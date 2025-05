Az ajtók becsapódása és az anyagok látványa alapján a minőségérzet meggyőző, sőt a bőrhatású kárpitok és a szellőzőrostélyok fémes kerete egész hangulatos. Abszolút a minimalista irányvonalat lőtték be, elhagyva a fizikai gombokat a két képernyő uralja a teret.

A műszerfalat szinte csak vízszintes vonalak határolják, az egyhangúságot igyekeztek különféle textúrákkal feldobni. Ez sokat számít, így nem egy üres, sík felületet kell bámulnunk, az ezüst-fekete csíkozás, a krómozott hatású elemek kellemesnek hatnak. Futotta még terepjárós kikacsintásra is, a robosztus kilincs mellett látszó csavarfejek vannak, és nem tűnnek olcsó dekorációnak.

Ez alapvetően tudatos döntés, a benzines kapja ezeket a terepjárós elemeket, a Jaecoo 7 konnektoros hibrid verziójában teljesen más az ajtópanel kialakítása.

24 fotó

Persze lefelé haladva már előkerülnek az olcsó, kemény, könnyen karcolódó, rideg műanyagok, és az összeszerelés sem üti meg a kategória legjobbjainak szintjét: a telefontöltő USB-panel gyakorlatilag kijárt a helyéről, és ez nem a bolhák letörése, rongálás eredménye, láthatóan a rögzítés nem volt tökéletes.

A vezető előtt egy 10,23 colos digitális műszeregység található, amely minden fontos információt megjelenít, és ennek grafikus megjelenése kellően éles, áttekinthető. A középkonzolon pedig álló tájolású óriás érintőkijelző trónol, mely a felszereltségtől függően 13,2 vagy épp 14,8 hüvelyk képátlójú lehet. utóbbi konkrétan akkora, mint egy kisebb laptop képernyője. Ez a két kijelző uralja a teret, szó szerint főszerepet kapnak, hiszen mindent ezeken keresztül érünk el, szó szerint csak a bajuszkapcsolók, és a váltógomb maradtak meg a fizikai világban.

A gigantikus képernyő előnye, hogy nagyok a feliratok és a gombok, így menet közben is könnyebb rábökni a megfelelőre. Ugyanakkor a menürendszer elég szerteágazó, és rengeteg funkció van amit részletesen, talán túl mélyre menően lehet szabályozni. A hangulatvilágítás gyakorlatilag ezernyi színt kaphat, és akár a zenére pulzálva is változhat, sőt még azt is külön bekapcsolhatjuk, hogy az autó emlékeztessen-e a beltérben felejtett telefonra.

Tényleg egy Xiaomi, vagy Huawei telefonra emlékeztető, funkciókkal megpakolt rendszer ez, ahol meg lehet szédülni a sok színes, habos-babos digitális funkciótól, és a kissé kacifántos magyar feliratoktól.

A rendszer viszont gyorsan működik, a parkolást segítő kamerarendszer képe ilyen méretben páratlan, és a navigációs képernyő is elég ütős, főleg ha Android Auto (Apple Carplay is megy természetesen) alatt a Google térképét használjuk.

Ennek viszont ára van, ilyenkor eltűnik a klímakezelés sávja, és csak visszalépve tudjuk elérni ezt a funkciót, az állandó klímasáv csak a gyári menüben barangolva érhető el mindig. Van vezeték nélküli telefontöltő is, rögtön a könyöklő előtt kialakított rekeszben. Ez 50 wattal képes tölteni, de a két USB-C csatlakozón is villámgyors a töltés.

Az az ülőlap lehetne jobban formált, az elektromos mozgatás hat irányban viszont alapáron jár, akárcsak az ülésfűtés. Igen, az extrák terén igazán nagyvonalú a Jaecoo 7-es, a két felszereltségi szint (Premium, Exclusive) közül utóbbihoz még ülésszellőztetés is jár. Mivel alap az elektromos mozgatás, van komfort beszállás, az ülés hátra csúszik amikor nyitjuk az ajtót, a jobb oldali ülés pedig limuzinus módon a hátlap oldalára szerelt vezérlőgombokkal mozgatható, akár a hátsó ülésről.

Apróságok ezek, amelyeket eddig csak felsőbb kategóriákban találtunk meg, de a Jaecoo szakít a hagyományokkal, és ha nem is tökéletes módon, de elérhetővé teszi ezeket a 7-esben. A hátsó sorban sem spóroltak az anyagokkal, itt is ugyanolyan ezüst dekoráció van az ajtópaneleken, mint elöl, hangulatvilágítással.

Jól használhatók az első ülések hátfalán található zsebek, a lehajtható könyöklőben két pohártartót találunk, a hatalmas, nyitható panorámatetővel pedig szellős, világos itt a tér. Helyből is van elég, a lábtér egész nagy a 4,5 méteres teljes hosszhoz mérve, és még panorámatetővel is kényelmes a fejtér a saját 184 centiméteres magasságommal.

Ezt a nagyvonalú térkínálatot a csomagtér rovására tudták megvalósítani.. Papíron kereken 500 literes a hátsó rész, ami 20 literrel kisebb a Peugeot 3008-as értékénél, és elmarad a Hyundai Tucson mögött, ami 620 litert kínál. A Kia Sportage 562 literes értéke is nagyobb, de a középmezőny szintjét hozza, az MG HS, és a Nissan Qashqai is 500 liter körüli teret ad. A csomagtérfedél elektromosan nyílik, a magasságát menüből lehet állítani egészen 130-180 centiméter között.

Ez is tipikusan olyan extra, amit szoftveresen meg lehet oldani, egy újabb menüpont a rendszerben, az európai gyártók mégse kínálták ilyen formában ebben a kategóriában, a Jaecoo viszont igen. A csomagrögzítő kampók is hasznosak, akad belőlük négy darab, ahogy akasztófül a szatyroknak, és hatékony a világítás is. A felület sík, a padló alatt pedig használhatónak tűnő pótkerék lapul. Nagyobb tárgyak szállítása a szokásos módon, a hátsó támlák 40-60 arányú döntésével valósítható meg, így 1432 literes térrel gazdálkodhatunk.