Morgan olyan teherautót keresett magának, amelyet teljes mértékben a saját elképzelései alapján alakíthat át. Az volt a célja, hogy szert tegyen egy olyan járműre, amelyben kényelmesen bárhol, bármikor eltölthet egy-két éjszakát. Korábban hat hónapig élt Görögországban, és bejárta szinte egész Európát egy kisteherautóval, ám rájött, hogy sokkal tágasabb járműre van szüksége.

Így esett a választása erre a 2006-os gyártású Isuzu NPR teherautóra, amely eredeti állapotában zárt, merev oldalfalas, emelőhátfalas felépítménnyel rendelkezett. Morgan lényegében ezt a „dobozt” rendezte be a saját elképzelései szerint. A járműért körülbelül 6 millió forintot fizetett, és még közel ennyit fordított a komfortossá tételére.

A teherautó 4,9 méter hosszú, 2,4 méter széles és 2,13 méter magas. A rövid tengelytávolságnak és a szűk fordulási sugárnak köszönhetően még a belvárosi utakon sem túlságosan megterhelő vele közlekedni. A kétszemélyes fülke továbbra is elszeparáltan létezik ennél a teherautónál: ha valaki a lakórészbe szeretne belépni, annak a jobb oldalon, az első tengely mögött található ajtót kell használnia.

Az ajtóval szemben rögtön egy zuhanyzó található, mellette pedig egy tágas, jól felszerelt konyha kapott helyet. Ezen a részen indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő, mosogató és egy tűzhely is rendelkezésre áll. Amikor valaki a konyha közepén áll, olyan érzése lehet, mintha nem is egy teherautóban, hanem egy vidéki nyaraló konyhájában lenne. Erre ráerősítenek a sötétzöld szekrény ajtók és a természetes fából készült munkalapok.

A konyha mellett a hálószoba került kialakításra egy emelt ággyal, amely alatt egy tároló is helyet kapott. Az ágy alatt többek között akár egy kismotor is elfér, de roller vagy összecsukható kerékpár is elhelyezhető ezen a részen. Hátul pedig egy lehajtható teraszt alakított ki Morgan, amelynél egy kétszárnyú ajtó biztosítja a szellőzést a lakófelépítmény irányába. Ez igazi főnyeremény, amikor a kis Isuzuval az óceán vagy a tenger homokos partján parkol le.

Természetesen akkor sincs baj, ha kint rossz az idő. A lakórész falán egy síkképernyős televízió is megtalálható, amelyet akár a konyhából, akár az ágyról is lehet nézni. Bent kellő számú aljzat áll rendelkezésre, így ha Morgannek szüksége van az elektromos kütyüinek töltésére, gond nélkül megteheti. A hölgy tehát kifejezetten otthonos lakóteherautót varázsolt egy eredetileg áruszállításra szánt haszongépjárműből. Mivel a külsőt nem igazán változtatta meg, simán lehet, hogy időnként elkérik tőle a fuvarlevelet, amikor a kormány mögött ül.

