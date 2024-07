Könnyebben tetten érhető a modellfrissítés az autó belsejében, amit teljesen átrendeztek az eredeti, 2020-ban bemutatott Tucsonhoz képest. Megváltozott a műszerfal, a középkonzol, a kormánykerék és a középső könyöklő is. A fedélzeti rendszer és a műszerfal monitora egyformán 12,3 col méretű. Mivel közös alapra építették őket és a borításuk is közös, egy nagy, kissé ívelt, a vezető felé forduló kijelzőnek tűnnek. Akinek nem elég a kijelző, az még a 12 colos képet vetítő head-up display által mutatott információkat is nézheti.

Sajnos a zongoralakk felületet valamiért csak nem akarja elengedni az autóipar, itt is van fényes, fekete, könnyen karcolódó felület bőven. És persze pont ott, ahol a legtöbbet nyúlkálsz az autóhoz, az ajtón, az ablakemelőkapcsolók környékén. A berendezés minősége meggyőző, a kormány jó fogású, az üléskárpitok kellemes tapintásúak, jók az ülések, bár az ülőlap egy kicsit lehetne hosszabb.

Jópofa megoldás, hogy a vezetőülésből, vagy éppen hátulról, az ülés háttámlájának oldalára szerelt gombokkal is állítható az anyósülés pozíciója. Sokat javít a sötét belső hangulatán a középkonzolon, kormányon, üléseken feltűnő piros cérnás díszvarrás.

A kormány gombjai igaziak, és sikerült őket olyanra tervezni, hogy némi ismerkedés után vakon is használhatók legyenek. Van nyomógomb, görgetőgomb, minden, ami csak kell. Sőt, az egyiknek programozható a funkciója, erre érdemes a vezetőtámogató rendszereket menüpontot tenni, így pár lépéssel lerövidíthető az a soklépcsős út, ami a táblafelismerő rendszer hatástalanításáig vezet.

Gombok, kapcsolók

Az új klímakonzol már egy furcsa hibrid, a hőmérsékletet praktikus tekerős gombbal lehet beállítani, viszont a többi funkciónak is van saját, közvetlen gombja, csak ezeket egy érintésérzékeny felület mögé száműzték. Klassz, hogy van saját gombja minden szellőzéssel, klímával kapcsolatos funkciónak, így nem is érdemes sokat nyafogni amiatt, hogy ezek nem igazi gombok.

Működnek, nem kell menüben keresgélni, legyen elég ennyi. Felette úgyis ott a fontosabb menüpontokhoz tartozó gombsor és van rendes hangerőszabályzó is.

USB-C töltőpontokból is van pár, amelyek egyikénél kiválasztható, hogy adatkapcsolat is történjek csatlakoztatáskor, vagy csak töltőpontként funkcionáljon az aljzat. Emellett 12 voltos szivargyújtó és vezeték nélküli, indukciós töltőfelület is található a könyöklő tetején.

A fokozatválasztó a kormány mögött található, teljesen jó helyen. Nem véletlen, hogy egyre több márka dönt úgy, hogy ide helyezi át a mechanikus kapcsolat nélkül dolgozó irányváltót.

Második sor, csomagtartó

Hátul állítható a háttámlák dőlésszöge, és tágas, kényelmes környezetben utazhat, akinek ide szól a jegye. A lábtér 190 centis magassággal is bőven elég, marad is néhány ujjnyi hely a térd és az első ülés háttámlája között.

A feláras panorámatető miatt sem zsugorodik le annyira a fejtér, hogy kellemetlenséget okozzon. Emellett van saját klímavezérlő panel, – igaz, csak a hőmérsékletet lehet rajta állítani – felhúzható árnyékoló az oldalablakokon, USB-C töltőpontok és három fokozatban állítható ülésfűtés. Mi kellhet még?

Csomagtartója normál, ötajtós kivitelben is egész nagy, 616 literes, amit a háttámlák ledöntésével 1795 literesre bővíthető. Ilyenkor sík felületre lehet felhalmozni a csomagokat, amelyek rögzítésére kis fülek állnak rendelkezésre. A padló alatt újabb rekesz található, ide lehet elpakolni a ritkábban használt apróságokat. A csomagtartó jól használható, könnyű telerámolni és akár elektromos hűtőtáskát is lehet benne használni a 180 wattos 12 voltos csatlakozó használatával.