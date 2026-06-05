Az autópálya-kezelői feladatokat ellátó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mérnökségei az elmúlt hetekben 114 új járművet vehettek át. Ezek között 42 új útellenőri, 54 új brigádszállító, 14 új művezetői jármű volt, illetve két-két platós kisteherautót és dobozos járművet is átadtak. Országszerte 21 mérnökségen teljesítenek majd szolgálatot az új gépek.

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Az elmúlt három évben több mint kétszáz darab új járművel bővültek az MKIF mérnökségi flottái, korábban darus teherautók és különféle rakodógépek is érkeztek.

Az idén átadott új eszközökkel már a teljes mérnökségi járműpark több mint fele megújult. Az újonnan érkezett járművek fehér színűek.