szereplője kíván lenni az elektromos autók vásárlását támogató programnak és komoly tervei vannak a zéró emissziós hidrogénalapú mobilitás terén is.