A prémium autómárkák egyaránt sokat költenek fejlesztésekre. Gondolhatja-e bárki, hogy a Mercedes-Benz nem fordít annyit biztonságtechnikára, mint a Volvo, vagy az Audi nem dolgozik úgy a vezetési élményen, mint a BMW? Mégis mindegyiküknél adott egy fő üzenet, amivel azonosíthatóak. Hogy a fentieknél maradjunk, a Mercedesnél a luxus, a Volvónál a biztonság, az Audinál a technika, a BMW-nél a vezetési élmény.

Van ilyen üzenet a Lexusnál? Európából nézve, ahol az eladott autóik 98 százaléka hibrid, a hibrid hajtástechnika lehetne az. De a világ más részein hagyományos motorral értékesítik autóikat. Akkor vajon mi lehet a fő üzenet? Ezt is megkérdeztük Brian Bolain-től, aki a Lexus globális marketing vezetője. Amerikában találkoztunk vele, ahol a Lexus egy különleges installációval szerepelt a Miami Designhét rendezvényen:

“Van ilyen üzenetünk… Hosszú múltra tekintünk vissza abban, hogy az ügyfeleket elsődleges prioritásként kezeljük. Úgy gondoljuk, a jövő technológiája nagyon gyorsan fejlődik, de a jövő nagyon hideg hely lehet, ha hagyjuk, hogy a technológia – mondjuk úgy – csak funkcionális legyen. Szeretnénk személyesebbé tenni a technológiát és a szolgáltatásokat, hogy olyasvalamit kínáljunk, ami valóban jobbá teszi az élményt, az ügyfélkiszolgálást, akár az autóban, akár egy weboldalon, akár egy kereskedésben – mondta Bolain.”

Az elsőszámű Lexus üzenet a kiváló ügyfélkiszolgálás

Vezess: Mit gondol a Lexus jövőjéről? Mi az, ami ma fontos a vásárlóknak és mi lesz fontos 5 vagy 10 év múlva?

„Amikor a jövő Lexusáról gondolkodunk, akkor azon gondolkodunk, hogy mi az, amiről ma ismertek vagyunk, és amit szeretnénk továbbvinni. Ugyanakkor azzal is foglalkozunk, ami jobbá teszi a dolgokat. Szóval igyekszünk, mindig fejlődni, de vannak részek, amelyeket meg kell tartanunk és ezek között az első számú az ügyfélkiszolgálás.

A második legfontosabb számunkra a kézműves kivitelezés. Itt azonban nemcsak arra gondolunk, amit megérinthet az ügyfél, hanem ezt kiterjesztettük a vezetésre is. A vezetési élménynek olyannak kell lennie, hogy a vezető azt érezze, mintha az ő számára hozták volna létre az autót. Személyesnek kell lennie.”

“Amikor egy elektromos járműben mindent villamosítanak, a rendszerek addig ismeretlen mélységben működhetnek együtt. Olyan lesz, mint az emberi agy, amely mindenről gondoskodik. Nem akarjuk, hogy az ügyfél hosszú tanulási folyamattal szenvedjen, mielőtt jól érzi magát az autóban. Bármit is kérsz majd az autótól, legyen az komfortérzet, biztonság, bizalom, azonnal teljesíti.”

Brain Bolain Több mint 20 éve dolgozik a Lexusnál, marketing és mérnöki diplomával is rendelkezik. Részt vett a Lexus és a Scion márkák létrehozásában és piaci bevezetésében. Elismert szakember a reklám, a digitális és közösségi média, és a termékmarketing területén. Jelenleg ő irányítja a Lexus márkával kapcsolatos PR-, marketing- és oktatási tevékenységeket világszerte. Feladata biztosítani, hogy a Lexus luxusautó-márkához méltó módon jelenjen meg és hogy a történetmesélés összhangban legyen a márka személyiségével és szándékával, a márka minden piacon ugyanazt képviselje. Emellett konzultáljon a kisebb vagy feltörekvő Lexus-piacokkal, és tanácsot adjon nekik a globális marketinglehetőségekről vagy eszközökről, amelyekkel kiterjeszthetik saját hatókörüket, miközben több millió dolláros globális hatékonysági előnyökhöz jutnak.

V: Egy prémiummárkának mik a lehetőségek és mik a nehézségek az elektromos autózásban?

“Az első kérdés valójában az, hogy a piacok készen állnak-e rá? 90 piac van a világon, és mindegyik más és más. Európa felkészültségi szintje más, mint az Egyesült Államoké, más, mint Kínáé, más, mint Japáné. Úgy gondolom, hogy ez az első kihívásunk, és ez az egyik oka annak, hogy a belátható jövőre vonatkozóan a választási lehetőségről beszélünk.

Más szóval a hibrid nem fog eltűnni csak azért, mert mostantól elektromos autót is fogunk gyártani, és nem minden piacnak kell nagymértékben elfogadnia az elektromos autókat. Ezekkel párhuzamosan foglalkozunk a hidrogén alkalmazásával is, olyanoknak, akik továbbra is akarják, hogy legyen belső égésű motor, de azt ne benzin hajtsa.

Úgy gondolom, hogy mindezek az irányok nagyon fontosak ahhoz, hogy a legjobb platformot biztosítsuk, amelyet mindenhol használhatunk. Ha létrehozunk valamit csak az egyik piac számára, ami más helyeken nem segít, az nem sokat számít.”

V: Mivel tehető vonzóvá a villanyautó, ami jelenleg még csak korlátozottan használható, egy jómódú, valószínűleg sikeres és tehetős ügyfélkörnek?

“Néhány ember már látja, hogy az otthon töltés egy kényelmi szint. Nem kell benzinkútra menni, mert este otthon vagyok és csatlakoztatom az autót a hálózatra. Ha úton vagyok, akkor pedig elmehetek egy töltőállomásra. Természetesen továbbra is megvan a szorongás, a hatótávolságtól való félelem, de úgy vélem, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol akár 600 km-es hatótávval is rendelkezhetünk. Ez pedig már fenntartható. Azt hiszem sokan elfelejtik, hogy ha elindulnak egy hosszabb útra, nyilvánvalóan szükségük lesz pihenőre, ők maguk vagy a gyerekeik ki akarnak szállni a kocsiból vagy a kutyát meg kell sétáltatni. Nem maradhatsz addig a kocsiban, hogy kihasználd a teljes hatótávolságot. Azt hiszem, sok aggodalom, amit az elmúlt 10 évben hallottunk, mostanában háttérbe szorul.”

V: Meddig lesz belső égésű motor a Lexusokban?

“2030-ra minden szegmensben, ahol aktívak vagyunk, választható lesz elektromos hajtás is. Ugyanakkor a hibridekre vonatkozóan még nem határoztuk meg a végidőpontot, mert erről a piacoknak kell dönteniük. Lehetnek olyanok, amelyek lassabban követik a többit az átállásban. A célunk az, hogy 2035-re az akkumulátoros villanyautók a globális járműeladások 100 százalékát tegyék ki.

A Lexus jövőjét úgy képzeljük el, hogy egy kicsit jobban diverzifikáljuk termékeinket. Ez nem azt jelenti, hogy Észak-Amerikában 10 modellből 12 lesz, hanem több olyan típust fogunk kifejleszteni, amelyek alkalmasak a regionális piacokra. A hosszabb távú terveinkben piacspecifikus termékek létrehozását látom. Más szavakkal, Európának másra van szüksége, mint Észak-Amerikának vagy Kínának.

Sokat tettünk azzal, hogy van egy RX-ünk, van az NX és az ES, amelyek univerzálisan vonzóak, de tudjuk, hogy Európa kisebb járművet szeretne, Kína tágasabbat kér, Észak-Amerika pedig a nagyobb járműveket kedveli. A jövő valószínűleg több választékot tartogat ezeknek a piacoknak olyan dolgokból, amelyek valóban az igényeiket tükrözik.”

V: A Lexus RZ lesz a Lexus első elektromos autónak tervezett modellje. Lesz benne olyan technika, amely először szerepel egy Lexusban?

“Igen. Sokat beszélünk az a jövő elektromos összkerékhajtási rendszeréről, a Direct 4-ról, amely lehetővé teszi, hogy külön-külön jusson erő mind a négy kerékre. Ez is része Sato úr elképzelésének, amely fokozza a vezetési élményt, mert az autó helyetted gondolkodik majd, azért, hogy úgy küldje az erőt, ahogy arra szükséged van.

A másik újdonság, amit bevezetünk a piacra, a mechanikus kapcsolat nélküli kormányzás. (Az Infiniti ezt már megvalósította. A szerk.) A kormány elfordításából származó elektromos impulzusok fogják befolyásolni, hogy a kerekek mennyire fordulnak el. Tisztán elektromos lesz, de nagyon természetes. Sok előnnyel jár. A változó áttétellel alacsonyabb sebességnél többet kell majd forgatni a kormányt, pl. egy parkolóban, míg nagy sebességnél kis mozgással megadja azt a fajta elfordulást, amit ilyenkor szeretnénk. Ez abból a szempontból is előnyös, hogy már nem keresünk kapcsolatot az a kerekekhez, így a belső tér tágasabb lehet. Elméletileg egy középkategóriás karosszéria nagyautós méretű belső térrel rendelkezik majd a főegységek előnyösebb elhelyezése miatt.”

V: Mivel tehetők vonzóvá a vevőknek a szedánok a terepjárókkal szemben? Lesznek még ilyen autók?

“Nem tervezzük, hogy kisétálunk a lépcsőshátú szegmensből. Jóllehet a piac erősen az SUV felé mozdult el, van még számos szedánpiac. Nem tudom pontosan, hogy ez hova vezet majd, de sok beszélgetést hallunk arról, van-e mód arra, hogy a szedán egy kicsit magasabb legyen, de még mindig szedán maradjon.

Miért is akarnak az emberek SUV-t? Magasan ülve szeretnének vezetni, hogy meglegyen az irányítás érzése. Ott van még a könnyű be- és kiszállás is. Mennyit tudunk átvinni ezekből egy limuzinba úgy, hogy mégis szedánnak érezzük? Szerintem még mindig van lehetőség ilyen autókat kifejleszteni.” (Azóta nyilvánosságra hozták, hogy valóban tervez még szedánt a Lexus. A Tesla Model S, Porsche Taycan vonalhoz hasonló sportos négyajtós, illetve shooting brake jellegű ötajtós is szerepel a terveik között. A szerk.

V: Szüksége van a márkának sportautóra, akár Supra-Z4 szinten, akár komolyabb géppel? Kap utódot az LFA?

“Az a szerencsés helyzet jelenleg, hogy a Toyota és a Lexus termékfejlesztéseit Toyoda Akio (a Toyota elnöke) és Sato Koji (a Lexus elnöke) vezeti. Akio maga is autóversenyző és nagyon szeret vezetni – ezt nem szabad elfelejtenünk. Sato úr pedig tényleg ért a teljesítményhez, ahhoz, hogy egy autó szórakoztató legyen. Ő volt pl. az LC modell főmérnöke. A fentiek miatt azt hiszem, mindig lesz szórakoztató modell a Lexus kínálatában.”

(Az interjú készítése után néhány nappal a Lexus bejelentette, hogy villanyautóként születhet meg az LFA utódja. )

V: A Lexus egy autógyártó, mégis támogat designkiállítást, gourmet fesztivált, filmfesztivált, létrehoztak repülőtéri várótermet is. Mi emögött a koncepció?

„Minden eddiginél fontosabb, hogy sikerüljön az ügyfelek széles körét megszólítanunk. Mert be kell látnunk, hogy nem mindenki autórajongó, akinek állandóan az autókon jár az esze. A legtöbb vevőnk 3-5 évente gondolkodik az autókról, amikor lecseréli a meglévőt.

Fontos, hogy relevánsak legyünk, hogy kapcsolatban maradjunk az emberekkel. Fontos, hogy mit tudunk mondani a márkánkról, de olyan nyelven, hogy az emberek megértsenek minket. Úgy vélem, sok éven át a márkák azt várták, hogy az ügyfél eljöjjön hozzájuk, de a jövő az lesz, hogy a márkák odamennek, ahol az ügyfél van, és a közösségük szívesen látott részévé válnak.

A formatervezés egy igazán jó terület számunkra, ezért adjuk át 10 éve a Lexus formatervezési díjat, ezért vagyunk itt a Miami Design Héten negyedik éve. Ez az egyik módja, és őszintén szólva hatásos módja, hogy szóljunk az emberekhez, akik a design világában vannak. Azt hiszem, beszélünk a nyelvükön.”

V: Melyik a kedvenc modellje?

“Szeretem az LC-t. Nem azért, mert nagyon drága autó, hanem mert annyi mindent nyújt. Ezen felül az LC fejlesztésében a kezdetektől fogva részt vehettem. Sato szan, aki az autót fejlesztette, sokszor áthozta a prototípusokat Észak-Amerikába, ahol versenypályákon is vezethettük őket, ahol a versenyzők is elmondták a véleményüket. Ahogy a sebességváltót, a motorokat és az autó egyensúlyát hangolták, az nagyon izgalmas és tanulságos élmény volt. Ugyanakkor a mindennapi autóm egy Lexus ES. Szeretem, hogy szedán, jó a kezelhetősége és számomra Kaliforniában ez a megfelelő méretű autó.”

V: Ha nem a Toyota konszerntől választana, mi lenne a kedvence?

“Lelkes Porsche-rajongó vagyok, így az elmúlt 22 évben Porschéim is voltak. Jelenleg egy 911 Targa 4 GTS-em van. Kedvelem a Porsche márkát, annak időtlenségét, ezért van a kedvenceim között.”