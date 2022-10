A Toyota Corolla Cross alapára jelenleg 13,64 millió forint, a csúcsfelszereltségű fronthajtású Crossért 16,06 milliót kérnek, amire nagyjából 800 ezret tesz rá a villanymotoros összkerékhajtás. A szintén kétliteres hibrid rendszerrel szerelt sima Corolla 12,35 millió forinton nyit, a kombi pedig 12,74 millió. Valamivel olcsóbb tehát a laposabb testvér, amibe jelenleg még egy ideig a negyedik generációs hibrid kerül, de a legnagyobb baja, hogy nincs.

Most épp ezekre az autókra is komoly várólista alakult ki, az ötajtósra 8-9 hónapot, a kombira akár 14 hónapot is várhatnak a vevők. Ez nem áll fenn az első körben érkező Corolla Cross esetén, ami elérhető lesz készletről, de később ennél is hónapokban mérhető lesz a késés. Itthon novemberben indul a forgalmazás, az importőr 1400 darabos eladással tervez a következő teljes évre, tehát igen markáns érdeklődést várnak a típus iránt.