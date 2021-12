Ma reggel nem csak a Toyota mutatta be a következő néhány évben piacra lépő elektromos újdonságait, hanem a Lexus is. A már leleplezett RZ mellett számos új modellt is előrevetítettek – többek között egy nagy sportszedánt és egy felső kategóriás szabadidőjárművet –, a legizgalmasabb azonban egy kifejezetten agresszív megjelenésű, széles és lapos szupersportkocsi volt.

Ha szupersportkocsi, akkor elkerülhetetlen a párhuzam a Lexus LFA-val, amelynek születéséről itt olvashatsz részletesen, és amelynek visszatérését éveken át cáfolta a Lexus. Most a jelek szerint mégis csak lesz ismét nagy teljesítményű, kompromisszumoktól mentes sportkocsija a cégnek – méghozzá elektromos hajtással.

A villanyautók persze általában nehezek, de már a Lexus RZ akkucsomagja is könnyebb (pontosabban nagyobb energiasűrűségű) lesz az eddigi megszokottnál, az új generációs LFA pedig vélhetően még tovább fejlesztett akkupakkot kap majd.

A modell neve egyébként még nem biztos, az viszont igen, hogy kevesebb mint 3 másodperc alatt éri majd el a 100 km/órát, hatótávolsága pedig valahol 700 kilométer körül lesz – az ehhez szükséges energiamennyiségből bőven telik egy kis száguldozásra, így vélhetően a modell végsebességét sem fogják 180-200 km/óra táján limitálni, mint a modern elektromos autók többsége esetében.

Az elektromos Lexus szupersportkocsi ma még furcsán hangozhat, de jobb, ha hozzászokunk: 2030-tól kizárólag villanyautót árul Európában a márka, 2035-től pedig az egész világon beszünteti a belső égésű motoros járművek forgalmazását.