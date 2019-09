A Daimler átfogó villamosítási tervéről leadtam már egy nagyon alapos kémjelentést a Vezess főparancsnokságának a Frankfurti Autószalon hetére szervezett kis külön programról, de persze magán az autószalonon is körbeszaladtunk a kameránkkal a Mercedes és a Smart kiállítási csarnokában. Bár érezhetően van egy nagy adag bizonytalanság az autózás jövőjét illetően a világ legősibb autógyártójánál, de azért vannak nagyon is konkrét terveik, ötleteik és termékeik ahhoz, hogy kiszolgálják az emberiség új mobilitási igényeit, bármilyenek is legyenek azok.