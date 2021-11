Plug-in hibrid sportautón dolgozik a Lexus, amit méghozzá a 2010 és 2012 decembere között mindössze 500 példányban mégépített LFA folytatásának szánnak. A Best Car Web szellőztette meg a hírt, hogy a sportautót egy 4,0 literes, ikerturbós V8-as motor hajtja majd alapvetően, ami 937 lóerős teljesítményre lehet képes.

További betekintést a készülő plug-in hibrid LFA kapcsán következő, decemberi számában ígér a japán lap, annyit mindenesetre felfedett, hogy bemutatkozása 2025-ben várható.

Egy látványterv el is kezdett terjedni róla az interneten, ezzel kapcsolatban az Autoblog jegyezte meg, hogy ez egészen másmilyennek tűnik, mint a korábban, pletykák formájában belengetett Gazoo Racing Super Sport, melynek alapját a Toyota WEC-hiperautója adná. Még csak vonalaiban sem hasonlít rá, és akkor amellett a részletkérdés mellett se menjünk el szó nélkül, hogy ez esetben az ikerturbós, V6-os hibridmotort kellene kapnia.

Nem is tartja valószínűnek a lap, hogy a Toyota-konszern egyszerre két roppant drága autó fejlesztésébe öljön súlyos összegeket. A 4,0 literes motor azonban mégiscsak szöget üt a fejekbe, hiszen ilyen löktérfogatú erőforrás egyetlen, még gyári állapotban lévő Lexusban sem létezik, így azt sem tartják kizártnak, hogy a japánok búcsút intenek az 5,0 literes hajtásuknak.

Habár már akkoriban is lassan hat éve volt, hogy befejezték az LFA gyártását, 2018 végén az Autoblog lencsevégre kapta annak egy módosított változatát, ahogy a Nürburgring Nordschleifén rója a köröket. Akkor Szató Kodzsi, a vállalat első számú embere – még alelnökként – ígeretet tett arra, hogy visszahozzák az LFA-t.

