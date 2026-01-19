Dél-Korea nem a Ferrari legnagyobb piaca, de egyértelműen fejlődik: három év alatt mintegy 15 százalékkal nőttek az eladások, most valahol 350 körül járhatnak. Az importőr mindenesetre komolyan veszi a feladatát, nyilván ennek köszönhetően született meg a legújabb Tailor Made Ferrari: egy speciális kivitelű 12Cilindri, amelynek stíluselemei egytől egyig a kortárs és tradicionális koreai kézművességből építkeznek.

7 fotó

Kezdve a különleges, színjátszó fényezéssel, amely nevében és jellegében egyaránt a yoonseul – azaz a tenger felszínén megcsillanó napfény – jelenségét testesíti meg. A zöld és lila között irizáló, időnként kékbe hajló festés a koreai Celadon kerámiák hagyatékából építkezik, és kifejezetten ehhez az egyedi modellhez fejlesztették ki.

Az utastérben különleges, koreai fejlesztésű 3D texturájú szövetből készített dekorbetétekkel találkozunk: ezek ugyanúgy a lószőrből készített szőttesek hagyományát idézik fel, mint az üvegtető grafikája. Nem csak áttételesen van jelen az autóban ez a kézműves tradíció, a műszerfalba beágyazott szövetpanelt Mongóliából származó lószőrból szőtte Dahye Jeong mester, természetesen teljes egészében kézi munkával.

Lószőrből, napfényből készült ez a Ferrari 6

Egy másik kortárs alkotó, Hyunhee Kim nevéhez fűződik az autó áttetsző akrilból megformált feliratozása és logói, illetve a beltérben található, fényáteresztő elemek. Szintén hozzá köthető a csomagtartóba készített, méretre szabott táska.

TaeHyun Lee speciális festékanyagok és egyedi munkamódszer alkalmazásával készíti alkotásait, amelyek központi témája a fehér. A Ferrarinak ezernyi lehetősége lett volna különleges árnyalatú részleteket megvalósítani, ők pedig a legváratlanabbat választották: a féknyergeket, illetve a kormányra szerelt váltófüleket festették fehérre.

Lószőrből, napfényből készült ez a Ferrari 7

Nincs koreai ihletésű alkotás K-Pop nélkül, még ha Ferrariról van is szó. A GRAYCODE, jiiiiin  néven ismert zenei performance duó vizuális alkotássá formálta át a Ferrari V12-es hangját, és az így keletkezett grafikát felvitték a karosszériára, méghozzá a fényezésnél használt, színjátszó festék eggyel sötétebb árnyalatát alkalmazva.

A Ferrari 12Cilindri hátratolt orrmotorja 6,5 liter lökettérfogatot oszt el tizenkét henger között, a csúcsteljesítmény 830 lóerő, az autó 2,9 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség meghaladja a 340 km/órát.

Lószőrből, napfényből készült ez a Ferrari 8

Alább videón tekintheted meg a Ferrari legújabb egyedi alkotását:

Lószőrből, napfényből készült ez a Ferrari 9
