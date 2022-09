Olyan minőségérzet csak meg az első ajtónyitáskor, mint a magasabb kategóriájú BMW-kben. Az X1 nem egy olcsósított modell, ezt érezni a kilincsen, az ajtó felpattanásán, annak súlyán és a beltér illatán és kidolgozottságán is. Kimondottan jók a formák, megfogták a BMW-s stílust és sikerült méltón követni az evolúciót. Sok az aprólékosan kidolgozott részlet, a könyöklők bőrözése, az ülések varrása, a hangszórók fedelének mintázata, vagy a lebegő, könyöklős középkonzol. Semmi nincs elnagyolva, vagy ellustálkodva, ez egy olyan beltérnek tűnik, amin gondolkoztak, amivel foglalkoztak és jó ízléssel részletezték.

Méreteiben tűnik fel a turpisság, a székek elöl keskenyek, a könyöklő is, de semmi drámai, elöl és hátul is tökéletesen el lehet férni. Hosszabb utat is lenyomnék magam mögött, mert lábnak és fejnek is bőven hagytak helyet. Csomagtere hajtástól függően 490, 500, vagy 540 literes lehet, így pakolni sem rossz az X1-be. nagyok az ajtók zsebei, a könyöklőben találunk egy laposabb tárolót, alatta pedig oldalt nyitottan egy nagyobbat. Ez elé pohártartó és telefontartó került, utóbbiban pont úgy áll a telefon, hogy látjuk a kijelzőjét és még le is fogatható egy pánttal, itt vezeték nélküli töltő van.

Multimédiában erős az X1, egészen máshogy hat itt a 8-as iDrive, mint a ráncfelvarrott 3-asban. Az ergonómiát itt már erre alakították ki, ahogy a 2-es Active Tourerben, úgy az X1-ben is elhagyták a korábbi iDrive tekerős kezelőszervét. A kijelző közel került, még úgy is, hogy egy síkban, hajlítva került a műszeregység mellé. Bonyolultnak tűnik a 8-as iDrive, pedig nem az, és temérdek ponton hasonlít az elődjéhez, viszont a kezelőfelület sokkal szebb, részletesebb, tapis irányítással pedig a kezelése is egyszerű.

A My Mode-okkal személyre is szabható a felet, előre programozott témákból kapunk egy csokrot, amik változtatnak a műszerblokkon is, de összeállíthatunk sajátot is. Az iDrive 8 mindenképp belekerül az X1-be, online kapcsolatos, vagyis a frissítéseket is azonnal le tudja tölteni. Rá került a klímakonzol is, aminek a használata így kicsit macerás, de sok benne a lehetőség, így érdemes rászánni az időt, hogy megtanuljuk a rendszert.

Tűéles képet ad a műszeregység kijelzője, a megjelenítésen változtatnak a témák, és a kijelzett információk is rengeteg támpontot adnak. A vezetéstámogatókat hangsúlyosan jelzi, és még azt is mutatja a kijelző, hogy piros-e előttünk a lámpa, és szól, ha sárgára, zöldre váltott – ez egyelőre csak a német piacon elérhető. A multimédia kijelzőjén kiterjesztett valóságú navigáció is megjelenik, élő képre vetíti a haladási irányt, ez egy okos találmány, nem csak látványos.