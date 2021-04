Tolóajtón ki-beszállni a legkézenfekvőbb és legpraktikusabb megoldás. A Volkswagen pedig annyira prémiumautósra vette a figurát, hogy soft-close ajtózárást is lehet hozzá rendelni 190 000 forintért. Be nem csukja az ajtót, de nem kell becsapni ahhoz, hogy bezáródjon, végtelenül elegáns megoldás. Hétülésesként az ilyen autóknak van a leginkább értelme. Minden másban épp csak szükségüléseket kapunk a harmadik sorban, itt pedig van lábtér és pláne fejtér is bőven, és a kilátás is pompás leghátulról.

Anyagaiban egyszerű, még a Skodák szintjét sem éri el, de végső soron nem is az az első számú feladata. Műanyag az ajtókárpit és a teljes műszerfal is, ami ennél talán jobban zavaró, hogy a textúrák minden egyes alkatrészen mások. Tapintásra nincs egyébként gond egyikkel sem és az összeszerelés is elég jó ahhoz, hogy ne zörögjön semelyik burkolat menet közben és ennek kimondottan lehet örülni egy ilyen autóban. A hátsó ablakok sajnos nem nyithatóak és felárért sem lehetnek azok, míg a francia konkurensek esetében ez elérhető.

Elöl és a középső sorban zavarba ejtően nagy a helykínálat, főleg a fejtér, ami igazán komoly. Ha pedig felnézünk, akkor egy óriási üveg kupolán keresztül figyelhetjük a tiszta eget. A panorámatető több mint félmillió forintos extra és még behúzható roló sem jár hozzá. Amennyire a teszthéten sütött a nap, annyira tudtam csak tapasztalni, milyen a hővédelem az üvegen és talán jól jelzi az, hogy mennyire hatékony, hogy sokszor el is felejtettem, hogy nem fixtetős az autó.

Azzal együtt, hogy nem éreztem üvegházszerűnek az utasteret, a klímakomfort nem tűnt a legjobbnak. Elsősorban azért, mert az automata állás hiányzott az alapáras klímából. Ez azért fontos részlet, mert az új Caddyben nincs hagyományos, fizikai klíma panel, hanem az alapáron is járó érintőkijelzős multimédiás fejegységen kell irányítanunk. Pofátlan spórolás, hogy az ezen megjelenő klíma menüje egy 2-es Golféval ér fel, egy-egy csúszkán kezelhetjük a hőfokot és a befúvás erősségét, meg pár akciógombról a befúvás helyét és ennyi. Analóg klímapanel egy digitális kijelző menüjében, bravúros. Még csak spórolásnak is nehéz nevezni, mert így több felületet kellett lefejleszteniük. Egyet a spúroknak, hogy érezzék a törődést, amiért nem fizettek felárat, egyet pedig azoknak, akik megfizetik a kétzónás klímát.