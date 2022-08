Az ortodox BMW-sek legyintenek rá, pedig nem kéne

Méreteit tekintve pár centimétert hozott az új generáció. A második Active Tourer 32 milliméterrel hosszabb elődjénél, (4386 mm), 24 mm-rel szélesebb (1824 mm), és 21 mm-rel magasabb (1576 mm), a nyomtáv elöl 25, hátul 26 mm-rel nőtt (1586, illetve 1588 mm), viszont a tengelytávolsága maradt pont ugyanakkora (2670 mm). Ennek oka a megöröklött platform, az autó ugyanúgy az UKL2-es alapokra épült, mint elődje.

Egy ilyen autóból nehéz izgalmas eredményt kihozni, hiszen az ötajtós kialakítás, a fronthajtás és a praktikus, kényelmes fejteret kínáló utastér megköti a tervezők kezét. A szögletes doboztól a szopott gombócot formáló dobozig terjed a paletta, de azért a részletekkel lehet alkotni.

A BMW-nél pedig a gigantikus vesékre szavaztak. Akárcsak a 7-es, 4-es szériánál, itt is lassan faltól falig tartanak a műanyagból öntött hűtőrácsok, amelyek a jobb légellenállás érdekében automatikusan záródnak.

Az új (vagy épp visszatérő, hiszen az 1980-as években rengeteg ilyen volt) trendeknek megfelelően rejtett kilincsek olvadnak bele az oldalajtókba, nem lógnak ki a lemez síkjából, ezért itt elsüthető a formatervezők örök toposza, a letisztult, egységes megjelenés.

Az alapból semleges, puha sziluettet több éles, határozott vonal töri meg. Ilyen fut végig az első keréktől egészen a C oszlop aljáig, de a motorháztető is kapott szemnek tetsző vájatokat. A hátsó rész is megkapta a kötelező sportosságot, sima műanyagok helyett egy diffúzorra emlékeztető lakkozott fekete műanyag betét van a lökhárítón, két imitált ráccsal a széleken.

Mivel egy haldokló szegmens egyik utolsó képviselőjével állunk szemben, ezért értékelhető minden próbálkozás, legalább ez maradjon életben az SUV-tengerben. Lehet hogy megosztó, de amennyire szürke, háttérbe olvadó volt az előd, még ez az ellentmondásos, de legalább bátor változtatás is üdvözlendő. Mert hiába egyszerű egyterű, egy BMW-nek akkor is kell némi karakter, legyen miért észrevenni, ha feltűnik a visszapillantó tükörben.