Ezzel szúrja ki a Lexus a vásárlók szemét? – Lexus UX 2023

Ha egy Lexust láttál, akkor láttad mindet. Tényleg csak sziluettbeli különbségeket lehet felfedezni, a formavilág mindegyiken szinte teljesen azonos. Az UX viszont úttörő dizájn megoldásokat is hozott a megjelenésekor, amik közül a legfeltűnőbb a LED csíkkal összekötött hátsó lámpa pár. Mi az újdonság? Ha csak nem valamelyik új árnyalatú fényezést kapja, akkor tulajdonképpen semmi. Az UX megjelenése egyáltalán nem változott a modellfrissítéssel.

Ha csak nem az F Sport csomag kerül rá, megkülönböztethetetlen az előző modelltől. A sportmodellre ugyanis most fényezett kerékjárati ívek kerülnek, más a lökhárítója – ez korábban is így volt – és pici emblémákat akasztanak a sárvédőire, technikailag semmit nem változik. Külső méretei is változatlanok: 4495 mm hosszú, 1840 mm széles, 1540 mm magas, ez igaz a teljesen elektromos UX 300e-re is.