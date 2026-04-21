Az elektromos járművek eladásai 51 százalékkal ugrottak meg márciusban Európában, miután az iráni háború többéves csúcsra emelte a benzinárakat – derült ki a New Automotive kutatócég és az E-Mobility Europe kereskedelmi szövetség által közzétett adatokból.

Több mint 224 ezer új elektromos autót regisztráltak csak márciusban. Ezek az eladások az összes autóeladás 22 százalékát tették ki a kulcsfontosságú európai piacokon.

A drága benzin az elektromos járművek felé terelte a vásárlókat, ezzel az Európai Unió tagállamai már több mint 500 ezer új elektromos autót regisztráltak 2026 első negyedévében. Ez 33,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az új akkumulátoros elektromos járművek regisztrációja az EU minden nagyobb piacán felgyorsult 2026 első negyedévében. Európa öt legnagyobb országa – Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Lengyelország – mind 40 százalék feletti növekedést könyvelhetett el az akkumulátoros elektromos járművek esetében az év elejétől számítva – írta a Telex.

Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) egyelőre csak az idei első két hónapra vonatkozóan közölt értékesítési adatokat. Ezek alapján Magyarországon a villanyautók eladása 30,5 százalékkal, 1636 darabra nőtt január-februárban. Eközben benzines autóból 18,1 (3926 darab), dízelből pedig 32,2 százalékkal (1874) kevesebbet regisztráltak, mint egy évvel korábban.

