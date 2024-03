Utasterében már nehezebben szúrhatók ki újdonságok, hiszen szinte lényegében ugyanúgy néz ki bent minden, mint a ráncfelvarrás előtt. Jó, a korábbi változat belsejében a fokozatválasztó karja még óriás oszlopszerű izé volt, a modellfrissítéskor viszont a C5 Aircross megkapta az e-Toggle váltókapcsolót, ami már teljesen belesimul a környezetébe.

Megváltozott még vezetési stílus váltó gomb formája is, és a tárolórekesz is más alakot öltött. A középkonzolon két USB-A aljzat és vezeték nélküli töltőfelület is található, majd egy óriási, megvilágított belsejű tárolóhely következik, a könyöklő alatt.

A minimálisan lapított aljú kormányt pont olyan jó markolászni, mint a régit, kissé átalakult a nagyobbra nőtt központi kijelző környékén a légbeömlők elrendezése és formája, valamint a digitális műszerfal funkciója, grafikája is kiegészült pár aprósággal.

Berendezéséhez sok helyen használtak kemény műanyagot, de ahol valóban hozzáérünk az autóhoz, ott mindenhol kellemes tapintású felületekkel találkozni. Központi kijelzője alatt két gombsor is húzódik, a felső fényes felület mögé rejtett virtuális gombokkal van tele – itt van a klímavezérlés képernyőjét előhívó gomb is – de egy szinttel lejjebb valódi kapcsolóknak is jutott hely. És szerencsére itt találhatóak azok, amelyeknek a biztonságos vezetéshez is közük van.

A C5 Aircross legklasszabb részlete az ülése. Vastag, puha, kényelmes, pont, mint ahogy a francia autóktól ezt megszoktuk. Nem kell minden autónak sportosan kemény futóművel, sportosan kemény üléssel készülnie, mert nem mindenki vágyik ilyenre. A Citroën C5 Aircross vastag, tömött üléseit könnyű megszeretni, magadnak bevallani, hogy jé, ez de marha jó, már kicsit nehezebb. Az ülőlap talán lehetne egy hajszállal hosszabb, de ennyi baj legyen.

Elöl igazán kényelmes benne utazni, tágas, a feláras, árnyékolós üvegtetővel pedig még kellemesen világos is a belső. A hátsó sorban a panorámatető ront egy keveset a belmagasságon – 190 centivel épp beleér a fejem a tetőbe – de a lábtér is épp elég. Az ülések háttámlájának dőlésszögével, és sínen tologatva az ülések pozíciójával lehet még finomítani a helyzeten. Viszont hátra már csak egy USB aljzat került, ami 2024-ben már karcsú, ha valaki képernyőfüggő társasággal indulna hosszabb útra.

Csomagtartója 580 és 720 liter között variálható az ülések tologatásával, a háttámlák ledöntése után pedig 1630 literessé válik, és ilyenkor sík felületre halmozhatjuk a holmikat. A csomagtér padlója kétféle magasságban is rögzíthető, van hátul világítás, 12 voltos aljzat és csomagrögzítő fülek is.