BMW, ami nem is létezhetne, mégis imádják

Utastere is profitált a karosszéria plusz centimétereiből, a belsőben nagyobb lett a fejtér, a válltér és könyökben is kapott egy kis extra teret, mindkét üléssorban. Nagyobb lett a hátsó lábtér, és itt is állítható az ülések támlájának dőlésszöge, ha pedig a csomagtartót kell tágasabbra alakítani, akkor a hátsó ülések hosszában is mozgathatóak, 130 mm-en. A berendezés ízléses, az anyagminőség, kidolgozás hozza azt, amit a márkától megszokhattunk. Mivel a modellel az úgynevezett Silver Ager korcsoportot célozták meg – 50 év körüli, még aktív, de már kirepült gyerekekkel – az üléspozíció kicsit magasabb, és a vezetőülésből is könnyen átlátható az egész autó és környéke.

Ami viszont nem feltétlenül fedi le ennek a korcsoportnak az igényeit, az a teljesen gombmentes belső, hiszen a legtöbb beállítást, tennivalót az új, hatalmas méretű érintésérzékeny felületen kell elvégezni, itt már a tökéletes működésűre csiszolt iDrive-forgótárcsa sincs. Sajnos a klíma beállításait és a kormányfűtés aktiválását, beállításait is a menüben kell keresgélni. De van itt még egy fura funkció, az utastér felé fordított belső kamera, amellyel autózás közben lehet csoportképet lőni az utasokról, amit aztán az autó átküld a hozzá csatlakoztatott telefonra. Elképzelni sem tudom, kinek jutott ez eszébe, illetve, hogy Münchenben ki bólintott rá erre. Műszerfala és a központi kijelző egyetlen nagy, ívelt üvegfelület mögött lakik, a műszerfal 10,25, a központi kijelző pedig 10,7 col képernyő-átmérőjű. A képminőség és a rendszer sebessége hibátlan.

Érdekes még a nyitható könyöklővel egybeépített vezérlőfelület is, ahol a gyújtáskapcsoló, az automatikus váltó fokozatválasztó kapcsolója – kézi váltóval nem kapható az autó, csak automatikussal – a vészvillogó, valamint a médiavezérlő gombjai is kényelmesen elférnek egymás mellett. Elöl 2 USB C aljzattal tölthetők a telefonok, de van indukciós töltő is, egyedi telefonrögzítő csipesszel, ami ugyan szépen, függőlegesen tartja a telefont – elméletben láthatnánk a kijelzőn lévő navigációs információkat is -, viszont a rögzítőbigyó kitakar egy jó nagy darabot a képernyőből. Persze felesleges a telefont bámulni, hiszen aki nem az autó rendszerét használja, az tükrözheti is a mobil kijelzőjét az autóéra.

Csomagtartójának mérete 415-1405, illetve 470–1455 liter között változhat a hajtáslánctól függően. A raktér ajtaja elektromos mozgatású, a hátsó ülések elfektetése után pedig sík felületre lehet rámolni, a csomagok rendben tartáshoz fülek, oldalzseb és kisebb üreg is segítségére lesz a tulajnak, és a padló alatti rekesz is rengeteg dolgot képes elnyelni.