Az Európai Unióban, Nagy-Britanniában és az EFTA-országokban az új autók forgalomba helyezése éves összevetésben 11,1 százalékkal, 1,58 millió darabra emelkedett márciusban, ami közel két éve a legnagyobb növekedés.

A bővülést az elektromos hajtású járművek húzták: a tisztán elektromos autók regisztrációja mintegy 42 százalékkal ugrott meg, míg a plug-in hibrideké közel 32 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a benzines és dízelautók eladásai 10, illetve 14 százalékkal estek vissza. Az elektromos és hibrid járművek együttesen már a teljes piac mintegy 70 százalékát adták.

A legnagyobb piacokon – Németországban, Franciaországban és Olaszországban – különösen dinamikus volt az elektromos autók térnyerése, 66-72 százalék közötti növekedéssel.

Az ACEA jelentése szerint 2026 első negyedévében az Európai Unióban összességében 4 százalékkal nőtt az új autók forgalomba helyezése, döntően a márciusi élénkülés hatására.

Az elektromos autók piaci részesedése 19,4 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 15,2 százalékról, miközben a hibridek 38,6 százalékos részesedéssel a legnépszerűbb hajtáslánccá váltak. A benzines és dízelautók együttes aránya 30,3 százalékra csökkent.

Magyarországon is jelentős bővülést mértek márciusban: az új autók forgalomba helyezése 32,2 százalékkal, 17 443 darabra nőtt éves összevetésben. Ezen belül az elektromos autók száma 34,9 százalékkal 1557-re, a plug-in hibrideké pedig több mint duplájára, 1022-re emelkedett, miközben a hibridek eladásai 45,3 százalékkal bővültek.

Az év első három hónapjában Magyarországon összesen 36 455 új autót helyeztek forgalomba, ami 10,8 százalékos növekedés éves összevetésben.

