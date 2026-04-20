Az egész európai autópiac számára fontos hír, hogy az Egyesült Királyságban már fordulnak a trendek, és a villanyautók árban is felveszik a versenyt a benzinesekkel. Igaz ehhez kellett a gyártók komoly árleszállító akciója is. – írja az Autotrader beszámolója.

Ez a rendkívüli ártrend áprilisra csúcsosodott ki igazán. Jelenleg a szigetországban egy új elektromos autó átlagosan 42 620 fontba, átszámítva nagyjából 19,4 millió forintba kerül, míg egy új benzines modellért átlagosan mintegy 19,7 millió forintot kérnek. Ez a gyakorlatban durván 350 ezer forintos árelőnyt jelent a villanyhajtás javára.

A márciusi rekorddöntés (amikor 12,8% volt az árengedmények átlaga) után az új villanyautókra adott kedvezmény mértéke áprilisban enyhén, 11,7%-ra mérséklődött a kulcsfontosságú, brit rendszámváltós hónapot követően. Bár ez némileg elmarad a múlt havi csúcstól, az elektromos modellek árengedményei történelmi léptékben is kiemelkedőek, ami folyamatosan dolgozza le – sőt, most már meg is fordítja – a benzinesekkel szembeni árkülönbséget.

Az autógyártók az utóbbi időben nagy kedvezményeket adtak az elektromos járművekre, hogy teljesítsék a CO2 csökkentési célokat, különben súlyos büntetésekkel nézhetnek szembe a túlzott szennyezés miatt.

A különbség másik oka az Egyesült Királyságban tavaly bevezetett elektromos autótámogatás, amely akár 3750 font kedvezményt is biztosít a vásárlóknak, ha elektromos járművet vásárol.

Ha a konkrét modelleket nézzük, a piac egyértelmű sztárja a feltámasztott legenda, a Renault 5 E-Tech Electric lett.

A francia kisautó a keresések 6,4%-át vitte el – ez majdnem a duplája a legközelebbi riválisokénak –, magabiztosan megelőzve a Jaecoo 5-öt (3,4%) és az MG S5-öt (3,1%). Ez a rangsor is tökéletesen alátámasztja: a vásárlók ki vannak éhezve a versenyképes áron kínált, karakteres villanyautókra minden szegmensben.

A kínai modellek térnyerése ugyanakkor egészen elképesztő a vásárlók körében. A legkeresettebb tíz autó között ott találjuk a Jaecoo 7-et, az MG S9-et, az Omoda 5-öt, a Chery Tiggót és az MG HS-t is.

Ennek oka, hogy az ország nem tiltja a kínai elektromos autók importját, sőt, még csak külön vám sincs a kínai eredetű elektromos járművekre, ellentétben mind az Egyesült Államokkal, mind az EU-val. S