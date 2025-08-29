Mint arról a Vezess is beszámolt, Sergio Pérez a 2026-os idénytől ismételten a Forma–1-es mezőny állandó tagja lesz, mivel az ugyancsak visszatérő Valtteri Bottasszal egyetemben a Cadillac felállását fogja erősíteni.

A mexikói versenyző tavaly év végén, négy szezon után veszítette el ülését a Red Bullnál, ahol az utolsó évében leginkább csak szenvedett a négyszeres világbajnok, Max Verstappen csapattársaként. Utódjai, a mindössze két futam után lecserélt Liam Lawson és Cunoda Juki hasonlóan harmatos teljesítménye, illetve a csapat további formahanyatlása valamelyest helyrebillentette Pérez renoméját a paddockban, ezzel megnyílt előtte a visszatéréshez vezetőt út.

Természetesen a Cadillac e heti bejelentése is témát szolgáltatott a Holland Nagydíjat megelőzően. A 35 éves versenyző kiemelte, versenyzőtársai közül meglepően sokan hiányolták őt. „Sok versenyzőtől kaptam üzenetet” – idézte a RacingNews365.com. „Úgy tűnik, hiányoztam nekik. Elsőként Max üzent. Max kapásból, aztán jöttek a többiek, a csapattársak, [Pierre] Gasly, Franco [Colapinto]. Van egy csoportunk, ahol küldték ezeket az üzeneteket, és jó volt látni, hogy örülnek annak, hogy viszontláthatnak.”

Verstappen megint megvédte Pérezt

Csütörtökön a hazai versenyére készülő Verstappen immáron sokadjára állt ki korábbi csapattársa mellett. A 27 éves versenyzőnek meggyőződése, hogy Pérez már elengedte a múltbéli rossz emlékeket. „Ez számára most egy új kezdet” – fejtette ki a RacingNews365.com-nak. „Úgy értem, hogy nem egy fél vagy egy teljes szezon fogja meghatározni, mire vagy képes, ugye? Azt hiszem, mostanra le is tudott lazulni ebben a kérdésben, amelyen egyesek talán egy kicsit többet rágódnak.”

„Ez Checónak is egy új kezdet” – húzta alá a holland. „Nyilvánvalóan ő is izgatott az új autók érkezése miatt. Mindemellett sok csodadolgot láthattunk tőle, mielőtt a Red Bullhoz került, illetve a Red Bullnál töltött évek alatt is. Nincs más dolga, mint az, hogy újra nekivágjon, élvezze, és újra jól érezze magát.”