Nagyon kényelmes a jól működő automatikus nyitás-zárás, zsebünkben a kulccsal a kocsihoz odasétálva és eltávolodva. Egészséges ajtónyílást és nyitási szöget tárnak fel az oldalajtók az eddiginél sokkal igényesebb utastérbe.

Jóval elegánsabb lett a belső tér, minőségérzetben sokat fejlődött az U06 kódjelű kompakt egyterű a modellváltással. Decens a hangulatvilágítás, szépek a fabetétek, esztétikus és igényes a bőrhatású műszerfalborítás is. Nem kérdés a felhasznált anyagok alapján, hogy prémiumtermékben ülünk.

Ívelt műszeregységével is értékes autónak mutatja magát a 2es Active Tourer, ami az iX-ből ismerős. Viszont a 2-es egyterűek nem jutott olyan szélvédőre vetített kijelző, mint más BMW-knek. A szélvédő dőlésszöge a fő oka, amiért szimpla műanyaglapra vetít felárért a fejmagasságú kijelző.

Igen nagy tárolóhely van az első ülések között a sziklaoromként előrenyúló konzol alatt, ahol az indítógomb, az üzemmód-választó és a hangerő-állítás nemes és igen szép tekerentyűje lakik.

Hiányzik az iDrive kapcsoló forgatása-nyomkodása, ami nagyban megkönnyítené az egyébként logikus felépítésű menük használatát. A Tesla autói ihlethették a kormányon lévő, oldalra is billenő gyűrűt, ami itt is éppoly gagyi benyomást kelt. A középső kijelző gyorsan reagál, rajza is szép, felbontása és képe igényes.

A telefon csatlakoztatása gyors és fájdalommentes, hamar feléled a vezeték nélküli kapcsolat az Android Autóval és valószínűleg az almás telefonok is ezt hozzák. Nagyon átgondolt a menü, ha például a hangerőt a hátsó hangszórókra korlátoztam, hogy elöl tudjunk beszélgetni, a következő alkalommal a hangzásmenüben azonnal felkínálta a fader visszaállítását, nem kellett kikeresnem.

101 400 forintért 13 centiméteres úton állítható a hátsó üléspad. Sajnos az elődben sem járt alapfelszerelésként, ezt a hibát nem korrigálta a modellváltás. A hosszirányú mozgatással magas vezető mögött is kényelmesen tágra növelhető a hátsó lábtér. A fejtér az elöl nyitható, hangulatos napfénytetővel is elég tágas mindkét üléssorban.

Hátul a hét lépésben állítható dőlésszögű háttámlákkal igazán kényelmes az utazás, itt is van két USB-C-töltőcsatlakozó. A 40:20:40 arányban osztott, síléc-, snowboard- és küszöbléc-szállításra ideális háttámla közepén adott a kényelmes kartámasz.

406 vagy 415 liter a konnektoros illetve a 48 voltos hibridek és 470 liter a belső égésű motoros modellek csomagtere, amekkora a tesztautóé is. A síkokkal határolt, praktikus formájú és szépen kárpitozott csomagtartó 470 literjénél többet is tudhatna egy egyterű, a Golf Sportsvan 3,5 centivel rövidebb volt, de az ülések tologatásával 500-ról 590 literre bővíthető a csomagtere.

A merev kalaptartót nincs hová tenni lehajtott üléstámlával, a csomagtér ilyenkor 1455 literre bővül, nagyon könnyen megtölthető a padlónál alig magasabb küszöbbel és a rakfelület is szép sík, alig emelkedik előrefelé.

A belső tér elbírt volna még pár órányi ráfordítást és néhány eurót olyan egyterűs értékek és praktikus részletek megvalósítására, mint a kivett kalaptartó elhelyezése, az utas oldali első üléstámla ledönthetősége, tárolóhelyek kialakítása a padlóban vagy az árnyékoló roló a hátsó oldalablakokon. Nem ártana az utas oldali első ajtóra is nyitó-zárógombot tenni.