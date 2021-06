Vannak olyan autók, amik befektetésnek születtek. Miután elég hamar kiderült, hogy a különleges és ritka autókban óriási az üzlet, akarva, vagy akaratlanul is születtek olyan autók, amiket a vásárlók kapásból azért rendelnek meg, hogy évekkel később többszöröséért adják el. McLaren F1, Bugatti EB110, Veyron, Chiron, csak hogy párat említsünk. Aztán ott a Lexus LFA, amiből összesen 500 darab készült és egy igazi mestermű. Borítékolva volt, hogy értékes lesz.

Sokkal inkább bizonyításból, mintsem a konkurensek elleni harc miatt készült el a Lexus LFA. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy se előtte, se utána nem volt hasonló a márka tervezőasztalán, és egyelőre hallani sem lehet arról, hogy terveznének még egy szupersportautót. Nehéz is lenne felülmúlni, az LFA egy kifogásolhatatlanul precíz, tökéletesen japán sportautó lett.

Egy kicsit mindig fájdalmas belegondolni, hogy egy autó, aminek a fejlesztésébe vagyonokat öltek és a legjobb mérnökök dolgoztak rajta, mégsem ment még soha igazán. Ebben a példányban például összesen 72 mérföld, vagyis 115 kilométer van, pedig majdnem 10 éves. Több LFA-ról tudni egyébként, hogy még nem adták el, ez a példány sem volt eladó egészen eddig. Egy kereskedésben állt Arlingtonban és arra várt, hogy az értéke elég magas legyen ahhoz, hogy a kereskedésnek megérje meghirdetni. Addig pedig nézegethették a vásárlók.

Egyszer-kétszer azért megfuttatták a hátsó parkolóban – ami önmagában akkora, mint egy nagyobb bevásárlóközpont parkolója – és valahogy belecsúszott majdnem 100 kilométer, miután a szállítólevélen 27 mérföld áll, ennyivel rakták le 2012-ben a szalonnál. Miután egy autónak nagyon rosszat tesz, ha áll, folyamatosan karbantartották. Utoljára 2020 végén cseréltek benne olajat, de mindig ellenőrizték az alkatrészeket.

Az LFA fejlesztéséhez a Lexus a Yamahát is felkérte, hogy hangolják be a motort és a kipufogórendszert. Az autónak ezáltal semmihez sem hasonlíthatóan tökéletes hangja lett, ami a 9500-at forgó V10-esből fakad. A motor igazi sportmotor, 4,8 literes tízhengeres, hengerenként négy szeleppel, dupla vezérműtengelyes hengerfejekkel és szárazkarteres olajozással a hatékonyabb versenypályás működtetés érdekében.

Karbonszálas műanyag vázszerkezetét elöl-hátul alumínium segédkerettel egészítették ki. Az LFA hátulján aktív légterelő emelkedik ki bizonyos sebesség felett és az autó aerodinamikája is a tökéletes leszorítóerőt szolgálja. A 4,8 literes V10-es 552 lóerőt teljesít 7800-as fordulatszámon és 3,7 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/h-ra az LFA-t, hogy aztán 326 km/h-ig repítse.

Hatfokozatú szekvenciális váltón és Torsen differenciálművön keresztül érkezik meg az erő a hátsó kerekekhez. Az autó alját teljesen leburkolták a jobb légellenállás és a leszorítóerő érdekében, a karbonszálas burkolatokat külön-külön lehet eltávolítani a szereléshez. Fékei elöl hat-, hátul négydugattyúsak, 20 colos felnik mögött sárgállanak és elöl dupla lengőkaros, hátul multilink futóművön ülnek. Ebben a sárgában összesen 5 darab került az Egyesült Államokba, most pedig árverésre bocsátották. Eredeti ára 388 900 dollár volt a szállítólevél szerint, most, 8 nappal az árverés vége előtt már 630 000 dolláron áll a licit, ami majdnem 190 millió forint, ami könnyen mehet még jóval feljebb is.