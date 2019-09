Akinek már a könyökén jön ki, mi a BEV és a PHEV közti különbség, nyugodtan ugorjon a következő fejezetre. Aki viszont nincs egészen képben, annak most elmondom, hogy a BEV, vagyis a Battery Electric Vehicle (akkumulátoros elektromos jármű) az a kocsi, amelyikben nincs belső égésű motor, csak egy nagy akkumulátor, amit külső áramforrásról lehet tölteni, meg egy villanymotor, ami hajtja a kerekeket. A PHEV, a Plug-in Hybrid Electric Vehicle pedig olyan jármű, amelynek akkumulátorát konnektorba dugva is fel lehet tölteni (plug-in: bedugni) és képes tisztán elektromos hajtással mozogni, de hibrid, mert van benne egy belső égésű motor is. Ez a motor akkor indul be, ha kezd lemerülni az akkumulátor, vagy akkor, ha nagy teljesítményre van szükség; ilyenkor az elektromos és a belső égésű technika közösen dolgozik.

Tényleg kellett ez a bemutató, hogy tudatosuljon bennem és így átadhassam olvasóinknak is: hihetetlen, amit a Daimlernél csináltak az elmúlt pár évben. Nagyjából a teljes matrjoska-sorukban mindenből van konnektorról tölthető változat, 2020 folyamán plug-in választékuk húsz modellre bővül ki. Ők az egyetlenek, akik dízel-plugin hajtásláncot is gyártanak, és megint csak az egyetlenek, akiknek konnektorról tölthető akkumulátoros hidrogénautójuk is van, amivel tulajdonképpen feltaláltak egy új kategóriát, a tüzelőanyagcellás hibridautót. (Ja, és a vetőmagos Pioneerre gondoltam, nem a hifisre.)

A Mercedes-Benz meghívta az autós szaksajtót Frankfurtba: ugyan mennénk már el és néznénk már meg, mit is alkottak a konnektoros hibridek fejlesztésében az utóbbi időben. Kicsit húztam a szám a meghívó láttán: jó, hát most volt a Frankfurti Szalon, láttunk már minden újat, meg itthon is vezettünk már konnektoros Merciket szép számmal, mégis, mi érdekeset tudnak mutatni egy ilyen külön rendezvényen? De nekik volt igazuk.

Bár a PHEV-ek sokkal komplikáltabbak, mint akár a sima hagyományos benzines vagy dízel, akár a tisztán elektromos autók, van néhány nagy előnyük mindkettővel szemben. Egyrészt a benzines (vagy épp dízel) technika hatékonyságát nagyban megnöveli az elektromos támogatás. Amikor a belső égésű motor pazarlóan dolgozna (elindulás, dugóban araszolás, alapjáraton ketyegés mondjuk a klíma működtetése miatt), belép helyette a hatékony, csendes, emissziómentes villanymotor. Ez természetesen nagyon jót tesz a fogyasztásnak és a CO2-kibocsátási értéknek is (részben pont ezért kezdett el hirtelen minden autógyártó pont most plug-in hibrideket gyártani, amikor az európai károsanyag-kibocsátási előírásokat már nem is igen lehet máshogy teljesíteni, mint villamosítással).

Másrészt egy PHEV még a tisztán elektromos kocsiknál is praktikusabb lehet sok autóvásárló számára. Ott van benne a mindig könnyen-gyorsan újratankolható hagyományos motor, így ha a kocsit hosszú utakra is használnák néha, akkor sem kell hatalmas, drága és nehéz óriás-akkumulátort építeni bele. Egyautós háztartás számára egy ilyen plug-in az igazi. Rövid utakon, a hétköznapok gyerekszállításai, munkába járás, bevásárlás során füstmentes, tiszta és olcsó elektromos üzem, nyaraláskor, hosszabb utazáskor pedig a klasszikus benzines vagy dízel autózás komfortja – ráadásul a hibridtechnika sajátosságai miatt még benzinnel is egy sima belső égésű motoros kocsinál kedvezőbb fogyasztással.

A plug-in hibridek fontos járulékos előnye, hogy a klimatizálás független a belső égésű motortól, a klímakompresszor és a fűtés is elektromos. Így egyrészt dugóban, leállított motor mellett sem hagy ki a klíma, de ami még ennél is fontosabb: lehetőség van előklimatizálásra, évszaktól függően felfűtött vagy lehűtött kabinnal várja az utasokat az autó.

Plug-in hibrid kisebb Mercikbe

A Daimler (hajlamos vagyok időnként megfeledkezni erről, de ezt az anyavállalatot helyesebb emlegetni az ilyesfajta nagyobb technikai fejlesztéseknél, nem a Mercedest, ami csak egy márka) a kompakt, keresztmotoros autóiba szánja azt a konnektoros hibrid rendszert, amely a Renault-val közösen készített kis turbós, direkt befecskendezős benzinmotor és a nyolcfokozatú, dupla kuplungos automata váltó mellé illesztett villanymotor-generátor egységgel készült el. A cucc számokban:

Benzinmotor: 1,33 literes, 4 hengeres, 118 kW, 160 Nm

Villanymotor: 75 kW, 300 Nm

Max. rendszerteljesítmény: 160 kW (218 LE), 450 Nm

Akku: 15,6 kWh, kb. 150 kg, 7,4 kW AC töltés, 24 kW DC gyorstöltés

Max. seb. elektromos üzemben: 140 km/h

Hatótáv elektromos módban (A-osztály): 77 km (NEDC)

Töltési idő: 1 h 45 min 10-100% (AC), 25 min 10-80% (DC)

Egyelőre az A, a B és az új GLB osztály kapta meg ezt a technikát, de nyilván percek kérdése csak, hogy a CLA-termékvonalat is kibővítsék ezzel a motorváltozattal. Én most egy A-osztályos szedánt vittem el egy próbakörre, már csak azért is, mert nem is tudtam, hogy létezik nagyfenekű A-Merci. Pedig igen, ráadásul tök jól néz ki; olyannyira, hogy nekem mostantól ez a második legszebb mai Mercedes a CLS után.

A kocsi számai: 6,7 s 0-100-ig, 240 km/h végsebesség. A menetdinamikában nem érződik a legalább kétmázsás plusz tömeg egy sima alap A-hoz képest, az extra villamos erő brutálisan túlkompenzálja a nagyobb súlyt. A hivatalos nevén 250 e Limousine jelzésű autó hihetetlen agilitással lódul meg, jól mozog, jól fordul és határozottan lassul, ha kell. Egyedül egy-két extrém átterhelési helyzetben (például sietős elrajtolásnál besoroláskor) jelentkezik némi probléma; a brutális nyomaték megfékezése időbe telik az elektronikának, ez idő alatt pedig tétova csikkanásokkal, radírozásokkal üti el a kocsi az időt gyorsítás helyett. Hiába, ekkora erőhöz már 4×4 illene, vagy legalább egy sperrdifi.

A kocsi csak villannyal mozogva is simán tartja a tempót a forgalommal. Ha pedig beindul a benzinmotor, meglepően kellemes, érces orgánummal jelzi, hogy mi is fog nekünk a legjobban hiányozni akkor, amikor már minden autó tisztán elektromos vagy hidrogénhajtású vagy mókuskerékkel hajtott vagy valami ilyesmi lesz.

Erős és takarékos dízel-hibrid rendszer nagy Mercedeseknek

A másik új hajtáslánc az autóiparban egyedülálló dízel-hibrid, hosszmotorral és a kilencfokozatú automata váltóval társított elektromos motor-generátor egységgel, állandó összkerékhajtással és a hibrideknél példátlanul nagy kapacitású akkumulátorral. Az akkumulátor praktikusan gyakorlatilag két darab a fent taglalt kisebb hibrid rendszer akkujából. Viszont ez az akku már képes nagy teljesítményű egyenáramú gyorstöltés felvételére, így vicces módon hamarabb tölt fel (megfelelő villámtöltőről, persze), mint a kisebb, benzines rendszer akkuja. A rendszer számokban:

Dízelmotor: 2,0 literes, 4 hengeres, 143 kW, 400 Nm

Villanymotor: 100 kW, 440 Nm

Max. rendszerteljesítmény: 235 kW (320 LE), 700 Nm

Akku: 31,2 kWh, kb. 300 kg, 7,4 kW AC töltés, 64 kW DC gyorstöltés

Max. seb. elektromos üzemben: 160 km/h

Hatótáv elektromos módban (A-osztály): 106 km (NEDC)

Töltési idő: 3 h 15 min 10-100% (AC), 20 min 10-80% (DC)

Ezt az erőművet egy GLE-ben (GLE 350 de 4Matic) próbáltuk ki. Az egész tök jól működik, az üresen is legalább 2,5 tonnás (pontos értéket nem tudunk egyelőre, de már a GLE 500e hibrid is majdnem annyi) test finoman, elegánsan gördül, gyorsul, kanyarodik, csak fékezéskor érezni úgy, hogy az életben nem fog soha megállni. De azért megáll. Padlógáznál viszont a négyhengeres dízel rekedt felmorranása nem valami elegáns, vagy két henger kéne még, vagy mégis benzinmotor. Hogy tankolásnál mennyi kárpótlást kap az ember a takarékos dízeltől, a rövid tesztút után nyilván nem tudjuk megbecsülni, de majd ha lesz otthon tesztautó, lemérjük és eláruljuk!

Hidrogénes hibrid

A legérdekesebb autó a bemutatón se nem benzines, se nem dízel, hanem hidrogénes hibrid volt, egy GLC F-Cell. Ezt a kocsit szalonban megvenni nem lehet, egyelőre csak pár kiválasztottnak adja bérbe a Daimler azt a néhány kész példányt, amit összeraktak, havi 800 euróért (250 ezer forint). És hogy mitől hibrid? Attól, hogy a hidrogéncella mellett egy nagy, külső konnektorról is tölthető lítiumakku is került a padló alá, így akkor sincs nagy baj, ha történetesen a Németországban üzemelő kb. 50 hidrogénkúttól távol fogy el a gáznemű hajtóanyag. Persze Magyarországról ez az egész még teljesen scifi, nálunk egyetlen szabványos járműtöltő hidrogénkút sincs.

Villanymotor: 160 kW, 375 Nm

Hidrogénfogyasztás: 0,9 kg/100 km (vegyes üzem)

Elektromos energia-fogyasztás: 18 kWh/100 km (vegyes üzem)

Akku: 13,5 kWh

H2-tartály kapacitás: 4,4 kg

Teljes hatótáv egy feltöltéssel: 427 km

Tisztán elektromos hatótáv: 51 km (NEDC)

Végsebesség: 160 km/h

A GLC F-Cell pont úgy működik, mint egy sima elektromos autó. Simán, zajtalanul, dinamikusan gyorsít, csak kanyarokban, lassításnál érezni, hogy jó nehéz. Nehéz, de közel nem annyira, mint a szintén GLC-alapokra épülő elektromos Merci, az EQC. F-Cell: 2130 kg. EQC: 2495 kg. Ugye pont ez lenne a hidrogéntechnika lényege. Ha egy autó amúgy is nehéz (mert például egy nagy családi SUV), akkor nem nagyon jó ötlet még akkumulátorokkal tovább növelni a súlyát. Illetve ha egy autót gyakran használnak hosszú utakra is (mert például egy nagy családi SUV), akkor praktikusabb egy öt perc alatt újratölthető energiahordozóval üzemeltetni, mint egy gyorstöltéssel, 80%-ra is legalább 30-40 perces töltést igénylő energiaforrással.

A hidrogénautók, köztük az F-Cell igazán széles körű elterjedésére, az elektromos autók mostani robbanásához hasonló piaci expanziójára viszont kicsit még várni kell, jobban ki kell épülnie hozzá a más szempontokból is praktikus hidrogénkút-hálózatbak.