Dél-Korea nem a Ferrari legnagyobb piaca, de egyértelműen fejlődik: három év alatt mintegy 15 százalékkal nőttek az eladások, most valahol 350 körül járhatnak. Az importőr mindenesetre komolyan veszi a feladatát, nyilván ennek köszönhetően született meg a legújabb Tailor Made Ferrari: egy speciális kivitelű 12Cilindri, amelynek stíluselemei egytől egyig a kortárs és tradicionális koreai kézművességből építkeznek.

Kezdve a különleges, színjátszó fényezéssel, amely nevében és jellegében egyaránt a yoonseul – azaz a tenger felszínén megcsillanó napfény – jelenségét testesíti meg. A zöld és lila között irizáló, időnként kékbe hajló festés a koreai Celadon kerámiák hagyatékából építkezik, és kifejezetten ehhez az egyedi modellhez fejlesztették ki.

Az utastérben különleges, koreai fejlesztésű 3D texturájú szövetből készített dekorbetétekkel találkozunk: ezek ugyanúgy a lószőrből készített szőttesek hagyományát idézik fel, mint az üvegtető grafikája. Nem csak áttételesen van jelen az autóban ez a kézműves tradíció, a műszerfalba beágyazott szövetpanelt Mongóliából származó lószőrból szőtte Dahye Jeong mester, természetesen teljes egészében kézi munkával.

Egy másik kortárs alkotó, Hyunhee Kim nevéhez fűződik az autó áttetsző akrilból megformált feliratozása és logói, illetve a beltérben található, fényáteresztő elemek. Szintén hozzá köthető a csomagtartóba készített, méretre szabott táska.

TaeHyun Lee speciális festékanyagok és egyedi munkamódszer alkalmazásával készíti alkotásait, amelyek központi témája a fehér. A Ferrarinak ezernyi lehetősége lett volna különleges árnyalatú részleteket megvalósítani, ők pedig a legváratlanabbat választották: a féknyergeket, illetve a kormányra szerelt váltófüleket festették fehérre.

Nincs koreai ihletésű alkotás K-Pop nélkül, még ha Ferrariról van is szó. A GRAYCODE, jiiiiin néven ismert zenei performance duó vizuális alkotássá formálta át a Ferrari V12-es hangját, és az így keletkezett grafikát felvitték a karosszériára, méghozzá a fényezésnél használt, színjátszó festék eggyel sötétebb árnyalatát alkalmazva.

A Ferrari 12Cilindri hátratolt orrmotorja 6,5 liter lökettérfogatot oszt el tizenkét henger között, a csúcsteljesítmény 830 lóerő, az autó 2,9 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség meghaladja a 340 km/órát.

Alább videón tekintheted meg a Ferrari legújabb egyedi alkotását: