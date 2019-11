Aki ült már új, A-osztályban, annak ismerős lehet a berendezés, hiszen ide is minden onnan érkezik. Illetve majdnem minden, hiszen mégiscsak egy szabadidő-autóban ülünk, így kellett bele pár férfiasabb kiegészítő is. Ilyen masszívabb megjelenésű ajtóbehúzó és az anyósülés előtti kapaszkodónak látszó tárgy. Ami sajnos a látszat ellenére megmarkolhatatlan.

A többi viszont ugyanaz, kezdve a felfoghatatlanul precízen járó kerek szellőzőrostélyoktól, az ajtóra telepített üléspozíció beállító gombokon és a kormányon lévő varázsgombokon át az MBUX névre keresztelt sok képernyős kijelzőrengetegig, amit nagyjából minden elképzelhető módon lehet vezérelni, tapogatva, kormányról vezérelve, vagy szimplán megkérve a rendszer mélyén tanyázó robotasszonyságot erre arra. Aki szinte bármit megtesz, feltéve ha megérti, és nem gondolja azt ránk veszélyesnek.

A helykínálat tisztességes, vállban is bőven elég a hely, a fejtér pedig szinte indokolatlanul nagy, ami még a nyitható üvegtetőt is észrevehető fejtér csökkenés nélkül elbírja. A fotelek ülőlapja meghosszabbítható, az elöl ülők pedig egyszerre tudják fűteni és szellőztetni is a feneküket, a második sor ülései 140 mm-es úton előre-hátra tologathatóak, és a háttámla is többféle szögben rögzíthető. Utóbbiak akkor jönnek igazán jól, ha a harmadik üléssorban is ül valaki. A kidolgozásba nem igazán lehet belekötni, ugyanúgy, mint a használt anyagok minőségébe sem.

Bár papíron hétszemélyes a GLB, de mint szinte mindegyik szabadidő-autóra épülő hétülésesben, ebben sincs igazán kényelmes harmadik üléssor. Ezt a gyártó sem hallgatja el, és legfeljebb 168 centiméteres testmagasságig ajánlja a leghátsó üléseket. Pedig amit lehetett azt kihozták a megoldásból, így a harmadik sorba száműzötteknek a lábfeje befér ugyan második üléssor alá, de a padlón lévő ülések miatt a térdek közé fogott fül nem az a póz, amiben érdemes hosszabb utat végigülni. Szóval ez is inkább gyerekszállításra való, hiába van USB csatlakozó és pohártartó is a csomagtartóba telepített ülések mellett. Csomagtartója alapból 570 literes, lehajtott üléstámlákkal ez 1805 liter is lehet.