Olyan nincs, hogy a japánok csak úgy nekilátnak autóbelsőt tervezni. Ilyenkor is ugyanazon elvek alapján építkeznek, mint egy lakás, hotel szoba, vagy bármi más esetében. Az otthonosság és kényelem érzését Omotenashinak hívják, ami nem egy kézzel fogható dolog vagy ergonómiai húzás, hanem olyan vendégszeretet neve, amely felülmúlja az ügyfél várakozásait, így nyújtva kimagasló szolgáltatást. Mellé kell vennünk még a Tazuna fogalmát is, amit autóval kapcsolatban nagyjából sofőrközpontúságnak kell értelmeznünk.

Ez a kettő vezérelv végig vezethető az összes Lexus belsőn, és egy biztos, az LBX-en is azonnal látszik, hogy ugyanazt az iskolát követi, mint a nagyobb testvérei. Kidolgozás, anyaghasználat, részlet megoldások, mind felsőkategóriásak, és a Lexus sokat javult az utóbbi években. Már nem sajátos módon prémiumos az érzet, hanem európai színvonal szerint is.

Sok egységes alkatrészt használ a Lexus, például a kapacitív érintőgombos kormánnyal is találkoztunk már NX-ben és RX-ben is. Érdekessége, hogy a két gomb sziget nem dedikált gombokat kapott, hanem változtatni lehet a funkciójukat. Csak a kivetített head-up displayen látjuk magunk előtt, hogy hangerőt, zenét, tempomatot vagy a menüt tudjuk éppen kezelni vele. Elsőre zavaró, de sajátos megoldás, meg kell tanulni, ha valaki ilyen Lexust választ.

2,58 méteres tengelytávolságban nem lehet megváltani a világot, így első érzésre elég szűkös az LBX utastere. Nem is fért el minden rendesen, multimédia kijelzőből például egy a márkától már szokatlanul kicsi, 9,8 colos kerülhetett a középkonzolra. Ez is bőségesen elég, miután a rajta futó rendszer továbbra sem erős. Szaggat néha, navigációjában útvonalat köztes pontokkal nem lehet tervezni és az Apple CarPlayt is csak kábelen tudja, legalábbis egyelőre, ezt egy későbbi frissítés megoldhatja.

Többféle kárpitozással is próbálhattuk az LBX-et és egyértelműen az Alcantara utánzatú mikroszövet a nyerő. Ebben a felszereltségben a kormány borítása is más, finomabb anyagból készült. Szándékosan nem írok bőrt, mert a Lexusnál olyan már nincs, növényi alapú vagy újrahasznosított anyagokat használnak a fenntarthatóság jegyében.

Nem túl tágas autó a Lexus LBX, de ha arról van szó beférek még magam mögé is, de csak kis jóindulattal és ha nagyon akarok, mert úgy már elég szoros, ha a sofőr 180 centi fölé nőtt. Miután minden ajtó zárja elektromos, a belső kilincsek is sajátosak. Úgy kerültek az ajtóra, hogy hüvelykujjal kelljen megnyomni, ami szokatlan és nem is működik mindig. Ha az autó veszélyt érzékel (közeledő autó, biciklis, kiskutya, nyugdíjas), nem engedi kinyitni.

Ha mégis szabadulnánk, egyrészt lehet húzni is ugyanazt a gombot (ez a vésznyitó) vagy lehet oldani a zárat egy külön gombbal. Ez tűnik az autóipar egyik újabb felesleges fejlesztésének, mert egy hagyományos zár helyett két mikrokapcsoló és két plusz gomb (ajtó záró) kerül minden ajtóra. Plusz a vésznyitó fizikai retesz, mert az jogszabály szerint kell.

332 literes a csomagtartója az elsőkerék-hajtású változatnak és 255 az összkerekes kivitelűnek, plafonig pakolva pedig 402. Mivel prémium kategóriában mozgunk, a motoros csomagtér nyitás sem maradhat ki egy ekkora autóból sem, hiába nem sokkal nagyobb az ajtó, mint egy átlagos hólapát.