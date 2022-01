Belül is hatalmas a kocsi. Elöl olyan távol ül a két utas egymástól, hogy egy kis hűtő is elfér a könyöklő alatt. Az LX elérhető három üléssoros kivitelben, ebben a változatban a harmadik sorba nem ketten, hanem hárman ülhettek. Persze csak gyerekek, hiszen a lábtér csak nekik elég.

Ilyenkor 349 literes a csomagtartó, de ha szükségünk lenne nagyobb helyre, akkor ledönthetők a háttámlák. No nem kézzel, az pórias lenne, gombnyomásra, motorosan. Majd oldalra felhajthatók az ülések és mindjárt több mint 700 liternyi hely várja a csomagokat. A csomagtérajtó két részben nyílik, természetesen mindkettő kapott elektromos mozgatást.

Alacsonyabbnak jól jön a kocsi oldalán kialakított fellépő, mert az LX-be felfelé kell beszállni, még úgy is, hogy a szintszabályozás ilyenkor lejjebb engedi a karosszériát. Magasan ülünk benne, olyan érzés mintha egy furgont vezetnénk, a hagyományos autók felett átnézünk. Vezetőülése fotelre emlékeztet. Minden irányban nagy, masszív párnákkal, sokféle állítási lehetőséggel. Szellőztethető, fűthető. Ez persze nem nagy kunszt, az anyósülés mellett a második sorban is elérhetők ezek a szolgáltatások. Kormánya félig bőr, félig faborítású, természetesen fűtött.

Szériafelszereltség a Climate Concierge funkció, amely figyeli a négy különálló klímazóna hőmérsékletét, és nemcsak a ventilátorokat, hanem az ülések és a kormánykerék hőmérsékletét is a kívánt hőérzethez igazítva szabályozza.

Az ülések bőrborítása különösen puha, ezen kívül nem találunk nagyon különleges anyagokat az utastérben, de ami benne van, ahhoz jó hozzáérni. Vannak különösen szép részletek benne, mint a kilincsek vagy a szellőzök, de a műszerfal ezüstös órái is elegánsak.

Az összeszerelés elsőrangú, nem lóg, nem zörög semmi. Azt üzeni, hogy nekivághatsz vele a Dakar-ralinak és utána is ilyen lesz. A funkciók nincsenek túlbonyolítva, mindenhez van egy nagy gomb. Megnyomod és megtörténik, ami rá van írva. Finoman, precízen, hibátlanul működnek a kapcsolók.

Nem minden ilyen tökéletes, mert a fedélzeti rendszer menüje és a navigáció katasztrofális. Egyszer kijött a cég – amelynek kapuja előtt megálltam – biztonsági őre, hogy miért állok ott már 5-6 perce. Mert nem tudtam megadni a kívánt címet…

A központi képernyő az autóhoz illően nagy, 12,3 hüvelykes, a szükséges információknak megfelelően akár három részre is bontható, hogy a navigáció, az audio és a klíma információit is megmutassa. Ezen jelenik meg a panoráma kamerakép, amely a jármű körüli területet mutatja meg, ami a négy kamera alapján ma már nem nagy kunszt, de van egy érdekes trükkje. Rögzítve a kamerák képét, képes megmutatni, hogy mi is van az autó alatt, ezt a funkciót terepezéshez találták ki. Ezen felül head up display is segíti a vezetőt.

Jut képernyő a hátsó utasoknak is, az első ülések mögé egy-egy 11,6 hüvelykes elemet szerelnek be, amelyek mellé USB-csatlakozók is járnak. Elöl ebből csak egyet találunk, van viszont vezeték nélküli töltő. Az alapverzió kilenchangszórós hifije helyett itt a feláras Mark Levinson-hangrendszer szerepelt, 19 hangsugárzóval. Kifejezetten szépen szólt, teltek a mélyek, tiszták a magas hangok.