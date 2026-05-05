A francia Lanneuffret község vezetése már 2023 óta birkózik a települést átszelő főúton tapasztalható brutális gyorshajtásokkal. A helyi szülők által kihelyezett, maróan gúnyos figyelemfelhívó tábla azonban most a szélesebb nyilvánosság elé tárta a problémát, a helyi önkormányzat pedig akkora nyomás alá került, amit már nem lehet elintézni néhány üres ígérettel.

A beszámolók szerint az alig négyszáz lelkes falu útja mentén felbukkanó felirat valóságos gyomrossal ér fel. A megszokott és sokszor észrevétlen „Vigyázat, gyerekek!” sablon helyett a helyiek egy olyan sötéten szarkasztikus formulához nyúltak, ami még nyolcvannal átszáguldva is beleég a sofőrök retinájába.

Tették ezt azért mert tehetetlenek, és a helyzet nem javult az elmúlt évek alatt, hiába szóltak az önkormányzatnak. A helyi képviselő-testület már 2023 szeptemberében napirendre vette az új lakópark melletti sebességtúllépések ügyét, ám akkor a dolog megrekedt az ötletelés szintjén. Azóta új házak épültek, újabb gyerekes családok költöztek be, és egyre több gyalogos használja az út szélét. És a sofőrök? Ők pontosan ugyanúgy haladnak, mint előtte.

Tipikus helyzet, amit itthon is több településen tapasztalhatunk, ahol sok a beköltöző. Az infrastruktúra fejlesztése nem követi a folyamatot, ami feszültséghez, sőt balesetveszélyhez vezethet.

A Finistère-i prefektúra 2026. február 19-i adatai szerint az év eleje óta már hét halálos áldozatot és 461 durva sebességtúllépést regisztráltak a térségben. Ez a helyzet szülte a táblát, amit az autósok mellett a nyilvánosságnak szántak.

A hosszú távú eredményeket azonban az unalmas adminisztratív lépések hozzák el. A helyi jogrendszerben a polgároknak joguk van felszólalni a testületi üléseken, és írásban is indítványozhatják, hogy egy adott probléma hivatalos napirendi ponttá váljon. Egy jól megszervezett petíció pedig kötelezi a hivatalt a vizsgálatra és a – meghatározott határidőn belüli – hivatalos, írásos válaszadásra.

Nyilván a megoldás nem lesz olcsó, sem egyszerű. Vagy a sebességet kell korlátozni fizikai akadályokkal, fekvőrendőrökkel, vagy folyamatos sebességméréssel, de a legjobb, legnehezebb megoldás a gyalogos-autós infrastruktúra fejlesztése, kiépítése lenne, egy olyan rendszer, ahol több közlekedési formának is helye van egymás mellett.