2026 áprilisában tovább erősödött az új autók piaca: összesen 15 292 jármű került forgalomba, ami 9,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 7,8 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet. Az év első négy hónapjában is hasonló ütemű bővülés látható.

A növekedést elsősorban a személyautók hajtották, amelyekből 11 832 darabot helyeztek forgalomba, ez szintén 9,7 százalékos bővülést jelent éves összevetésben. A kishaszonjárművek piaca ezzel szemben stagnált: 1878 darab került forgalomba, ami mindössze 1 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest, és továbbra is elmarad a korábbi évek szintjétől.

A forgalomba helyezési adatokból kirajzolódó növekedés nemcsak volumenben, hanem a konkrét modellek szintjén is jól látható. A Használtautó.hu adatai alapján a legfeljebb 6000 kilométert futott, gyakorlatilag új autók iránti érdeklődés továbbra is kifejezetten erős, és jól mutatja, hogy a vásárlók mely típusok felé fordulnak a jelenlegi piaci környezetben.

A lista élén továbbra is a Suzuki áll az S-Cross és a Vitara modellekkel, ugyanakkor szorosan a harmadik helyen már a Kia Sportage követi őket. A Sportage testvérmodellje, a Hyundai Tucson szintén szerepel a toplistán, bár jelenleg a kilencedik helyen áll.

A lista egyik legérdekesebb fejleménye a kínai márkák előretörése: immár három modell is bekerült a toplistába, köztük a BYD Seal, az Omoda 5 és a Chery Tiggo 7. Bár ezek a márkák nemrég jelentek meg a hazai piacon, kedvező ár-érték arányuknak köszönhetően gyorsan növekvő érdeklődést generálnak.

Az újautó-eladásokat a villanyautók is pörgetik: