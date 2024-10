Fekete öves luxusszakértők vettek kezelésbe egy Mercedes-Benz Actros tehergépkocsit, amelyet egyébként arra terveztek, hogy az árukkal megpakolt euroraklapokat elszállítsák a lerakóhelyekre. Ebbe a háromtengelyes monstrumba azonban senki sem fog begurulni targoncával vagy békával, merthogy nem is lenne hova. Az újdonság igazi „Big Boy”, de tényleg még a fantázianeve is ez. Felkészül a Hell Boy?

De milyen nevet is lehetne adni egy olyan monstrumnak, amelynek fedélzetén a luxus szaltókat vet. Az exkluzív megjelenés sosem válik hétköznapivá, mégis, aki megszerzi ezt a lakó-teherautót, az a csúcskategóriás környezetben élheti a hétköznapjait. A 12 méter hosszú jármű összesen 30-32 négyzetméteres lakóteret kínál. Fülkéje teljesen egybe van nyitva a lakórésszel, vagyis aki a vezetőfülkében ül, az lényegében már egy guruló otthon portásának is tekinthető.

Azt azonban túlzás lenne állítani, hogy a két rész átjárható. Egy nemrég feltöltött videó tanúsága szerint a fülke és lakórész találkozásánál egy kanapé van keresztbe fordítva, amit helyből azért nehéz lenne átugorni, de még nekifutásból is. Ugyanezen a részen egyébként egy másik bőrkanapé is van, de az már hosszában és egy asztallal, valamint a teljes mértékben felszerelt amerikai konyhával néz farkasszemet. Bár eredetileg 2,5 méter széles a teherautó, az oldalsó blokkok kitolásával 4,5 méter széles nappalit kaphatunk. Itt akár 8-10 ember is üldögélhet egyszerre.

Ez egyébként bevett dolog a lakó-teherautóknál és buszoknál. Természetesen a kitolást nem kell kézi erővel végezni. Azzal mégiscsak kitolna magával az ember. Elég csak egy gombot megnyomni és már tágasabbá is varázsolható a Brabus-kéró. Egy gurmé kalandot minimum kézmosással kell kezdeni. Ehhez egy jól felszerelt fürdőszoba áll rendelkezésre a Big Boy fedélzetén, sőt még zuhanyzó is van. Tisztálkodás közben pedig el lehet mélázni azon, hogy vajon melyik olasz városkából érkezhetett a Brabushoz a falon lévő márványburkolat?

Négy fő aludhat benne

Aki vízszintesbe szeretné magát tenni, annak ott a franciaággyal szerelt nappali, de rendelkezésre áll egy, a fülke tetejéből lenyitható kétszemélyes ágy is. Ez viszont csak olyankor használható, ha a lakó-teherautó nem az autópályán gurul. Ebben a monstrumban akár egy hetet is el lehet tölteni. Van benne minden, ami ehhez kell: beépített mikrohullámú sütő, mosogatógép, hűtő, illetve főzőlap. Sőt, nemcsak a nappaliba jutott okostévé, a hálószobában is megnézheti valaki a kedvenc sorozatát, ha még nincs kedve álomra hajtani a fejét.

A tervezők mindenre gondoltak. A fedélzeten több helyen is olyan integrált minipolcokat alakítottak ki, ahová letehetik az utasok az okostelefonjaikat. A keresztbe fordított kanapé, valamint a franciaágy karfájából pedig egy-egy zseniális rejtett tároló húzható ki. Az utastérből mindenhonnan prémiumanyagok köszönnek vissza: a szénszálerősítésű burkolatok mellett Alcantara bőrborítású párnákkal, illetve szépen megmunkált fabetétekkel találkozhatunk.

Könnyű hozzáférés

A 26 tonnás tehergépjármű esetében a padló alatti rész sem marad kihasználatlanul. A csomagtérládában ugyanis több fontos tároló is helyet kapott. Ezekhez alapvetően kívülről, az oldalra nyíló ládaajtókon keresztül férhetnek hozzá a felhasználók. A praktikus kialakítás révén könnyedén elérhető így többek között fűtésrendszer, az LG márkájú légkondicionáló, valamint a beépített mosó- és szárítógép.

A Mercedes-Benz Brabus 1200 Big Boy hajtásáról 12.8 literes, hathengeres, 2600 Nm-es nyomatékú, 530 lóerős gyári fejlesztésű dízelmotor gondoskodik. Nagyon azért nem lehet neki odalépni, mert végsebességét 90 km/órában lekorlátozták. A monstrum már külön oldalt is kapott, hivatalosan viszont még nem tüntették fel az árát. Egyes információk szerint azonban annak, aki ilyennel szeretné gazdagítani a flottáját, legalább 1 260 000 eurót, vagyis 509 millió forintot kell letennie ez asztalra. Figyelembe véve a lakó-teherautók piacát, ez még egészen átlagos összegnek mondható.

Ezért cserébe viszont olyan lakó-teherautóra tehet szert valaki, amilyenből még nem sok szaladgál az utakon. A Brabus ugyanis most először próbál szerencsét ebben a szegmensben.