Egy hibrid SUV, amit jó vezetni – Itt az új Lexus RX

Nem okoz meglepetést az új Lexus RX utastere sem, letisztult, azonnal érthető a belső, ismerősnek hat. Mást nem is várhatnánk egy japán gyártótól, amely leginkább a finomításban, a hangolásban hisz. A Lexus szerint az utastér a „kevesebb több” filozófiával épült, az egyszerűségen keresztül igyekszik kifejezni a luxust. Nincsenek is olyan extrém elemek, mint az LS kézzel készített üvegbetétei.

Ettől függetlenül vannak szép részletek, a fém betétek jól mutatnak, az ülések steppelése, a logók nyomása elegáns. Az összeszerelés remek, az anyagminőség is jó. Egy hibát találtam: az ajtók oldalzsebeinek műanyagja eléggé kilógott a sorból. Ráadásul a hangsúlyozottan prototípusdaraboknál némelyiknek éles pereme volt, másokat leburkoltak – szóval ez még változhat, mire az ügyfelekhez ér.

A műszerfalat úgy alakították ki, hogy az egyértelműen kifut az első ajtókra, mintegy körbeölelve az elöl ülőket, ugyanakkor a széles „középkonzol” határozottan elválasztja a sofőrt és utasát. Rendkívül tágas az utastér, ami nem elöl szembeötlő igazán, hanem a hátsó sorban, ahol egyértelműen nagy a lábtér. Itt nem gond, ha apa és fia is 180 centi fölé nőtt.

Háromféle vezetőüléssel is kipróbáltuk az új RX-et, mindhárom komfortja remek, az F Sport variáns nagyobb oldaltartást ad, de nem éreztük, hogy a hagyományosé kevés volna. A sportos változatból létezik kihúzható combtámaszos kivitel, illetve ahhoz nem csak ki-be, de fel-le is állítható deréktámasz tartozott. Nemcsak az első utasokat kényezteti ülésfűtés és szellőzés, de a hátsó ülésekre is juthat ilyen, ezek működését összeköthetjük a légkondicionálóval is, így automatikusan kapcsolnak be, kényeztetve az utasokat.

A műszeregység természetesen digitális és változtatható képű. Rajzolata módosul a kiválasztott vezetési mód (Normal, Eco vagy Sport) szerint, de mi magunk is középpontba tehetjük a fordulatszámmérőt, a hibridrendszer-jelzőt vagy a sebességmérőt. Persze az infókat nemcsak innen szerezhetjük be, hanem a színes head-up displayről is, amely szintén változtatható képű.

A korábbi modell gyenge pontját kijavította a Lexus, 14 colos érintőképernyővel működő új fedélzeti rendszert bevetve. Képernyője számomra leginkább egy e-köny-olvasóra emlékeztetett, egyértelmű fehér háttér, egyszerű, de nagyon jól olvasható fekete karakterekkel. Színes elemek elsősorban akkor láthatók rajta, ha a kamerák képét jeleníti meg. A tolatókamera mellett 360 fokos kamerakép is van. A HD-felbontású képernyőn futó menü könnyen kezelhető és kellően gyors – állítólag 3,6-szor gyorsabb, mint korábban, bármit is jelentsen ez.

A magyar nyelven is működő rendszer vezeték nélkül kezeli az Apple CarPlayt, ugyanakkor az Android Auto csak kábellel futtatható, ami érthetetlen 2022-ben egy prémiumtermékben. Érdekesség, hogy a mai – kapcsolatban maradni mindenáron – korban, a Lexus szerint százféleképpen lehet interakcióba lépni az új RX-szel: többek között okostelefonnal, beszédparancsokkal, a központi kijelzőn keresztül vagy akár felhőalapú kapcsolódással.

A kijelző alsó részén folyamatosan a hűtés-fűtés funkciók gombjai vannak jelen, mintha fizikai elemek lennének, de nem azok. Nem úgy a klíma hőmérséklet-szabályozói, azok valódi, finoman szabályozható tekerőgombok kis képernyőkkel. Nem új ötlet, de igazán elegáns, működése kifinomult, ahogy itt megoldották.

Ebben az autóban nem lesz gond a kütyük töltése, jutott előre egy hagyományos, három USB C-csatlakozó, utóbbiból a hátul utazóknak is jut kettő. De van vezeték nélküli töltő és a könyöklő alatt is akad még USB-aljzat. A hátsó utasoknak ugyanakkor jut konnektoraljzat is.

Nemcsak a műszerfal egyes megoldásai, de a multikormány érintésérzékelős kapcsolói is az NX-ből lehetnek ismerősek. Ahogy ott, az RX-ben is meg kell szokni a működésüket, elsőre fura, talán pont ezért mutatja meg a head-up displayen azonnal az autó, mit is kezelünk a gombokkal éppen. A kormány ideális méretű, a sportos vezetéshez is illik, de az F Sport számára így is átszabták. Ott perforált bőr borítja, kap mellé alumínium pedálsort és küszöbdíszeket, más a műszerfal díszítése, és persze a már említett kagylószerű sportüléseket találjuk elöl.

Nemcsak utastere, az RX csomagtartója is nagyvonalú, 612 literes. Használhatóságát javítja, hogy a 2022-es modellben 3 centivel alacsonyabban van a küszöb. Az osztott üléstámlák ledöntése a csomagtartóból is lehetséges, ahol a praktikum jegyében van 12 V-os és hagyományos konnektor is. Akkor sem feltétlenül van gondban a sofőr, ha tetőig megtömjük a csomagtartót, mert a belső tükör egy hátsó kamera képét is meg tudja jeleníteni.