Daniel Ricciardo váratlan, 2018 végi kiszállását követően a Red Bull Racing nehezen talált új, versenyképes csapattársat Max Verstappen mellé, előbb Pierre Gasly, majd Alex Albon is felsült a holland mellett, így a saját nevelésű versenyzők helyett 2021-re végül egy külső, a középmezőnyben dobogókkal, sőt, 2020 végén futamgyőzelemmel bizonyított Sergio Perezt szerződtették.

A mexikói végül négy idényt töltött a csapatnál, összesen öt futamgyőzelmet és további 19 dobogós helyezést elérve, ám annak ellenére, hogy már – utólag a Red Bull által is elismerten – 2023 kora nyarán jelezte, hogy rossz irányba indultak a fejlesztésekkel, és végül Verstappen is csak kiemelkedő tehetségének köszönhetően bírt az autóval, 2024 végén ki is rúgták.

A most 36 éves pilóta egy év kihagyás után a vadonatúj belépő Cadillacnél tért vissza, és bár eredetileg sokan úgy hitték, hogy kortársa, a Mercedes színeiben 11 futamgyőzelemig jutó Valtteri Bottas „megeszi reggelire”, az első öt forduló alapján Perez tűnik a gyorsabbnak, még ha a nagyközönség számára a tizen-akárhanyadik helyek nem is jelentenek sokat.

A Monacói Nagydíj csütörtöki sajtónapján így beszélt az állítólag mostanra több csapat által is kinézett veterán:

„Nos, ha az utolsó hat Red Bull-os hónapomat nézzük, senki nem mondaná, hogy a legjobbak közé tartozom, de ha a körülményeket is figyelembe vesszük, ha a hozzáértők értékelik a mostani csapatnál nyújtott teljesítményemet, kiderül, hogy tényleg az egyik legjobb pilóta vagyok” – állította Perez, utalva arra, hogy a Red Bull rosszul döntött korábban.

„Végső soron a tehetség kibontakozásának is megfelelő körülmények kellenek, csak úgy lehet megmutatni, mire képes az ember. Ilyen tekintetben pedig büszke vagyok arra, hogy a visszatérésem után is bizonyítani tudtam” – folytatta.

„A Red Bullnál az utolsó időkben tapasztalt küszködésem ártott az önbizalmamnak, amikor viszont [még a 2026-os idény előtt, a Cadillac által kért régi autós teszten] beültem a Ferrariba, és 10 kör után megvolt a tempóm úgy, hogy jó ideje nem vezettem semmit, rögtön világossá váltak a körülmények. Az elmúlt három-négy fordulón nyújtott teljesítményem alapján úgy gondolom, valójában mindig, végig megvolt a tempóm.”

A mexikói azzal folytatta, hogy az önbizalomveszés számos F1-es versenyzőnél előjöhet, amikor nem mennek jól a dolgok, a versenyzőben felmerül, hogy nála van hiba, hiány, de mára másképp látja a dolgokat. Amikor felvetették neki, hogy más Red Bull pilótákkal – Gaslyval, Albonnal, Liam Lawsonnal, Cunoda Jukival – is ez történhetett, igyekezett diplomatikusan, de valójában beszédesen válaszolni:

„Igen, pontosan így van, pontosan így. De inkább ugorjuk át ezt a témát” – mondta.