Utastere aránylag egyszerű, mindent kemény műanyagok borítanak, mindössze a halványkék színezés oldja egy kicsit az egyhangúságot. A tér viszont hatalmas, amit még jobban kihangsúlyoz a kicsike, alacsonyan lévő kormány. Bemutatásakor még kicsit szokatlan volt a hasmagasságban lévő, játékméretű kormány, de azóta már megszoktuk, megszerettük ezt a fura, de jól használható, okos megoldást. A kormány nem takar ki semmit a magasra került, hagyományos mutatós műszerekből, vannak pohártartók, apró rekeszek a középkonzolon, majd a két ülés között a szintén magasra került váltókar alatt is bődületes méretű üreg várja a kacatokat. De van fiók az ülés alatt, lehet pakolni a fejmagasságban lévő polcra, vagy éppen a hátsó üléssor lábterében lévő titkos rekeszekbe is. Utóbbiak idétlen formája miatt túl sok dolgot nem nyelnek el, de amit nem szeretnénk szem előtt hagyni, annak itt jó helye lesz.

Hátra két tolóajtón keresztül lehet bemászni, ahol kényelmes, három különálló ülés várja az utasokat. Van leengedhető oldalablak, árnyékoló és kihajtható asztalka is, leghátra, a harmadik üléssorba pedig az előzékenyen a padlóba lapuló második sori székeken keresztülmászva lehet beülni. A leghátsó sorban is van pohártartó és 12 voltos csatlakozó, hogy az ide száműzött utast se ölje meg az unalom autózás közben.

Három gyerekkel és egy lassan nagykorú Mazdával a hátunk mögött, elméletben nekünk is lassan érdemes elgondolkodni egy állami kedvezményes hétüléses beszerzésén. Persze mindebből leginkább a katalógusok előtti merengés a reális, nem egy állami támogatással és kedvezménnyel is 4,3 millióba kerülő új autó. De mivel a merengés ingyen van, az úton legalább azt sikerült kideríteni, hogy a hosszabb tengelytávú kivitel 360 ezer forintos felára megspórolható-e, ha tényleg három gyerekkel akarjuk megtömni az autót és néha magunkkal vinnénk a Nagyit is. Mint ahogy most is tettük.

Egy síelés aránylag sok cucc cipelésével jár, lécek, botok, cipők, sisakok, mind mind olyan hülye formájú kacatok, amikkel aránylag nehéz hatékonyan kitölteni egy rakteret. Egy darabig aggódtunk is a felnőtt lécek miatt, mert se keresztbe, se hosszában nem fértek be sehová, hat darab ülőhellyel. Aztán kicsit betolva a második sor ülései alá és alápakolva, 45 fokos szögben csak befértek. Ha nem jött volna össze, akkor maradt volna a tetőcsomagtartó-bérlés, mert arrafelé még lehet terjeszkedni.

A harmadik sorban lévő két darab ülés használaton kívül összehajtható – bár ilyenkor elég csúnyán belógnak a hasznos térbe – de ha tudjuk, hogy tuti nem lesz rájuk szükség, akkor egyesével ki is lehet őket szedni a helyükről. Ilyenkor sima, sík felület marad utánuk, az egész összesen két mozdulat és az ülések tömege sem vészes, garázs hiányában még akár a lakásba is fel lehet cipelni sérv nélkül. A Rifter csomagtartója alapból 775 literes, amit okos üléshajtogatással 3500 literesre lehet bővíteni, a hosszú tengelytávú, ötszemélyes változatokban pedig akár 4000 liternyi poggyász is besúvasztható.