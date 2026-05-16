Bárki és bármi lehet páratlan és megismételhetetlen, ha kellően szűkre szabjuk a paramétereket. A Ferrari F8 Spider például az „utolsó olyan nyitható tetős Ferrari, amelyet nem hibrid V8-as középmotor hajt.”

A különleges roadsterből épített HC25-nek nincs szüksége ilyen trükközésre: azt ugyanis, amint a Ferrarinál egyre gyakrabban szokás, egyetlen példányban, kifejezetten a leendő ügyfél kérésére építették meg.

A vevő bevonásával, közvetlenül Flavio Manzoni vezető formatervező irányítása alatt megrajzolt HC25 formai szempontból a hiányzó láncszem az F8 és az F80 között: letisztult, egyszerű formák jellemzik, éles törésvonalak és függőleges oldalfalak írják körül.

Szokatlan húzással optikailag elválasztották egymástól az autó első és hátsó részét: a matt szürke karosszériaelemek közé egy fényes fekete szakaszt építettek be. Ugyanakkor a HC25 derekán körbefutó fekete sáv nem csak dísz: ezen belül kaptak helyet a hőháztartás fenntartásához nélkülözhetetlen komponensek, a radiátorokhoz friss levegőt terelő beömlők, illetve a motortérből a forró levegőt kiszívó kürtők.

Ez a fekete sáv egyben a karosszéria nyílhegy-profilját is egyértelműsíti: az autó nem egyszerűen áramvonalas és lendületes, megjelenésével egyenesen követeli a száguldást.

Az autó első és hátsó felét tömör alumíniumból mart elem közi össze – ebbe ültették bele a rejtett kilincseket.

A HC25 egyedi tervezésű fényszórókat kapott: egyetlen eleme sem származik a maranellói alkatrészraktárból. A kifejezetten keskeny rajzolatú fényforrás közepén bemélyedést találunk, utalásképpen a karosszériát ketté szelő fekete betétre. A nappali fények függőleges elrendezése előzmények nélküli a Ferrarinál.

A műszaki tartalom nem változott az F8 Spiderhez képest: a 3,9 literes V8-as turbómotor maximális teljesítménye 720 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték 770 Nm. A váltó hétfokozatú, duplakuplungos, az autó álló helyzetből 2,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a 0-200 km/órás sprint 8,2 másodpercet vesz igénybe. A végsebesség 340 km/óra.

Korábban is készültek már egyedi Ferrarik az F8-ból: 2022-ben az SP 48 Unica, egy évre rá pedig az SP-8 ejtette bámulatba a világot: